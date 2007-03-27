28.10.2016 19 ноября состоится XV СЪЕЗД Независимой Психиатрической Ассоциации России Мероприятие будет проходить в конференц-зале Клинической психиатрической больницы № 4 им. П.Б.Ганнушкина по адресу: г. Москва, ул. Потешная, д. 3 с 10.00 до 18.00 часов. Подробнее о программе Съезда... Подробнее >>>

17.10.2016 Открылась общественная приемная в рамках проекта Российского исследовательского центра по правам человека «Защита прав и свобод граждан: консультирование и развитие сетевого взаимодействия» Бесплатные консультации и юридическая помощь будут оказываться по следующим вопросам: права призывников, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также уволенных в запас, права граждан с психическими расстройствами, инвалидов, права граждан, находящихся в местах лишения свободы, льготные категории граждан и др. Подробнее >>>

07.08.2016 Завершена работа над формированием полного электронного архива номеров «Независимого Психиатрического Журнала»

ВНИМАНИЕ! Впервые на сайте НПА России опубликованы все выпуски «Независимого психиатрического журнала» за 1991 – 2015 годы — честная панорама событий в отечественной научной и практической психиатрии за четверть века!

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