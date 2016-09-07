Правовая помощь
Материалы рубрики «Правовая помощь НПАР»
- 07.09.2016 НПА России помогала защитить права потребителя
- Частный охранник Константин страдает легким психическим расстройством. Поводом для обращения в НПА России послужил договор страхования, который был навязан доверчивому Константину при покупке в автосалоне новой машины. Юристы НПА России изучили представленный заявителем договор и помогли ему подготовить обращение в органы Роспотребнадзора России.
- 12.08.2016 НПА России помогла призвать к порядку безответственную маму
- В НПА России обратился гражданин Азербайджана Джафар Ализаде. Его бывшая жена страдает психическим расстройством, злоупотребляет спиртными напитками, ведет аморальный образ жизни и ненадлежащим образом воспитывает несовершеннолетнюю дочь Настю, препятствует общению ребенка с отцом. Благодаря вмешательству НПА России ситуация, несколько лет беспокоившая отца, нормализовалась.
- 05.07.2016 НПА России помогла собрать доказательства
- Получив статус малолетнего узника фашизма с помощью НПА России, пенсионер Александр Шерман получил возможность подать заявку на получение компенсации от правительства Германии.
- 24.06.2016 НПА России убедила нерадивого работодателя
- НПА России помогла Александру Рассказову составить ряд заявлений и жалоб в прокуратуру Москвы: дело в том, что компания, в которой он трудился, длительное время не выплачивала ему заработную плату. Позиция оппонентов Александра по переговорам была основана на том, что Александр – «проблемный человек», деклассированный элемент и пр., поэтому незачем платить ему деньги.
- 16.05.2016 Проект жалобы решил вопрос
- Олег Корабельников пожаловался на то, что в нарушение закона органы социальной защиты по его месту жительства отказывают ему в получении путевки на санаторно-курортное лечение. В НПА России Олегу помогли составить жалобу в прокуратуру на бездействие сотрудников УСЗН.
- 11.04.2016 Квартирный вопрос решен в уголовно-правовом порядке
- Евгений Волков – кадровый военный, полковник Российской армии. После завершения службы Евгений долго не мог получить от своего работодателя жильё. Под разными предлогами Минобороны отказывало Волкову в его предоставлении, пока он не обратился за консультацией в НПА России.
- 23.03.2016 НПА России активизировала следствие
- Бывший сотрудник силовых структур, житель Подмосковья Эдуард Перепелко обратился в НПА России с жалобой на бездействие правоохранительных органов города Истра Московской области.
- 07.02.2016 Призвали правоохранителей к порядку
- Жительницу ЮАО Москвы Марию Якубову несколько лет назад жестоко избил сосед. Она сразу же обратилась в отдел полиции по месту жительства, но это не дало никаких результатов. В НПА России Мария Якубова получила консультационно-правовую помощь. После этого правоохранители, наконец, начали работать.
- 16.01.2016 НПА России помогла отстоять внука
- Галина Прошина – в прошлом успешный предприниматель. Она очень любила внука Ивана, который стал для неё продолжением умершего сына Андрея. Поначалу отношения Прошиной с мамой Ванечки Татьяной складывались неплохо. Бабушка часто приезжала в гости, привозила подарки, помогала Татьяне деньгами. Через некоторое время ситуация стала ухудшаться.
- 19.10.2015 36 лет в «подполье»
- Специалисты НПАР будут проводить комиссионное обследование 36-летнего москвича Андрея, который всю свою жизнь прожил без документов, а теперь, потеряв мать, оказался под угрозой выселения. Единственный шанс этого избежать – доказать суду, что Андрей страдает расстройством, при котором он может осознавать свои действия, но не может ими руководить.
- 21.08.2015 Возвращение недееспособного
- С помощью НПА России была пресечена деятельность мошенницы из Москвы — охотницы за недвижимостью недееспособного гражданина.
- 16.08.2015 НПА России помогла обрести определенность
- Гражданин США с помощью НПА и правоохранительных органов разыскал пропавшую жену-россиянку и своего несовершеннолетнего сына.
- 07.08.2015 Сам себя лишил помощи НПА России
- НПА России — социально ориентированная организация, одной из основных функций которой является защита прав и законных интересов граждан. Однако реализация данной функции возможна лишь при условии активного взаимодействия организации и заявителя.
- 01.08.2015 НПА России помогла вернуть недееспособному его пенсию
- При поддержке НПА России опекун недееспособного жителя столицы Антона Людмила Ефимовна смогла вернуть пенсию, не выплаченную ему за последние 2 года по вине психиатрической больницы № 10 г. Ногинска.
- 25.07.2015 НПА России восстановила семью
- Упорство, настойчивость и аккуратность в исполнении рекомендаций НПА России помогли москвичке Алле Серафимович выстоять и добиться победы в неравной борьбе за право быть матерью собственного сына.
- 04.05.2015 Дискриминация по «психическому» признаку
- В очередной раз главной причиной бездействия властей в ответ на обращение гражданина становится наличие у него инвалидности по психическому заболеванию. При содействии НПА России уголовное дело о финансовом мошенничестве, заведенное на основании заявления изобретателя Олега Карабанова – наконец-то сдвинулось с мертвой точки.
- 21.02.2015 Спор с психиатрами можно выиграть!
- В НПА России обратился бывший пациент Мордовской психбольницы Ирек Биккинин, стоявший на психоневрологическом учете 41 год (!) и признанный Центром имени Сербского здоровым в декабре 2011 года. В январе 2015 года в Мордовии начался беспрецедентный судебный процесс: Ирек намеревается взыскать с оппонентов 10 миллионов рублей – в качестве компенсации за 41 год жизни в опасении позорных разоблачений, увольнений по причине психического заболевания, унижений, вынужденного вранья и изворачивания в разных ситуациях с медицинским справками, военным билетом, водительским удостоверением, лицензией на оружие.
- 15.02.2015 Как добиться оказания необходимой медицинской помощи?
- В 2000 году аспирант МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей К. из-за тяжелого системного заболевания практически утратил профессиональную трудоспособность, а неправильное лечение лишь усугубило ситуацию. Вдобавок, лишившись возможности сопротивляться, он был выселен из квартиры и с 2009 г. фактически является бомжем. После обращения Алексея в НПА России, в отношении него проведено медико-социальное освидетельствование, он признан инвалидом 3 группы и можно говорить о позитивной динамике в вопросе его госпитализации в многопрофильный стационар федерального уровня. В настоящее время НПА России держит ситуацию Алексея на особом контроле.
- 10.12.2014 Психическое расстройство гражданина не освобождает правоохранительные органы от обязанности проводить проверку его заявлений
- В НПА России за защитой своих прав и законных интересов обратился Иван Иванович Алдушкин. Он пожаловался на то, что сотрудники полиции Можайского района города Москвы распространяют слухи о наличии у него психического расстройства, и поэтому отказались принять у него заявление о возбуждении уголовного дела.