Комментарий президента НПА Ю.С.Савенко на ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО профессионального сообщества депутатам Государственной Думы против дискриминации ЛГБТ

Присоединяясь к доводам и оценкам приводимого письма, мы считаем необходимым называть вещи своими именами. Дискриминация трансгендерных меньшинств – это все еще не осознаваемая многими разновидность расизма, подобно неизжитой, несмотря на грандиозные усилия в США, дискриминации афроамериканцев, государственного антисемитизма в царской России и послевоенном Советском Союзе, завершившимся практически полным выездом евреев в Израиль (в России вместо прежних 6 млн. их осталось около 100 тыс.) и переключением ксенофобии, как и в европейских странах, на эмигрантов из разных стран (некоторые из которых вызывающе повторяют новояз современных российских расистов: «я – черножопый»). Не случайно Московская Хельсинкская группа, опережая нас, издала серию брошюр по этой проблеме.

Чрезвычайно огорчает объединение авторов законопроекта – Л.Нарусовой с одиозной Е.Мизулиной. Впрочем, и такой известный социолог, издатель Макса Вебера, как Л. Ионин, не остановился перед фальсификацией веберовской дефиниции «секты», чтобы обосновать презрительное отношение к меньшинствам (см. его книгу «Парад меньшинств» и наш отклик на нее 1). Преодоление расизма, даже в его открытых формах, затрудняется потребностью в «козле отпущения», издавна используемого властями.

Воззвания таких организаций, как например, рекламно именующая себя «Наука за правду», легко узнаются по пропагандистскому стилю и передергиванию цитируемых источников. Они, как обычно, обличают в пропаганде элементарную информированность и апеллируют не к человеческому достоинству, свободному выбору и правам конкретных людей, а к интересам правящего режима, державы, повторяя известные врачам со студенческой скамьи знаменитые слова Цицерона относительно абортов в период, когда Римская империя испытывала недостаток в рабах и солдатах: мы должны наказывать женщин, крадущих у Республики причитающихся ей граждан. На хорошо известные науке данные о высокой смертности при запрете абортов этим авторам наплевать, не говоря уже о правах меньшинств. Позиция Всемирной организации здравоохранения для них — «геноцид», а мнение Американской психологической ассоциации и Американской психиатрической ассоциации – «диктатура политической корректности и идеологический экспансионизм». «Ученые запуганы. Помогите им», — обращаются они к нынешней российской власти.

1 Ю.С.Савенко. Отечественная психиатрия в эпоху упадка // НПЖ, 2015, 1, 9-18 (раздел «Пример нарастающего манипуляторства», стр. 10-13). (статья приводится в сокращении здесь).