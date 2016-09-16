Общественная приемная

Общественная приемная НПА России ведет прием граждан по всем вопросам, связанным с нарушением прав при оказании психиатрической помощи, а также по вопросам соблюдения политических, социально-экономических, культурных, личных и других прав граждан с психическими расстройствами.

Прием ведут специалист в области психического здоровья и юрист, специализирующийся в области защиты прав граждан с психическими расстройствами. Это позволяет дать комплексную оценку ситуации, проанализировать имеющиеся медицинские документы, оценить заключения проведенных судебно-психиатрических и комплексных психолого-психиатрических экспертиз, разработать стратегию судебной и несудебной защиты нарушенных прав, подготовить заявление в суд, прокуратуру, другие государственные органы.

Общественная приемная работает с 1989 г., и за это время оказала бесплатную правовую помощь более 20 000 человек.

Специалисты НПА России также консультируют юристов и правозащитников, защищающих права граждан с психическими расстройствами, в отдельных случаях сами участвуют в судебных заседаниях.


Форма обратной связи для экспресс-консультации

Введите ваше имя (обязательно)

Укажите ваш e-mail (обязательно)

Текст сообщения

captcha


Материалы общественной приемной

16.09.2016 Воспитывать нельзя ограничить в правах
Психиатрия в последнее время часто используется в немедицинских целях. Все мы знаем и помним карательную психиатрию советского времени, которая сейчас переживает возрождение. Но, оказывается, наличие диагноза можно использовать и в частной жизни, и не только для того, чтобы получить имущество человека, страдающего психическим расстройством, но и для того, чтобы отнять ребенка у матери. В практике НПАР уже довольно много таких случаев.
22.08.2016 Сначала надругались, потом обвинили в ложном доносе
Райхан осознает свою беспомощность, бессилие в борьбе с системой, сделавшей её без вины виноватой. Как в детстве, в детском доме, когда старшие били младших, издевались над её братом, а она ничего не могла сделать. Как бы то ни было, расследование по уголовному делу в отношении Райхан продолжается, и мы надеемся, что заключение НПАР сыграет в нем важную роль.
30.07.2016 Manus manum lavat
Матери 17-летнего Андрея до сих пор сложно поверить, что можно так легко, не видя ребенка, поставить психиатрический диагноз и cломать ему жизнь. И откровенно покрывать друг друга. Пока что обращения в Прокуратуру и другие инстанции не нашли ответа. Надеемся, что заключение экспертов НПАР поможет в этом.
27.07.2016 «Нет человека – нет проблемы»
Валерий К. – житель одного из московских пансионатов для инвалидов и ветеранов труда. Пока еще житель, ведь администрация всеми силами стремится избавиться от Валерия и перевести его в психоневрологический интернат. На помощь приходит НПА России.
08.06.2016 «Не заигрывайте с психиатрией…»
К сожалению, наше законодательство и существующая система наркологической помощи никак не учитывают вопросы профилактики и помощи на начальных стадиях формирования наркозависимости. Куда бежать маме, которая поняла, что ее ребенок попробовал наркотики? Что ей делать?
06.04.2016 «Ибрагимов vs Ибрагимова»
Рассуждая о возможности восстановления дееспособности Азамата Ибрагимова, специалисты ставят вопросы: может ли Азамат понимать значение своих действий и руководить ими, и может ли он проживать самостоятельно?
02.02.2016 Выбор Софи
Объявленная «психически больной» Олеся Садовская продолжает борьбу за возвращение собственной дочери.
30.04.2015 Бесчестие мундира
Удивительно, но без Булгакова и в этой истории нам не обойтись: «двигательное и речевое возбуждение… бредовые интерпретации» — так было расценено (нет-нет, не состояние Ивана Бездомного) желание Алексея И., обратившегося за справкой в ПНД № 19 г. Москвы, защитить свои права. И получил Алексей вместо справки для работы диагноз – «смешанное расстройство личности».
27.02.2015 Есть ли у нас общественно-ориентированная психиатрия? Или человек-невидимка
