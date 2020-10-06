Первый региональный семинар по мониторингу психиатрических стационаров

1-2 октября в Ростове-на-Дону состоялся семинар «Основы мониторинга соблюдения прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях», который стал первым региональным мероприятием в рамках проекта по подготовке членов общественных наблюдательных комиссий к работе в психиатрических стационарах. На семинаре присутствовали 20 членов ОНК и сотрудников уполномоченных по правам человека из Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также Республики Адыгея и Краснодарского края. Такой широкий географический охват удалось обеспечить благодаря активности регионального координатора Леонида Петрашиса, который лично посетил все эти регионы и установил деловые отношения с местными ОНК и аппаратами уполномоченных по правам человека.

Семинару предшествовал круглый стол, на котором руководители психиатрических лечебных и экспертных отделений региона вместе с членами ОНК и сотрудниками уполномоченных по правам человека обсуждали проблемы общественного контроля закрытых психиатрических учреждений, пытались определить механизмы конструктивного взаимодействия с целью повышения эффективности общественного контроля. Общение представителей психиатрической службы и членов ОНК в дружеской атмосфере круглого стола оказалось весьма полезным для обеих сторон: член ОНК узнали много нового о работе психиатрических стационаров и экспертных отделений, а заведующие отделениями смогли убедиться, что наблюдатели вполне вменяемые люди, среди них нет экстремистов-антипсихиатров, которые считают, что психиатрическое лечение приносит только вред, и всех пациентов нужно выписать, и они приходят для того, чтобы помочь, а не дезорганизовывать работу учреждения. На круглом столе подробно обсуждались новые полномочия членов ОНК, которые даны им после принятия дополнений к закону об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и двух приказов Минздрава, утвердивших порядок посещения психиатрических стационаров и экспертных отделений.

На семинаре эксперт Независимой психиатрической ассоциации России Л.Н.Виноградова акцентировала внимание присутствующих на том, что все люди, находящиеся в психиатрических больницах, в том числе на принудительном лечении, не являются преступниками и осужденными, они пациенты и, соответственно, должны пользоваться всеми правами, которые записаны в Законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Эксперт-психиатр, главный врач ПНД г.Володонска В.Н.Соколовский рассказал о специфике психиатрических учреждений, типах отделений и режимах содержания, основах общения с пациентами и персоналом, а эксперт-юрист Ю.И.Блохин подробно проанализировал содержание приказов Минздрава о порядке посещения психиатрических стационаров и экспертных отделений, остановившись на ключевых моментах, регламентирующих права членов ОНК. Региональный координатор Л.В.Петрашис познакомил участников с разработанной в рамках проекта картой мониторинга и провел практическое занятие по обсуждению первого опыта посещений. Оказалось, что практически все присутствующие по крайней мере 1-2 раза посетили какое-либо психиатрическое отделение и могли поделиться своими впечатлениями, касающимися как взаимодействия с руководством этих отделений, так и условиями содержания в них пациентов. Беседы с пациентами и анализ их медицинской документации – одна из самых трудных задач наблюдателей, и обсуждению этих вопросов была посвящена значительная часть семинара.

В заключение участники отметили важность проведенного мероприятия и выразили надежду на то, что такие семинары будут продолжаться, поскольку для организации эффективной работы необходим постоянный контакт в экспертами-психиатрами и юристами. В конце октября планируется проведение семинара для адвокатов, специализирующихся на защите прав граждан с психическими расстройствами, и мы надеемся, что они будут оказывать правовую помощь как пациентам, находящимся в закрытых психиатрических учреждениях, так и членам ОНК.

Л.Н.Виноградова