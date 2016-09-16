Общественная приемная
Общественная приемная НПА России ведет прием граждан по всем вопросам, связанным с нарушением прав при оказании психиатрической помощи, а также по вопросам соблюдения политических, социально-экономических, культурных, личных и других прав граждан с психическими расстройствами.
Прием ведут специалист в области психического здоровья и юрист, специализирующийся в области защиты прав граждан с психическими расстройствами. Это позволяет дать комплексную оценку ситуации, проанализировать имеющиеся медицинские документы, оценить заключения проведенных судебно-психиатрических и комплексных психолого-психиатрических экспертиз, разработать стратегию судебной и несудебной защиты нарушенных прав, подготовить заявление в суд, прокуратуру, другие государственные органы.
Общественная приемная работает с 1989 г., и за это время оказала бесплатную правовую помощь более 20 000 человек.
Специалисты НПА России также консультируют юристов и правозащитников, защищающих права граждан с психическими расстройствами, в отдельных случаях сами участвуют в судебных заседаниях.
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Материалы общественной приемной
- 16.09.2016 Воспитывать нельзя ограничить в правах
- Психиатрия в последнее время часто используется в немедицинских целях. Все мы знаем и помним карательную психиатрию советского времени, которая сейчас переживает возрождение. Но, оказывается, наличие диагноза можно использовать и в частной жизни, и не только для того, чтобы получить имущество человека, страдающего психическим расстройством, но и для того, чтобы отнять ребенка у матери. В практике НПАР уже довольно много таких случаев.
- 22.08.2016 Сначала надругались, потом обвинили в ложном доносе
- Райхан осознает свою беспомощность, бессилие в борьбе с системой, сделавшей её без вины виноватой. Как в детстве, в детском доме, когда старшие били младших, издевались над её братом, а она ничего не могла сделать. Как бы то ни было, расследование по уголовному делу в отношении Райхан продолжается, и мы надеемся, что заключение НПАР сыграет в нем важную роль.
- 30.07.2016 Manus manum lavat
- Матери 17-летнего Андрея до сих пор сложно поверить, что можно так легко, не видя ребенка, поставить психиатрический диагноз и cломать ему жизнь. И откровенно покрывать друг друга. Пока что обращения в Прокуратуру и другие инстанции не нашли ответа. Надеемся, что заключение экспертов НПАР поможет в этом.
- 27.07.2016 «Нет человека – нет проблемы»
- Валерий К. – житель одного из московских пансионатов для инвалидов и ветеранов труда. Пока еще житель, ведь администрация всеми силами стремится избавиться от Валерия и перевести его в психоневрологический интернат. На помощь приходит НПА России.
- 08.06.2016 «Не заигрывайте с психиатрией…»
- К сожалению, наше законодательство и существующая система наркологической помощи никак не учитывают вопросы профилактики и помощи на начальных стадиях формирования наркозависимости. Куда бежать маме, которая поняла, что ее ребенок попробовал наркотики? Что ей делать?
- 06.04.2016 «Ибрагимов vs Ибрагимова»
- Рассуждая о возможности восстановления дееспособности Азамата Ибрагимова, специалисты ставят вопросы: может ли Азамат понимать значение своих действий и руководить ими, и может ли он проживать самостоятельно?
- 02.02.2016 Выбор Софи
- Объявленная «психически больной» Олеся Садовская продолжает борьбу за возвращение собственной дочери.
- 30.04.2015 Бесчестие мундира
- Удивительно, но без Булгакова и в этой истории нам не обойтись: «двигательное и речевое возбуждение… бредовые интерпретации» — так было расценено (нет-нет, не состояние Ивана Бездомного) желание Алексея И., обратившегося за справкой в ПНД № 19 г. Москвы, защитить свои права. И получил Алексей вместо справки для работы диагноз – «смешанное расстройство личности».
- 27.02.2015 Есть ли у нас общественно-ориентированная психиатрия? Или человек-невидимка
- «Нет документа, нет и человека», – говорил Коровьев в Булгаковском произведении «Мастер и Маргарита». Думаете, это вымысел, плод фантазии великого художника? Отнюдь. Сегодня мы покажем читателю подобную историю, случившуюся в 21 веке.
- 23.12.2014 КАРАТЕЛЬНАЯ ПСИХИАТРИЯ В ДЕЙСТВИИ: будешь жаловаться на действия полиции – окажешься в психушке
- Решение упрятать гражданку Беларуси Олесю Садовскую в психиатрический стационар, а ее малолетнюю дочь – в детский дом на время принудительного лечения матери, стало очередным проявлением карательной психиатрии. Слишком уж активно женщина, которой нет еще и тридцати, выступила против полицейского беспредела, посягнувшего на ее личное достоинство.
- 17.11.2014 Психиатр-правдоборец — пациент собственного отделения
- Это ли не ирония судьбы, когда тебя, вчера еще уважаемого врача-психиатра, сегодня принудительно укладывают в клинику, где ты же и работал, и, наравне со вчерашними пациентами, насильно пичкают лекарствами? Борьба за судьбу психиатра-правозащитника Игоря Постнова, не так давно посетившего НПА России с просьбой о помощи, продолжается, и теперь уже в рамках международного сообщества.
