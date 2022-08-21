Взаимодействие и взаимопонимание членов ОНК и руководства психиатрических стационаров – насущная проблема

9 августа 2022 г. в Волгограде состоялась рабочая встреча членов общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области и представителей местных психиатрических стационаров. Встреча была организована заместителем председателя Комитета здравоохранения Волгоградской области Мариной Анатольевной Гавриловой по инициативе председателя президиума Волгоградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий» В.Е.Козловича. Владимир Евгеньевич много лет возглавлял ОНК Волгоградской области, а сейчас продолжает поддерживать связь со многими ее членами и организует работу в психиатрических стационарах и экспертных отделениях.

Во встрече также участвовали исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации России Л.Н.Виноградова и координатор проекта по мониторингу соблюдения прав человека в психиатрических стационарах и экспертных отделениях Южного федерального округа Л.В.Петрашис.

Целью встречи было налаживание взаимодействия между членами местной ОНК и сотрудниками психиатрических стационаров, а также обсуждение результатов мониторинга соблюдения прав пациентов, проведенного в 2020-2021 гг., и возможностей преодоления выявленных нарушений.

Исполнительный директор НПА России Любовь Виноградова рассказала об основных результатах мониторинга, отметив при этом активное участие членов ОНК Волгоградской области, и добавила, что сегодня у сотрудников психиатрической службы и независимых наблюдателей разные приоритеты. У одних на первом месте лечение и безопасность, у других – соблюдение прав человека. Наша задача – показать, что эти ценности поддерживают и укрепляют друг друга. Ее поддержал Леонид Петрашис, который подчеркнул, что у членов ОНК и сотрудников психиатрических стационаров общая задача – благо пациентов, и члены ОНК приходят в больницы, прежде всего, для того, чтобы помочь врачам и персоналу, и всегда должны следовать принципу «Не навреди».

Присутствующие сотрудники психиатрической службы по-разному отнеслись к прозвучавшим выступлениям. Те, которые уже имели опыт общения с членами ОНК, отмечали корректность их поведения, благодарили за сделанные замечания и выражали готовность продолжать такое сотрудничество. Другие заняли позицию глухой обороны: «Да у нас нет никаких нарушений, мы с пациентами носимся как с малыми детьми», «у нас огромное количество работы по организации их социальной жизни», «опять начинается эпидемия ковида, уже приходится закрывать отделения», «прогулки невозможно организовать, т.к. у нас рядом другая больница» и т.д. и т.п.

Председатель встречи М.А.Гаврилова отнеслась ко всем выступлениям с большим вниманием, посетовала, что психиатрия не является приоритетным направлением здравоохранения области, и поэтому часто не хватает средств на улучшение условий содержания пациентов. Однако она обещала изыскать возможности для устранения наиболее серьезных нарушений, а главное –продолжить проведение таких встреч-обсуждений.