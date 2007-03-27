Контакты

Наш адрес:
Москва, Лучников пер., 4, подъезд 3, комн. 5а
Проезд: М. «Китай-город» или «Лубянка», выход к Лубянскому проезду
тел. +7 (495) 625-06-20.

Адрес для корреспонденции:
101000, Москва, Лучников пер., д. 4,
подъезд 3, Российский исследовательский центр по правам человека,
НПА России

E-mail: info@npar.ru

Общественная приемная
тел. (495) 625-06-20
адрес:
Москва, Лучников пер., 4, подъезд 3, комн. 5а
Проезд: М. «Китай-город» или «Лубянка», выход к Лубянскому проезду
Работает по средам с 14.00 до 18.00.

Схема проезда:


Также связаться с нами можно следующими способами:


  • НАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  • 28.10.2016      19 ноября состоится XV СЪЕЗД Независимой Психиатрической Ассоциации России

    Мероприятие будет проходить в конференц-зале Клинической психиатрической больницы № 4 им. П.Б.Ганнушкина по адресу: г. Москва, ул. Потешная, д. 3 с 10.00 до 18.00 часов. Подробнее о программе Съезда...

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  • 17.10.2016      Открылась общественная приемная в рамках проекта Российского исследовательского центра по правам человека «Защита прав и свобод граждан: консультирование и развитие сетевого взаимодействия»

    Бесплатные консультации и юридическая помощь будут оказываться по следующим вопросам: права призывников, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также уволенных в запас, права граждан с психическими расстройствами, инвалидов, права граждан, находящихся в местах лишения свободы, льготные категории граждан и др.

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    • 07.08.2016      Завершена работа над формированием полного электронного архива номеров «Независимого Психиатрического Журнала»

    ВНИМАНИЕ! Впервые на сайте НПА России опубликованы все выпуски «Независимого психиатрического журнала» за 1991 – 2015 годы — честная панорама событий в отечественной научной и практической психиатрии за четверть века!

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