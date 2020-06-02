Шаманские угрозы изгнать «злой дух Путина» приравнены к непосредственной опасности

1 июня в Якутске состоялся суд, который удовлетворил заявление Якутского республиканского психоневрологического диспансера о недобровольной госпитализации Александра Габышева. 12 мая, когда он был доставлен в диспансер из дома своей сестры в наручниках, после штурма его бойцами ОМОН из-за отказа сдать биоматериал на коронавирус, врач приемного покоя не обнаружил оснований для недобровольной госпитализации. Однако с Габышевым тут же «поработали» двое силовиков, и после оказанного на него давления он согласился на добровольную госпитализацию.

В отделении был «тихим, малозаметным, молчаливым, находился один в палате, много спал», принимал назначенное лечение. Через 17 дней, когда после двойного отрицательного результата анализа на коронавирус, его перевели в общепсихиатрическое отделение, он решил подать заявление о выписке. Но не тут-то было. Больница срочно провела врачебную комиссию, которая выявила у Габышева декомпенсацию его психического расстройства и решила, что он представляет непосредственную опасность для себя и окружающих и нуждается в стационарном принудительном лечении. Предыдущая комиссия, проведенная за неделю до этого, признаков декомпенсации и опасности не обнаружила. Теперь же врачи акцентировали, что он «высказывал идеи навредить правительству и свергнуть Путина».

Президент НПА России Ю.С.Савенко написал заключение по медицинским документам Габышева, проанализировав исковое заявление Якутского ПНД в суд, заключение врачебной комиссии и обращение начальника отдела полиции, который организовывал доставку Габышева в ПНД. Несмотря на всю анекдотичность доводов диспансера и убедительную позицию адвоката, суд принял заранее заготовленное решение о принудительном лечении Габышева в течение, по крайней мере, 6 месяцев.

На самом деле, врачи могут выписать его в любой момент, как только сочтут, что он не нуждается в стационарном лечении. Но этот вопрос решают явно не они. Наши силовики суеверны.