И вновь политика возобладала над профессионализмом и гуманизмом

12 июля врачебная комиссия Краевой психиатрической больницы № 1 г. Уссурийска, где в настоящее время находится якутский шаман Александр Габышев, пришла к выводу, что он не представляет опасности для себя и окружающих и может лечиться в психиатрическом стационаре общего типа. Мы уже радовались за Александра, который в случае утверждения этого решения судом, вскоре оказался бы в родном Якутске, где у него есть родственники, друзья и последователи. Однако спустя две недели, за три дня до назначенного заседания суда, неожиданно была организована врачебная комиссия в другом составе, которая пришла к совершенно иному выводу: психическое состояние Габышева ухудшилось, и ему следует продолжить лечение в стационаре специализированного типа. 1 августа суд принял постановление о продлении принудительного лечения А.Габышева в Уссурийске.

Якутский шаман Александр Габышев, объявивший в 2019 г. поход на Кремль, чтобы изгнать «злой дух из Путина», находится на принудительном лечении с июля 2021 г. Его обвинили в совершении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Эксперты Якутского ПНД рекомендовали признать Габышева невменяемым и как представляющего особую опасность, направить на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Якутский городской суд вынес соответствующее постановление, и Габышев оказался в Новосибирской психиатрической больнице с интенсивным наблюдением. Там его неоднократно посещали члены Новосибирской общественной наблюдательной комиссии. На условия содержания он не жаловался, администрация и персонал относились к нему хорошо, и через полгода суд по рекомендации врачей больницы отменил интенсивное наблюдение. Александр был переведен в стационар специализированного типа в Уссурийске, и мы расценивали это как первый шаг на пути домой. И вновь его посещали члены ОНК, вновь к нему не было никаких претензий, он получал минимальную терапию, поскольку состояние было стабильным. Казалось бы, можно и дальше уменьшать ограничения, но нет! Слишком популярная личность. Габышев по-прежнему получает сотни писем поддержки, и его перевод в Якутск, вероятно, показался кому-то опасным. Лидеров общественного мнения лучше держать не только в изоляции, но и подальше от родных мест – 6 тысяч километров это как раз то, что нужно.

Другие материалы НПА об Александре Габышеве

Грандиозный резонанс акции Якутского шамана

Шаманские угрозы изгнать «злой дух Путина» приравнены к непосредственной опасности

Поход на Москву отменяется

Шаман опасен? Чем? – Эзотерическими действиями? И для кого? – Для окружающих?

Судебные психиатры Якутии последовали советскому сценарию

Опять политика возобладала над медициной: шамана А.Габышева поместили в ПНД

Новое уголовное дело против шамана Габышева

Александр Габышев – первый шаг на пути домой