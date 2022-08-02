ВНИМАНИЕ: новый проект помощи женщинам с психическими расстройствами, находящимися в ситуации домашнего насилия

Независимая психиатрическая ассоциация России совместно с Центром защиты пострадавших от домашнего насилия запустили проект совместной помощи женщинам с психическими расстройствами, находящимися в ситуации домашнего насилия.

Проблема домашнего насилия в России носит системный характер, женщинам сложно получить защиту и поддержку профильных государственных органов, а для особо уязвимых групп, таких как женщины с ментальным расстройствами, получить помощь почти невозможно. Они сталкиваются с двойной стигмой: наличие психического расстройства нередко используется как оправдание насилия не только самим агрессором, но и представителями правоохранительных органов и социальных служб.

В рамках совместной работы по проекту предполагается проведение правовых и психологических консультаций, а в необходимых случаях — психолого-психиатрических освидетельствований, помощь в составлении документов в суд и правоохранительные органы, правовая и психологическая поддержка пострадавших. Также в задачи проекта входит анализ ситуации особой уязвимости женщин с ментальными расстройствами к домашнему насилию.

Обратиться за помощью можно через почту ассоциации: nparinfo@gmail.com или форму обращений Центра защиты пострадавших от домашнего насилия: htpps://wcons.net/uridicheskaya-pomochs/#section1