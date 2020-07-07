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Независимая психиатрическая ассоциация России

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Вышел в свет второй в 2020 году номер Независимого психиатрического журнала

admin

Уважаемые читатели! Рады сообщить, что Независимый психиатрический журнал №2 за 2020 год вышел в свет. Предлагаем вашему вниманию содержание выпуска:

К 150-летию ФЕДОРА ЕГОРОВИЧА РЫБАКОВА

100-ЛЕТИЕ МОСКОВСКОГО НИИ ПСИХИАТРИИ. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ

  • Неомрачаемость при маниакальном синдроме как диагностический критерий фазной мании – Б.В.Воронков (СПб)
  • К теории психиатрии. Идя вперед, нужно постоянно оглядываться назад (часть 4) — Ю.С.Савенко
  • Соотношение использования высоких технологий при лечении инсультов и деменции. Обратная сторона медали – И.М.Беккер (Набережные Челны)
  • Современный взгляд на формирование трансгендерности и диагностику гендерной дисфории (обзор) – А.Ю.Герман, И.В.Кириллов (Барнаул)

КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ

  • Употребление психостимуляторов, затрудняющее диагностику параноидной шизофрении – А.А.Шмилович, Н.В.Пышкина

ПСИХИАТРИЯ И ПРАВО

  • Всегда ли адвокат вправе обжаловать признание своего доверителя недееспособным? – Ю.Н.Аргунова

ИЗ ДОСЬЕ ЭКСПЕРТА

  • Шаманские угрозы изгнать «злой дух Путина» приравнены к непосредственной опасности
  • Отстаивание шаблонных решений СПЭ вместо судьбы человека

ПСИХОТЕРАПИЯ

  • XXV Консторумские чтения: «Психотерапия – вчера, сегодня, завтра» (часть 2)

ОБСУЖДЕНИЯ, ОТКЛИКИ, ДИСКУССИИ

  • Психиатрия Гения места (часть 1) – Е.Б.Любов
  • Чрезвычайщина вместо ЧП – Лев Левинсон

ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕНИ

  • Надо ли отказаться от термина «шизофрения»?

ИСТОРИЯ

  • Структура Московского института психиатрии в разные эпохи
  • К 70-летию уничтожения Еврейского антифашистского комитета

ИЗ ПРАКТИКИ

  • Принудительные меры медицинского характера – лечение или дезадаптация? – Л.Н.Виноградова

ХРОНИКА

  • Опять политика возобладала над медициной
  • Оптимизация продолжается
  • Лицо нашего руководства
  • 15 апреля 2020 г.
  • Венецианская комиссия проверит Конституцию РФ
  • Серия вебинаров по мониторингу прав пациентов
  • Пятые Абрамкинские чтения

ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО

  • К 100-летию великой поэмы Переца Маркиша

НЕКРОЛОГИ

  • Андрей Иванович Воробьев
  • Сергей Мохнаткин

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