- Легко ли быть правдоискателем?
- Так уж повелось, что правдоискателей в России недолюбливают. Они нарушают спокойствие сильных мира сего, да и простых граждан раздражают: что, мол, ему (или ей) больше всех надо? Но такие уж они люди, эти правдоискатели…
- Своя колея
- Мы уже не раз писали о том, как сложно людям, проживающим в психоневрологических интернатах (ПНИ), вернуться к нормальной жизни. И дело, к сожалению, не только в психологической адаптации
- Исправленному верить
- Опасаясь, что недееспособный сын может лишиться квартиры, отец добивается, чтобы того вновь признали дееспособным
- Сила слова
- Далеко зашедший семейный конфликт: уголовное дело за избиение керамической кружкой. Специалисты НПА считают, что необходимости в проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы для свекрови нет
- Суд да дело
- Комиссия НПА отвергла диагноз «параноидная шизофрения», поставленный экспертами больницы № 1 им. Н.А. Алексеева
- Обязанность или повинность?
- Сотрудники военкоматов, любыми способами стремясь выполнить план по набору защитников отечества, готовы произносить роковое «годен», даже если у призывника серьёзные проблемы со здоровьем
- Диагноз как оружие
- Специалистам НПА часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда морально нечистоплотные люди, используя диагноз психиатра, пытаются объявить своих родственников недееспособными
- Шальные деньги
- Уже не в первый раз специалисты НПА сталкиваются с ситуацией, когда заёмщики берут кредиты, оформляя своими поручителями людей с психическими расстройствами
- Права человека и обязанности общества
- Особенно трудно отстаивать свои права людям, состоящим на учёте в психоневрологических диспансерах. Зачастую они не могут дождаться справедливости, даже если суд выносит решение в их пользу
- Мы и «они»
- По рекомендации адвоката Александра обратилась в НПА с вопросами: является ли транссексуализм причиной, из-за которой биологический родитель, сменивший женский пол на мужской, не может воспитывать ребенка; повредит ли ребенку общение с этим родителем?
- Долг службы и зов сердца
- В начале прошлого века классик пафосно воскликнул, что человек рожден для счастья, как птица для полета. Ах, если бы… Сколько одиночеств, боли и тревог на нашей планете. И всем хочется понимания и любви. Иногда — любыми средствами
- «Мы не можем всех освобождать»
- Продолжение истории военнослужащего, который покинул свою часть, спасаясь от «дедовщины»
- Права человека против права сильного
- О похищении и насильственной госпитализации здорового человека в петербургскую психиатрическую больницу № 6
- «Юридического значения не имеет»
- Недавно мы рассказывали о трагической ситуации, в которой оказалась Тамара Платонова – мать двух маленьких детей. Супруги разошлись, и бывшему мужу Тамары – человеку обеспеченному и с большими связями – удалось добиться судебного вердикта, по которому оба ребёнка должны проживать с ним. НПА встала на защиту интересов матери и её детей
- Срок сократили – проблемы остались
- Жертвы армейской «дедовщины» по-прежнему идут в НПА за помощью
- …а статья найдётся!
- Призывная комиссия направила Алексея на психиатрическое обследование без видимого к тому основания. Алексей, опасаясь возможного неблагоприятного диагноза, предпочел вместо районного ПНД обратиться к специалистам из НПА
- У последней черты
- Пожилая женщина в состоянии аффекта нанесла телесные повреждения своему мужу. Она нуждается в помощи специалистов, но в определении формы лечения между экспертами НПА и ПКБ № 1 им. Н.А.Алексева возникли разногласия
- Цена непересмотренного диагноза
- Когда Сергей был трёхлетним ребёнком, врачи в детдоме «наградили» его диагнозом, который, когда он вырос, стал для него источником многих проблем
- От любви до ненависти
- Поначалу счастливый, неравный брак завершился разводом и «разделом» детей в суде. Отстаивая свои интересы, одна из сторон использовала против другой диагноз психиатра
- История «маленького человека»
- Решением суда Ульяновской области Владимир Зарубин был признан недееспособным заочно. Специалисты НПА пришли к выводу о том, что Владимир, во-первых, недееспособным не является, а, во-вторых, напоминают, что заочное признание недееспособности – незаконно
- Легко ли быть не как все
- Эксперты НПА пришли к выводу, что диагноз «шизофрения, простая форма», поставленный Владимиру Рязанцеву, был ошибочным
- Недееспособность: между двух зол
- НПА предлагает дополнить российское законодательство определением состояния частичной или «парциальной недееспособности». «Дело Балакиревой» иллюстрирует эту необходимость
- Жизнь по собственному желанию
- О двух воспитанниках психоневрологических интернатов, которым хотелось бы жить самостоятельно, несмотря на трудности адаптации к условиям окружающего мира
- Кровные враги
- Специалисты НПА встали на защиту Зинаиды Чистовой от сына и мужа, которые, чтобы завладеть квартирой, решили избавиться от пожилой женщины, насильно поместив её в психиатрическую клинику
- Осторожно — слово!
