Общественная приемная НПА России ведет прием граждан по всем вопросам, связанным с нарушением прав при оказании психиатрической помощи, а также по вопросам соблюдения политических, социально-экономических, культурных, личных и других прав граждан с психическими расстройствами.

Прием ведут специалист в области психического здоровья и юрист, специализирующийся в области защиты прав граждан с психическими расстройствами. Это позволяет дать комплексную оценку ситуации, проанализировать имеющиеся медицинские документы, оценить заключения проведенных судебно-психиатрических и комплексных психолого-психиатрических экспертиз, разработать стратегию судебной и несудебной защиты нарушенных прав, подготовить заявление в суд, прокуратуру, другие государственные органы.

Общественная приемная работает с 1989 г., и за это время оказала бесплатную правовую помощь более 20 000 человек.

Специалисты НПА России также консультируют юристов и правозащитников, защищающих права граждан с психическими расстройствами, в отдельных случаях сами участвуют в судебных заседаниях.





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