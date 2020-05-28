Опять политика возобладала над медициной: шамана А. Габышева поместили в ПНД

Более полугода в СМИ ничего не было слышно об якутском шамане Александре Габышеве, который в 2019 г. организовал грандиозный поход на Москву, чтобы изгнать демона Путина (НПАР, статья «Грандиозный резонанс акции Якутского шамана» от 15.10.2019). Пройдя за полгода 3000 км по тайге и встретив на своем пути множество сочувствующих, он был, в конце концов, задержан, доставлен в Улан-Удэ и освидетельствован психиатрами, которые рекомендовали признать его невменяемым и направить на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа. Однако, обвинение Габышеву так и не было предъявлено, с него взяли подписку о невыезде, и он спокойно проживал в окрестностях Улан-Удэ в доме своей сестры.

Комиссия экспертов НПА России посетила тогда Габышева, который дал добровольное согласие на освидетельствование, и признала, что он не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих. Адвокаты между тем подали жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение свободы передвижения и права на справедливый суд, а международная организация Amnestic International признала Габышева узником совести.

До мая 2020 г. все было тихо. Казалось, власти приняли мудрое решение оставить Габышева в покое, поскольку никакой опасности для себя и других лиц он не представляет, а помещение его на принудительное лечение в психиатрический стационар вызовет взрыв недовольства в Республике, где отношение к шаманам трепетно-уважительное, а Габышев пользуется несомненным авторитетом не только в Якутии, но и далеко за ее пределами.

На март 2020 г. Габышев планировал очередной поход на Москву, но решил его немного отложить из-за эпидемии коронавируса. Однако власти, судя по всему, встревожились и решили предпринять превентивные меры. В начале мая избушку, в которой проживал Габышев, штурмовал отряд бойцов ОМОН, которым было приказано доставить шамана в местный ПНД. Основания для такого принудительного стационирования так и остались неизвестными, местный Минздрав на запросы адвокатов отвечает отписками, а сам Габышев в результате дал «добровольное информирование согласие» на лечение в стационаре и сказал, что согласен побыть там какое-то время, пока «все не уляжется».

Таким образом, шаман очередной раз подтвердил свой мирный настрой и отсутствие опасности, а власть – очередной раз показала свою сущность, поместив в закрытое учреждение явно безобидного человека, явно по политическим, а не медицинским основаниям, который подвергается там опасности заразиться коронавирусом и находится в ситуации серьезного ограничения своих прав, в связи с объявленным карантином. А в Республике ширится движение в защиту Габышева, которого многие люди считают – после того пути¸ который был им пройден, — шаманом, посланным Богом, чтобы спаси человечество.