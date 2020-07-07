Вышел в свет второй в 2020 году номер Независимого психиатрического журнала

Уважаемые читатели! Рады сообщить, что Независимый психиатрический журнал №2 за 2020 год вышел в свет. Предлагаем вашему вниманию содержание выпуска:



К 150-летию ФЕДОРА ЕГОРОВИЧА РЫБАКОВА

100-ЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО НИИ ПСИХИАТРИИ. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ

Неомрачаемость при маниакальном синдроме как диагностический критерий фазной мании – Б.В.Воронков (СПб)

К теории психиатрии. Идя вперед, нужно постоянно оглядываться назад (часть 4) — Ю.С.Савенко

Соотношение использования высоких технологий при лечении инсультов и деменции. Обратная сторона медали – И.М.Беккер (Набережные Челны)

Современный взгляд на формирование трансгендерности и диагностику гендерной дисфории (обзор) – А.Ю.Герман, И.В.Кириллов (Барнаул)

КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ

Употребление психостимуляторов, затрудняющее диагностику параноидной шизофрении – А.А.Шмилович, Н.В.Пышкина

ПСИХИАТРИЯ И ПРАВО

Всегда ли адвокат вправе обжаловать признание своего доверителя недееспособным? – Ю.Н.Аргунова

ИЗ ДОСЬЕ ЭКСПЕРТА

Шаманские угрозы изгнать «злой дух Путина» приравнены к непосредственной опасности

Отстаивание шаблонных решений СПЭ вместо судьбы человека

ПСИХОТЕРАПИЯ

XXV Консторумские чтения: «Психотерапия – вчера, сегодня, завтра» (часть 2)

ОБСУЖДЕНИЯ, ОТКЛИКИ, ДИСКУССИИ

Психиатрия Гения места (часть 1) – Е.Б.Любов

Чрезвычайщина вместо ЧП – Лев Левинсон

ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕНИ

Надо ли отказаться от термина «шизофрения»?

ИСТОРИЯ

Структура Московского института психиатрии в разные эпохи

К 70-летию уничтожения Еврейского антифашистского комитета

ИЗ ПРАКТИКИ

Принудительные меры медицинского характера – лечение или дезадаптация? – Л.Н.Виноградова

ХРОНИКА

Опять политика возобладала над медициной

Оптимизация продолжается

Лицо нашего руководства

15 апреля 2020 г.

Венецианская комиссия проверит Конституцию РФ

Серия вебинаров по мониторингу прав пациентов

Пятые Абрамкинские чтения

ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО

К 100-летию великой поэмы Переца Маркиша

НЕКРОЛОГИ

Андрей Иванович Воробьев

Сергей Мохнаткин

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АННОТАЦИИ