Александр Габышев – первый шаг на пути домой

16 мая 2022 г. председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края Владимир Найдин вместе со своими коллегами посетил якутского шамана Александра Габышева, который в настоящее время находится в психиатрическом отделении специализированного типа Краевой психиатрической больницы № 1 г. Уссурийска.

26 июля 2021 г. Якутский городской суд вынес решение по уголовному делу против Александра Габышева (http://npar.ru/novoe-ugolovnoe-delo-protiv-shamana-ga/), объявившего в 2019 г. поход на Кремль, чтобы изгнать «злой дух из Путина». Габышева обвинили в совершении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Это насилие было на самом деле применено к нему во время принудительной доставки Габышева в психиатрическую больницу, когда его дом штурмовали вооруженные полицейские и сотрудники Росгвардии.

Судебно-психиатрические эксперты Якутского ПНД рекомендовали признать Габышева невменяемым и направить на принудительное лечение в психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением, как представляющего особую социальную опасность. Эксперты НПА изучили это заключение и пришли к выводу, что Габышев не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих и не нуждается в таком строгом принудительном лечении. Однако суд не принял это во внимание (ведь «нельзя не доверять государственным экспертам»!), и Габышев был отправлен в Новосибирскую психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением.

По просьбе НПА России там его неоднократно посещали члены ОНК Новосибирской области. Жалоб на самочувствие он не предъявлял, условия содержания и отношение к нему персонала оценивал как хорошие. Администрация больницы также не имела к нему претензий, и уже через полгода подала в суд ходатайство о переводе его на принудительное лечение в стационар специализированного типа. Это лучшее доказательство того, что рекомендация якутских судебных экспертов была необоснованной, и Габышев не нуждался в интенсивном наблюдении. По состоянию его можно было бы перевести и в стационар общего типа – и тогда он оказался бы в своем родном Якутске, где у него есть родственники и друзья. Но в России принята жесткая стандартная поэтапная схема отмены принудительного лечения, и из ПБСТИН переводят в стационар специализированного типа.

В результате Александр оказался в Уссурийске, за 6 тыс. км от родного дома и вдали от близких ему людей. Чувствует он себя хорошо, жалоб не предъявляет, хотя, конечно, скучает по дому. Будем надеяться, что врачи Уссурийской больницы вслед за врачами Новосибирской ПБСТИН проявят профессиональную честность и независимость и не побоятся через полгода обратиться в суд с ходатайством о переводе Александра в стационар общего типа.