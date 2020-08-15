Первые посещения психиатрических больниц членами ОНК

На фото:

члены ОНК Калининградской области

посещают специализированный психиатрический стационар

с интенсивным наблюдением

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, членам общественных наблюдательных комиссий некоторых регионов удалось посетить психиатрические больницы в рамках проекта «Предотвращение пыток и жестокого обращения в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами». И это уже не просто ознакомительные «экскурсии», поскольку эти члены ОНК прошли первоначальную подготовку в рамках проекта. К настоящему моменту эксперты проекта совместно с региональными координаторами разработали ряд инструментов мониторинга, в частности, дорожную карту или карту наблюдений, которую члены ОНК заполняют во время посещения больниц.

Апробировать эту карту наблюдений удалось членам ОНК Республики Татарстан (Казанская ПБСТИН), Новосибирской, Свердловской, Калининградской (ПБСТИН в Черняховске), Ростовской и Нижегородской областей. В рамках проекта отдельным психиатрическим учреждениям была оказана гуманитарная помощь (средства индивидуальной защиты, антисептики, бесконтактные термометры), а в психиатрическом стационаре Волгодонска, благодаря усилиям координатора проекта Леонида Петрашиса, обустроили прогулочный дворик для пациентов.

К сожалению, не все отделения удалось осмотреть в ходе посещений, некоторые были закрыты на карантин, не везде удалось пообщаться с пациентами – но в целом начало положено. Многие сотрудники психиатрических учреждений понимают, что подобные посещения – не одноразовая акция, а систематический процесс, и члены ОНК – не просто посетители. Результаты посещения должны восприниматься не как критика, а как возможность изменить ситуацию к лучшему с помощью общества, которое, наконец, получило доступ в довольно закрытую систему психиатрической помощи.

Работа по апробированию инструментария будет продолжена, и в ближайшее время члены ОНК Москвы и Санкт-Петербурга, где доступ в психиатрические больницы был ограничен особенно долго, также начнут их посещать.

Результаты всех посещений будут проанализированы и обсуждены на очном семинаре для участников проекта в Москве в начале сентября, после чего будут организованы семинары в регионах и начнется масштабный мониторинг.