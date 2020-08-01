Поход на Москву отменяется

22 июля якутский шаман Александр Габышев был выписан из психиатрической больницы. Врачебная комиссия признала, что он не нуждается в дальнейшем лечении в стационаре и может быть переведен на амбулаторное долечивание. Два с половиной месяца на нейролептиках сделали свое дело, и после выписки Александр отказался от похода на Москву с целью изгнать злой дух Путина. Недавно он впервые обратился на родном языке к своим сторонникам, поблагодарил за помощь и поддержку и сказал, что в настоящее время должен заняться своим здоровьем, поисками работы и устройством своей жизни. Социальные сети живо обсуждают последние новости, и мнения тут разделились: одни уверены, что шамана сломали, другие – что залечили, третьи сочувствуют и полагают, что после некоторого отдыха он вернется к своей миссии. Время покажет, а пока Александр уехал в село к родственникам и отказывается встречаться с последователями и журналистами.

НПА России дважды подробно писала об Александре Габышеве (http://npar.ru/opyat-politika-vozobladala-nad-medicinoj-shamana-a-gabysheva-pomestili-v-pnd/; http://npar.ru/shamanskie-ugrozy-izgnat-zloj-dux-putina-priravneny-k-neposredstvenno-opasnosti/). Оснований для его недобровольного стационирования не было. Оно было осуществлено грубым силовым методом, с наручниками, посредством провокации, а затем Габышева незаконно удерживали в местном ПНД под очевидным для всех давлением, продиктованным политической целесообразностью, с пренебрежением международным резонансом и смехотворным испугом свержения правящего режима колдовскими чарами.