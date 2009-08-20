Психиатрия и право

В общественной приемной Вы можете получить бесплатную консультацию по любому вопросу, связанному с соблюдением прав человека в психиатрии.

Документы

Ограниченная дееспособность – вступление в силу поправок в ГК РФ

2 марта 2015 года вступают в силу поправки к Гражданскому кодексу Российской Федерации, которые по-новому определяют подходы к ограничению дееспособности людей с ментальными нарушениями.

Обсуждаем реформу института недееспособности  20.08.2009

Права граждан с психическими расстройствами

В этом пособии, подготовленном в форме вопросов и ответов, рассматриваются вопросы правового положения лиц с психическими расстройствами и предлагаются способы защиты их прав. Пособие предназначено для граждан, страдающих психическими расстройствами, их родственников и законных представителей, врачей-психиатров, юристов, а также широкого круга читателей.

Права человека и психиатрия в Российской Федерации

На сайте Московской Хельсинкской Группы опубликован сборник результатов исследования психиатрических стационаров страны, которое провели Независимая психиатрическая ассоциация совместно с сетью региональных правозащитных организаций в 2003 году

Обращение в Минзравсоцразвития России

по поводу разглашения врачебной тайны в ведомственных документах 11.9.2008

Обращение НПА России к Генеральному прокурору РФ

с предложениями по усовершенствованию «Инструкции о прорядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры РФ» 11.9.2008

Обсуждаем законопроект

Концепция и проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Права больных и вертикаль власти

27.1.2008 После Мурманска пример Йошкар-Олы подтверждает: для психиатров права их больных должны быть приоритетнее ведомственных интересов силовых структур. Четвертая за короткий срок проверка в конце 2007 года (Мурманск, Москва, Рыбинск, Йошкар-Ола) позволила наметить как некоторые общие черты, так и особенности этих разных регионов.


  • НАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  • 28.10.2016      19 ноября состоится XV СЪЕЗД Независимой Психиатрической Ассоциации России

    Мероприятие будет проходить в конференц-зале Клинической психиатрической больницы № 4 им. П.Б.Ганнушкина по адресу: г. Москва, ул. Потешная, д. 3 с 10.00 до 18.00 часов. Подробнее о программе Съезда...

    Подробнее >>>

  • 17.10.2016      Открылась общественная приемная в рамках проекта Российского исследовательского центра по правам человека «Защита прав и свобод граждан: консультирование и развитие сетевого взаимодействия»

    Бесплатные консультации и юридическая помощь будут оказываться по следующим вопросам: права призывников, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также уволенных в запас, права граждан с психическими расстройствами, инвалидов, права граждан, находящихся в местах лишения свободы, льготные категории граждан и др.

    Подробнее >>>

    • 07.08.2016      Завершена работа над формированием полного электронного архива номеров «Независимого Психиатрического Журнала»

    ВНИМАНИЕ! Впервые на сайте НПА России опубликованы все выпуски «Независимого психиатрического журнала» за 1991 – 2015 годы — честная панорама событий в отечественной научной и практической психиатрии за четверть века!

    Подробнее >>>