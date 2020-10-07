В связи с ухудшением эпидемической ситуации общественная приёмная НПА России временно переходит на консультирование онлайн

Уважаемые граждане! В связи с ухудшением эпидемической ситуации и распоряжением московских властей о переводе сотрудников на дистанционный режим работы, мы вынуждены на некоторое время закрыть нашу общественную приемную. Но консультации онлайн продолжаются. Пишите нам по адресу: info@npar.ru и следите за нашими объявлениями. Как только ситуация улучшится, мы возобновим очный прием.

Общественная приемная НПА России