Контакты
Наш адрес:
Москва, Лучников пер., 4, подъезд 3, комн. 5а
Проезд: М. «Китай-город» или «Лубянка», выход к Лубянскому проезду
тел. +7 (495) 625-06-20.
Адрес для корреспонденции:
101000, Москва, Лучников пер., д. 4,
подъезд 3, Российский исследовательский центр по правам человека,
НПА России
E-mail: info@npar.ru
Общественная приемная
тел. (495) 625-06-20
адрес:
Москва, Лучников пер., 4, подъезд 3, комн. 5а
Проезд: М. «Китай-город» или «Лубянка», выход к Лубянскому проезду
Работает по средам с 14.00 до 18.00.
Схема проезда:
Также связаться с нами можно следующими способами:
- Заполнить интерактивную форму отправки сообщения на странице "Общественная приемная"
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