- Пытаясь преодолеть страх перед публичными выступлениями, Олеся обратилась за помощью к врачам. «Нормализация чакр» не помогла, диагноз — шизофрения
- Шипы и розы белорусского правосудия
- Судебно-психиатрическая экспертиза как оружие чиновников в борьбе с излишне инициацитивным гражданином
- «Бойтесь данайцев, дары приносящих»
- Военно-врачебная комиссия оказала солдату «медвежью услугу», досрочно освободив его от военной службы по статье 18-б (наличие психического расстройства)
- Цена ошибки
- Молодой человек избежал службы в армии благодаря подходящему к обстоятельствам диагнозу психиатра. Через некоторое время ему понадобилось иное экспертное заключение
- Как добровольцы становятся «невозвращенцами»
- Истории двух молодых людей, которые оказались вынужденными бежать из армии
- Судить нельзя помиловать
- Дизертировавший из армии и через четыре года арестованный солдат по своему психическому состоянию признан полностью ответственным за свои действия. Изучив материалы дела, специалисты НПА не сочли выводы официальной психиатрической экспертизы достаточно убедительными
- Борьба на высшем уровне
- Юристы НПА отстаивают в Верховном Суде права потерпевшего от неправомерного принудительного стационарного лечения
- Общение с психиатром – надежда на помощь или крах всех надежд?
- Психиатрическое обследование призывника выявило ограниченную способность к воинской службе. Кто бы мог предположить, что в будущем это послужит ему препятствием при устройстве на работу в суд?
- Ещё один «квартирный вопрос»
- Молодая женщина осталась без жилья из-за мошенников, воспользовавшихся её недееспособностью. Сотрудники НПА взяли дело под свой контроль
- «Служить бы рад …»
- Очередной пострадавший от «дедовщины» в армии. Специалисты НПА провели психиатрическое освидетельствование солдата и выяснили, может ли тот продолжить службу
- Право на сострадание и не только
- 70-летний Александр убил своего 73-летнего брата Юрия. По версии следствия, речь идёт о банальной пьяной драке и убийстве на почве неприязненных отношений. Но так ли всё просто и однозначно, как кажется на первый взгляд?
- Отбывание срока душевнобольным: кому это нужно?
- Все ли факторы были учтены при выносе приговора, тщательно ли было проведено расследование, точна ли оценка медицинских экспертов и проводилась ли она вообще?
- Вместе – преодолеем
- После банального производственного конфликта с руководством его попытались уволить, «наградив» диагнозом «расстройство личности и поведения». Андрей обратился в НПА с просьбой о проведении независимого психолого-психиатрического исследования
- И вновь использование психиатрии в немедицинских целях
- Корпоративная солидарность на службе у недобросовестных докторов
- Потворство суда вероломству
- Назвать мошенницу мошенницей – это клевета или оскорбление? Разве это не простая констатация, которую следует только доказать? Но если тебе 84 года, то можно оправиться и на принудительное лечение
- Сбербанк Российской Федерации нарушает права инвалидов
- НПА России готова защищать людей с психическими расстройствами
- Деградация экспертных заключений Центра им. Сербского – цена отказа от состязательности
- Эксперты Центра им. Сербского полагают, что длительное употребление психотропных средств ведет к недееспособности, даже если оно не доказано
- Настороженность общества оправдана
- Отчет специалистов Независимой психиатрической ассоциации России о проверке обоснованности недобровольного стационирования Вадима Черушева в Санкт-Петербурге
- Без вины виноватая
- О защите права на воспитание своих детей матерью, перенесшей психическое заболевание, ставшее причиной трагедии
- Мамы всякие важны, мамы всякие нужны
- Психическое заболевание не является основанием для ограничения в родительских правах
- Когда не помогают стены
- О нарушении процессуальных прав психически больной
- Призрак Маугли. Бред или реальность?
- О правовой и социальной незащищенности детей-сирот (по материалам Экспертной комиссии НПА, проверявшей молодежный интернат для инвалидов в поселке Похвистнево Самарской области)
- Квартирный вопрос: кого же все-таки он испортил?
- НПА против квартирных мошенников и нечистоплотного коллеги. Правовая консультативная помощь
- Воспитание чувств: «творческая педагогика» ПНД и «операция прикрытия» Департамента здравоохранения
- Правовая и консультативная помощь НПА пострадавшему от противозаконных действий учреждений медицины и здравоохранения
- Повторение пройденного: психиатрия как средство травли неугодных
- Комиссионное исследование НПА выявило многочисленные нарушения гражданских прав, допущенных экспертами и судом
- Недееспособность – поражение в гражданских правах?
- О проверке комиссией НПА жалобы Л.Ю. Дружининой на нарушение ее гражданских прав руководством психиатрической больницы
- Исход конфликта «начальник – подчиненный» – профнепригодность
- НПА об административном произволе, неправомерном диагнозе и неправовых деяниях