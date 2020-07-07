Вышел в свет второй в 2020 году номер Независимого психиатрического журнала
Уважаемые читатели! Рады сообщить, что Независимый психиатрический журнал №2 за 2020 год вышел в свет. Предлагаем вашему вниманию содержание выпуска:
К 150-летию ФЕДОРА ЕГОРОВИЧА РЫБАКОВА
100-ЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО НИИ ПСИХИАТРИИ. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ
- Неомрачаемость при маниакальном синдроме как диагностический критерий фазной мании – Б.В.Воронков (СПб)
- К теории психиатрии. Идя вперед, нужно постоянно оглядываться назад (часть 4) — Ю.С.Савенко
- Соотношение использования высоких технологий при лечении инсультов и деменции. Обратная сторона медали – И.М.Беккер (Набережные Челны)
- Современный взгляд на формирование трансгендерности и диагностику гендерной дисфории (обзор) – А.Ю.Герман, И.В.Кириллов (Барнаул)
КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ
- Употребление психостимуляторов, затрудняющее диагностику параноидной шизофрении – А.А.Шмилович, Н.В.Пышкина
ПСИХИАТРИЯ И ПРАВО
- Всегда ли адвокат вправе обжаловать признание своего доверителя недееспособным? – Ю.Н.Аргунова
ИЗ ДОСЬЕ ЭКСПЕРТА
- Шаманские угрозы изгнать «злой дух Путина» приравнены к непосредственной опасности
- Отстаивание шаблонных решений СПЭ вместо судьбы человека
ПСИХОТЕРАПИЯ
- XXV Консторумские чтения: «Психотерапия – вчера, сегодня, завтра» (часть 2)
ОБСУЖДЕНИЯ, ОТКЛИКИ, ДИСКУССИИ
- Психиатрия Гения места (часть 1) – Е.Б.Любов
- Чрезвычайщина вместо ЧП – Лев Левинсон
ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕНИ
- Надо ли отказаться от термина «шизофрения»?
ИСТОРИЯ
- Структура Московского института психиатрии в разные эпохи
- К 70-летию уничтожения Еврейского антифашистского комитета
ИЗ ПРАКТИКИ
- Принудительные меры медицинского характера – лечение или дезадаптация? – Л.Н.Виноградова
ХРОНИКА
- Опять политика возобладала над медициной
- Оптимизация продолжается
- Лицо нашего руководства
- 15 апреля 2020 г.
- Венецианская комиссия проверит Конституцию РФ
- Серия вебинаров по мониторингу прав пациентов
- Пятые Абрамкинские чтения
ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО
- К 100-летию великой поэмы Переца Маркиша
НЕКРОЛОГИ
- Андрей Иванович Воробьев
- Сергей Мохнаткин
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АННОТАЦИИ