«Нет документа, нет и человека», – говорил Коровьев в Булгаковском произведении «Мастер и Маргарита». Думаете, это вымысел, плод фантазии великого художника? Отнюдь. Сегодня мы покажем читателю подобную историю, случившуюся в 21 веке.
23.12.2014 КАРАТЕЛЬНАЯ ПСИХИАТРИЯ В ДЕЙСТВИИ: будешь жаловаться на действия полиции – окажешься в психушке
Решение упрятать гражданку Беларуси Олесю Садовскую в психиатрический стационар, а ее малолетнюю дочь – в детский дом на время принудительного лечения матери, стало очередным проявлением карательной психиатрии. Слишком уж активно женщина, которой нет еще и тридцати, выступила против полицейского беспредела, посягнувшего на ее личное достоинство.
17.11.2014 Психиатр-правдоборец — пациент собственного отделения
Это ли не ирония судьбы, когда тебя, вчера еще уважаемого врача-психиатра, сегодня принудительно укладывают в клинику, где ты же и работал, и, наравне со вчерашними пациентами, насильно пичкают лекарствами? Борьба за судьбу психиатра-правозащитника Игоря Постнова, не так давно посетившего НПА России с просьбой о помощи, продолжается, и теперь уже в рамках международного сообщества.
Легко ли быть правдоискателем?
Так уж повелось, что правдоискателей в России недолюбливают. Они нарушают спокойствие сильных мира сего, да и простых граждан раздражают: что, мол, ему (или ей) больше всех надо? Но такие уж они люди, эти правдоискатели…
Своя колея
Мы уже не раз писали о том, как сложно людям, проживающим в психоневрологических интернатах (ПНИ), вернуться к нормальной жизни. И дело, к сожалению, не только в психологической адаптации
Исправленному верить
Опасаясь, что недееспособный сын может лишиться квартиры, отец добивается, чтобы того вновь признали дееспособным
Сила слова
Далеко зашедший семейный конфликт: уголовное дело за избиение керамической кружкой. Специалисты НПА считают, что необходимости в проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы для свекрови нет
Суд да дело
Комиссия НПА отвергла диагноз «параноидная шизофрения», поставленный экспертами больницы № 1 им. Н.А. Алексеева
Обязанность или повинность?
Сотрудники военкоматов, любыми способами стремясь выполнить план по набору защитников отечества, готовы произносить роковое «годен», даже если у призывника серьёзные проблемы со здоровьем
Диагноз как оружие
Специалистам НПА часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда морально нечистоплотные люди, используя диагноз психиатра, пытаются объявить своих родственников недееспособными
Шальные деньги
Уже не в первый раз специалисты НПА сталкиваются с ситуацией, когда заёмщики берут кредиты, оформляя своими поручителями людей с психическими расстройствами
Права человека и обязанности общества
Особенно трудно отстаивать свои права людям, состоящим на учёте в психоневрологических диспансерах. Зачастую они не могут дождаться справедливости, даже если суд выносит решение в их пользу
Мы и «они»
По рекомендации адвоката Александра обратилась в НПА с вопросами: является ли транссексуализм причиной, из-за которой биологический родитель, сменивший женский пол на мужской, не может воспитывать ребенка; повредит ли ребенку общение с этим родителем?
Долг службы и зов сердца
В начале прошлого века классик пафосно воскликнул, что человек рожден для счастья, как птица для полета. Ах, если бы… Сколько одиночеств, боли и тревог на нашей планете. И всем хочется понимания и любви. Иногда — любыми средствами
«Мы не можем всех освобождать»
Продолжение истории военнослужащего, который покинул свою часть, спасаясь от «дедовщины»
Права человека против права сильного
О похищении и насильственной госпитализации здорового человека в петербургскую психиатрическую больницу № 6
«Юридического значения не имеет»
Недавно мы рассказывали о трагической ситуации, в которой оказалась Тамара Платонова – мать двух маленьких детей. Супруги разошлись, и бывшему мужу Тамары – человеку обеспеченному и с большими связями – удалось добиться судебного вердикта, по которому оба ребёнка должны проживать с ним. НПА встала на защиту интересов матери и её детей
