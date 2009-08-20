Психиатрия и право
Документы
- Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
- Европейская декларация по охране психического здоровья
- Положение и взгляды Всемирной психиатрической ассоциации о правах и юридической защите психических больных
- Резолюция ООН о принципах защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи
- Рекомендация Совета Европы относительно защиты прав человека и достоинства лиц с психическими расстройствами
- Европейский комитет по предупреждению пыток о принудительном помещении в психиатрические учреждения
- Рекомендация Совета Европы о правах детей, постоянно проживающих в специализированных учреждениях
- Рекомендация Совета Европы о принципах правовой защиты совершеннолетних недееспособных лиц
- Конвенция о правах инвалидов
- Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
Ограниченная дееспособность – вступление в силу поправок в ГК РФ
2 марта 2015 года вступают в силу поправки к Гражданскому кодексу Российской Федерации, которые по-новому определяют подходы к ограничению дееспособности людей с ментальными нарушениями.
Обсуждаем реформу института недееспособности 20.08.2009
Права граждан с психическими расстройствами
В этом пособии, подготовленном в форме вопросов и ответов, рассматриваются вопросы правового положения лиц с психическими расстройствами и предлагаются способы защиты их прав. Пособие предназначено для граждан, страдающих психическими расстройствами, их родственников и законных представителей, врачей-психиатров, юристов, а также широкого круга читателей.
Права человека и психиатрия в Российской Федерации
На сайте Московской Хельсинкской Группы опубликован сборник результатов исследования психиатрических стационаров страны, которое провели Независимая психиатрическая ассоциация совместно с сетью региональных правозащитных организаций в 2003 году
Обращение в Минзравсоцразвития России
по поводу разглашения врачебной тайны в ведомственных документах 11.9.2008
Обращение НПА России к Генеральному прокурору РФ
с предложениями по усовершенствованию «Инструкции о прорядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры РФ» 11.9.2008
Обсуждаем законопроект
Концепция и проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Права больных и вертикаль власти
27.1.2008 После Мурманска пример Йошкар-Олы подтверждает: для психиатров права их больных должны быть приоритетнее ведомственных интересов силовых структур. Четвертая за короткий срок проверка в конце 2007 года (Мурманск, Москва, Рыбинск, Йошкар-Ола) позволила наметить как некоторые общие черты, так и особенности этих разных регионов.