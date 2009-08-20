Психиатрия и право

общественной приемной Вы можете получить бесплатную консультацию по любому вопросу, связанному с соблюдением прав человека в психиатрии.

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В этом пособии, подготовленном в форме вопросов и ответов, рассматриваются вопросы правового положения лиц с психическими расстройствами и предлагаются способы защиты их прав. Пособие предназначено для граждан, страдающих психическими расстройствами, их родственников и законных представителей, врачей-психиатров, юристов, а также широкого круга читателей.

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Обсуждаем законопроект

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