Срок сократили – проблемы остались
Жертвы армейской «дедовщины» по-прежнему идут в НПА за помощью
…а статья найдётся!
Призывная комиссия направила Алексея на психиатрическое обследование без видимого к тому основания. Алексей, опасаясь возможного неблагоприятного диагноза, предпочел вместо районного ПНД обратиться к специалистам из НПА
У последней черты
Пожилая женщина в состоянии аффекта нанесла телесные повреждения своему мужу. Она нуждается в помощи специалистов, но в определении формы лечения между экспертами НПА и ПКБ № 1 им. Н.А.Алексева возникли разногласия
Цена непересмотренного диагноза
Когда Сергей был трёхлетним ребёнком, врачи в детдоме «наградили» его диагнозом, который, когда он вырос, стал для него источником многих проблем
От любви до ненависти
Поначалу счастливый, неравный брак завершился разводом и «разделом» детей в суде. Отстаивая свои интересы, одна из сторон использовала против другой диагноз психиатра
История «маленького человека»
Решением суда Ульяновской области Владимир Зарубин был признан недееспособным заочно. Специалисты НПА пришли к выводу о том, что Владимир, во-первых, недееспособным не является, а, во-вторых, напоминают, что заочное признание недееспособности – незаконно
Легко ли быть не как все
Эксперты НПА пришли к выводу, что диагноз «шизофрения, простая форма», поставленный Владимиру Рязанцеву, был ошибочным
Недееспособность: между двух зол
НПА предлагает дополнить российское законодательство определением состояния частичной или «парциальной недееспособности». «Дело Балакиревой» иллюстрирует эту необходимость
Жизнь по собственному желанию
О двух воспитанниках психоневрологических интернатов, которым хотелось бы жить самостоятельно, несмотря на трудности адаптации к условиям окружающего мира
Кровные враги
Специалисты НПА встали на защиту Зинаиды Чистовой от сына и мужа, которые, чтобы завладеть квартирой, решили избавиться от пожилой женщины, насильно поместив её в психиатрическую клинику
Осторожно — слово!
Пытаясь преодолеть страх перед публичными выступлениями, Олеся обратилась за помощью к врачам. «Нормализация чакр» не помогла, диагноз — шизофрения
Шипы и розы белорусского правосудия
Судебно-психиатрическая экспертиза как оружие чиновников в борьбе с излишне инициацитивным гражданином
«Бойтесь данайцев, дары приносящих»
Военно-врачебная комиссия оказала солдату «медвежью услугу», досрочно освободив его от военной службы по статье 18-б (наличие психического расстройства)
Цена ошибки
Молодой человек избежал службы в армии благодаря подходящему к обстоятельствам диагнозу психиатра. Через некоторое время ему понадобилось иное экспертное заключение
Как добровольцы становятся «невозвращенцами»
Истории двух молодых людей, которые оказались вынужденными бежать из армии
Судить нельзя помиловать
Дизертировавший из армии и через четыре года арестованный солдат по своему психическому состоянию признан полностью ответственным за свои действия. Изучив материалы дела, специалисты НПА не сочли выводы официальной психиатрической экспертизы достаточно убедительными
Борьба на высшем уровне
Юристы НПА отстаивают в Верховном Суде права потерпевшего от неправомерного принудительного стационарного лечения
Общение с психиатром – надежда на помощь или крах всех надежд?
Психиатрическое обследование призывника выявило ограниченную способность к воинской службе. Кто бы мог предположить, что в будущем это послужит ему препятствием при устройстве на работу в суд?
Ещё один «квартирный вопрос»
Молодая женщина осталась без жилья из-за мошенников, воспользовавшихся её недееспособностью. Сотрудники НПА взяли дело под свой контроль
«Служить бы рад …»
Очередной пострадавший от «дедовщины» в армии. Специалисты НПА провели психиатрическое освидетельствование солдата и выяснили, может ли тот продолжить службу
Право на сострадание и не только
70-летний Александр убил своего 73-летнего брата Юрия. По версии следствия, речь идёт о банальной пьяной драке и убийстве на почве неприязненных отношений. Но так ли всё просто и однозначно, как кажется на первый взгляд?
