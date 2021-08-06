Судебные психиатры Якутии последовали советскому сценарию

26 июля Якутский городской суд вынес решение по уголовному делу против шамана Александра Габышева (http://npar.ru/novoe-ugolovnoe-delo-protiv-shamana-ga/). Он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением. На территории России всего 8 таких учреждений, и там содержатся наиболее опасные психически больные, те, которые совершили наиболее тяжкие преступления, такие как убийства, изнасилования, тяжелые преступления против личности.

Что же такого совершил Габышев? Его обвинили в совершении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Это насилие было применено во время принудительной доставки Габышева в психиатрическую больницу, совершенного с применением грубой силы, когда его дом штурмовали вооруженные полицейские и сотрудники Росгвардии, а он демонстративно размахивал ритуальным самодельным мечом «батас», чтобы к нему не приближались. И хотя последующая медицинская экспертиза не обнаружила следов опасного для жизни и здоровья насилия, а находившийся в руках у Габышева «батас» не был признан холодным оружием, статья не была переквалифицирована, а судебно-психиатрические эксперты Якутского ПНД рекомендовали признать Габышева невменяемым и направить на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением, как представляющего особую социальную опасность. По запросу адвоката Ольги Тимофеевой эксперты Независимой психиатрической ассоциации России проанализировали судебно-психиатрическое заключение на Габышева и пришли к выводу, что он не представляет социальной опасности и не нуждается в таком строгом принудительном лечении. Они также организовали рецензию независимого специалиста-психиатра, который пришел к таким же выводам. Дополнительным аргументом было то, что в октябре 2019 г., в связи с первым уголовным делом против шамана, когда его обвиняли в призывах к экстремистской деятельности, специалисты НПА приезжали в Якутск и провели очное комиссионное психиатрическое освидетельствование Габышева с его согласия. Тогда они также не обнаружили признаков его особой социальной опасности, и то уголовное дело в результате не получило продолжения.

Однако на этот раз все серьезнее. Габышева хотят упрятать в психиатрическую больницу – далеко от дома и на много лет – совсем не за то, что он порвал одежду и поцарапал бедро сотруднику Росгвардии, а за то, что он объявил третий поход на Кремль, чтобы «изгнать злой дух из Путина». Как он собирается это сделать, неизвестно, но на всякий случай лучше изолировать на максимально долгий срок. И после этого нам говорят, что российская психиатрия распрощалась со своим печальным прошлым и не допускает использования психиатрии в политических целях (см. интервью вице-президента РОП, ставшего недавно генеральным секретарем ВПА проф. П.В.Морозова «Медицинский газете» — http://www.mgzt.ru/content/my-ne-mozhem-byt-naslednikami-natsistskoi-ideologii).

По словам адвоката, еще до вступления постановления суда в законную силу, прямо в зале суда на ее подзащитного надели наручники и заключили под стражу. И это при том, что в тот же день в отделении, где Габышев проходил ранее недобровольное лечение, должна была состояться врачебная комиссия в связи с истечением 6-месячного срока недобровольного лечения, и врачи планировали выписать Габышева, как неопасного для себя и окружающих. Суд также рекомендовал Адвокатской палате Республики Саха-Якутия привлечь Тимофееву к дисциплинарной ответственности за то, что она высказала в зале суда свое субъективное мнение о явном нарушении прав Габышева и его защитников.