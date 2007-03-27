Об ассоциации

«Независимая психиатрическая ассоциация России» – негосударственная профессиональная и правозащитная организация, создана в марте 1989 года. В октябре 1989 г. первой возвращена от России в члены Всемирной психиатрической ассоциации, с 2012 г. – член Европейской психиатрической ассоциации, с 2011 г. – член Национальной медицинской палаты, с 1998 года представлена в Экспертном Совете при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.

В настоящее время НПА России насчитывает около 500 членов в 46-х регионах страны – от Калининграда до Владивостока и от Архангельска до Ростова-на-Дону.

От другой всероссийской психиатрической организации – Российского общества психиатров — НПА России отличается – при общих целях – другими приоритетами и несовпадением иерархии в Ассоциации с административной. То есть это реально общественная (созданная по инициативе снизу) и реально независимая (в административном и финансовом отношении) организация. Приоритеты Ассоциации выработаны на основании анализа профессиональных причин злоупотребления психиатрии в 60-80-е гг. Это:

утверждение новой научной парадигмы, т.е. конкуренции исследовательских программ, с учетом примата в психиатрии клиницизма и феноменологического метода непредвзятого описания; реальное укоренение правовой основы психиатрии; преодоление тотальных централизации, монополизации и огосударствления психиатрической службы.

Деятельность НПА распространяется на все основные направления психиатрии: научно-практическое, законотворческое, контрольное, экспертное, образовательное, издательское, общественное.

С 1991 года НПА издает ежеквартальный профессиональный «Независимый психиатрический журнал», имеющий ВАКовский статус, на который можно подписаться в любом отделении связи (индекс 73291), а также профессиональную и правовую литературу.

В 1992 г. НПА положила начало ежемесячным открытым клиническим разборам и интердисциплинарным образовательным семинарам по профессиональным, правовым и правозащитным вопросам психиатрии, по социальной реабилитации психически больных, по взаимоотношению психиатрии и религии, по административному, правовому и этическому регулированию психиатрической службы и т.д. Наиболее представительными стали ежегодные Консторумские чтения памяти выдающегося российского психотерапевта Семена Консторума.

НПА провела первые российские симпозиумы на съездах Германской психиатрической ассоциации (1992), Всемирной психиатрической ассоциации (1994) и Американской психиатрической ассоциации (1996).

НПА приняла активное участие в разработке Закона о психиатрической помощи и ряде других правовых актов, добившись расширения прав недееспособных, и продолжает выступать с конкретными инициативами, пытаясь в течение 20 лет заставить Правительство реализовать 38-ю статью закона о психиатрической помощи, которая является гарантией исполнения всего закона для стационарных больных.

НПА постоянно осуществляет функции общественного контроля исполнения Декларации прав человека и Закона о психиатрической помощи в психиатрических учреждениях закрытого типа и психоневрологических интернатах.

С момента организации Ассоциации были созданы независимая экспертная комиссия и общественная приемная, которая ведет еженедельный бесплатный прием всех, кто считает, что их права были нарушены в связи с психиатрией. За последние 15 лет работы консультации получили более 8 тысяч человек. Экспертная комиссия НПА добилась права на предоставление ей медицинской документации, а в 1990-е годы ее членов включали в государственные судебно-психиатрические экспертные комиссии.

НПА сыграла крупную роль в экспертизах генерала П.Григоренко, полковника Ю.Буданова, майора Д.Евсюкова, дипломата П.Обухова, в большой серии религиозных процессов, в экспертизах Ларисы Арап и Михаила Косенко, где воскресли попытки использования психиатрии в политических целях.

Ассоциация стала в 1992 г. соучредителем Российского исследовательского центра по правам человека, объединяющего 11 правозащитных организаций, включая Московскую Хельсинкскую группу, Комитет солдатских матерей России, Центр содействия реформе уголовного правосудия, Фонд «Право Матери», организацию «Право ребенка» и др.

Независимая позиция НПА позволила ей в течение 25 лет смутного времени в России с его крутыми зигзагами держаться строго научной и ровной гражданской позиции, противостоять попыткам использования психиатрии в немедицинских целях.

Президент Ассоциации – Юрий Сергеевич Савенко

Вице-президенты: Анатолий Борисович Богданов (Архангельск)

Алексей Яковлевич Перехов (Ростов-на-Дону)

Борис Николаевич Пивень (Барнаул)

Александр Андреевич Коломеец (Владивосток)

Председатель Этической комиссии – Александр Генрихович Гофман

Исполнительный директор – Любовь Николаевна Виноградова

Руководитель Общественной приемной – Наталья Васильевна Спиридонова

Ведущий Открытых клинических разборов – Владимир Вениаминович Калинин

Председатель Общества клинических психотерапевтов – Марк Евгеньевич Бурно

Руководитель программы «Психиатрия и религия» — Борис Аркадьевич Воскресенский

Руководитель Юридической службы – Юлия Николаевна Аргунова

Наш адрес:

Москва, Лучников пер., 4, подъезд 3, комн. 5а

Проезд: М. "Китай-город" или "Лубянка", выход к Лубянскому проезду

тел. (495) 625-06-20.

Адрес для корреспонденции:

101000, Москва, Лучников пер., д. 4, подъезд 3,

Российский исследовательский центр по правам человека, НПА России

E-mail: info@npar.ru

Общественная приемная

тел. (495) 625-06-20

адрес: Москва, Лучников пер., 4, подъезд 3, комн. 5а

Проезд: М. "Китай-город" или "Лубянка", выход к Лубянскому проезду

Работает по средам с 13.00 до 17.00.