Отбывание срока душевнобольным: кому это нужно?
Все ли факторы были учтены при выносе приговора, тщательно ли было проведено расследование, точна ли оценка медицинских экспертов и проводилась ли она вообще?
Вместе – преодолеем
После банального производственного конфликта с руководством его попытались уволить, «наградив» диагнозом «расстройство личности и поведения». Андрей обратился в НПА с просьбой о проведении независимого психолого-психиатрического исследования
И вновь использование психиатрии в немедицинских целях
Корпоративная солидарность на службе у недобросовестных докторов
Потворство суда вероломству
Назвать мошенницу мошенницей – это клевета или оскорбление? Разве это не простая констатация, которую следует только доказать? Но если тебе 84 года, то можно оправиться и на принудительное лечение
Сбербанк Российской Федерации нарушает права инвалидов
НПА России готова защищать людей с психическими расстройствами
Деградация экспертных заключений Центра им. Сербского – цена отказа от состязательности
Эксперты Центра им. Сербского полагают, что длительное употребление психотропных средств ведет к недееспособности, даже если оно не доказано
Настороженность общества оправдана
Отчет специалистов Независимой психиатрической ассоциации России о проверке обоснованности недобровольного стационирования Вадима Черушева в Санкт-Петербурге
Без вины виноватая
О защите права на воспитание своих детей матерью, перенесшей психическое заболевание, ставшее причиной трагедии
Мамы всякие важны, мамы всякие нужны
Психическое заболевание не является основанием для ограничения в родительских правах
Когда не помогают стены
О нарушении процессуальных прав психически больной
Призрак Маугли. Бред или реальность?
О правовой и социальной незащищенности детей-сирот (по материалам Экспертной комиссии НПА, проверявшей молодежный интернат для инвалидов в поселке Похвистнево Самарской области)
Квартирный вопрос: кого же все-таки он испортил?
НПА против квартирных мошенников и нечистоплотного коллеги. Правовая консультативная помощь
Воспитание чувств: «творческая педагогика» ПНД и «операция прикрытия» Департамента здравоохранения
Правовая и консультативная помощь НПА пострадавшему от противозаконных действий учреждений медицины и здравоохранения
Повторение пройденного: психиатрия как средство травли неугодных
Комиссионное исследование НПА выявило многочисленные нарушения гражданских прав, допущенных экспертами и судом
Недееспособность – поражение в гражданских правах?
О проверке комиссией НПА жалобы Л.Ю. Дружининой на нарушение ее гражданских прав руководством психиатрической больницы
Исход конфликта «начальник – подчиненный» – профнепригодность
НПА об административном произволе, неправомерном диагнозе и неправовых деяниях

наверх >>>


  • НАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  • 28.10.2016      19 ноября состоится XV СЪЕЗД Независимой Психиатрической Ассоциации России

    Мероприятие будет проходить в конференц-зале Клинической психиатрической больницы № 4 им. П.Б.Ганнушкина по адресу: г. Москва, ул. Потешная, д. 3 с 10.00 до 18.00 часов. Подробнее о программе Съезда...

    Подробнее >>>

  • 17.10.2016      Открылась общественная приемная в рамках проекта Российского исследовательского центра по правам человека «Защита прав и свобод граждан: консультирование и развитие сетевого взаимодействия»

    Бесплатные консультации и юридическая помощь будут оказываться по следующим вопросам: права призывников, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также уволенных в запас, права граждан с психическими расстройствами, инвалидов, права граждан, находящихся в местах лишения свободы, льготные категории граждан и др.

    Подробнее >>>

    • 07.08.2016      Завершена работа над формированием полного электронного архива номеров «Независимого Психиатрического Журнала»

    ВНИМАНИЕ! Впервые на сайте НПА России опубликованы все выпуски «Независимого психиатрического журнала» за 1991 – 2015 годы — честная панорама событий в отечественной научной и практической психиатрии за четверть века!

    Подробнее >>>