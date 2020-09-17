Основы работы общественных наблюдательных комиссий по контролю психиатрических больниц и экспертных учреждений

Семинар с таким названием состоялся 5-6 сентября в Москве. Впервые с начала выполнения проекта «Предотвращение пыток и жестокого обращения в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами» (см. НПЖ, 2020, 2) 30 его региональных участников смогли встретиться «лицом-к-лицу», обсудить уже проведенную работу и планы на ближайшие месяцы. К сожалению, долговременное планирование по-прежнему под вопросом, поскольку прогнозы в отношении пандемии весьма противоречивы и в целом не слишком обнадеживают.

Тем не менее, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, членам общественных наблюдательных комиссий некоторых регионов, участвующих в проекте, удалось посетить психиатрические больницы и экспертные отделения. И это были уже не просто ознакомительные «экскурсии», а апробирование инструментов мониторинга, разработанных экспертами проекта, в частности, карты наблюдения, которую члены ОНК заполняют во время посещения больниц.

Апробировать эту карту наблюдений удалось членам ОНК Республики Татарстан (Казанская ПБСТИН), Новосибирской, Свердловской, Калининградской (ПБСТИН в Черняховске), Ростовской и Нижегородской областей, а также Санкт-Петербурга. В рамках проекта отдельным психиатрическим учреждениям была оказана гуманитарная помощь (средства индивидуальной защиты, антисептики, бесконтактные термометры), а в психиатрическом стационаре Волгодонска, благодаря усилиям координатора проекта Леонида Петрашиса, обустроили прогулочный дворик для пациентов.

К сожалению, не все отделения удалось осмотреть в ходе посещений, некоторые были закрыты на карантин, не везде удалось пообщаться с пациентами – но в целом начало положено. Многие сотрудники психиатрических учреждений понимают, что подобные посещения – не одноразовая акция, а систематический процесс, и члены ОНК – не просто посетители. Результаты посещения должны восприниматься не только как критика, а как возможность изменить ситуацию к лучшему с помощью общества, которое, наконец, получило доступ в довольно закрытую систему психиатрической помощи.

С учетом уже проделанной работы семинар был организован не как чисто учебное мероприятие, а как рабочая встреча региональных участников проекта. В первый день перед участниками выступили эксперты и члены Наблюдательного Совета проекта, обозначив ключевые точки и проблемные места в работе наблюдателей, как внутри психиатрических учреждения, так и за их пределами.

Член наблюдательного совета Т.В. Клименко рассказала об особенностях общественного контроля в психиатрических учреждениях с позиции органов здравоохранения и специалистов медицинских организаций, поделилась опытом организационно-методического сопровождения психиатрических и наркологических учреждений, которое осуществляет Центр им. В.П.Сербского, отметила большую роль критики и рекомендаций общественных организаций в процессе повышения эффективности службы, а также остановилась на некоторых неурегулированных проблемах оказания психиатрической помощи, в частности, обратила внимание присутствующих на использование видеокамер в палатах психиатрических больниц. Выступление эксперта проекта Ю.Н.Аргуновой было посвящено правовым основам применения недобровольных мер в психиатрии, причем она остановилась не только на таких всем известных как недобровольная госпитализация и принудительное лечение, но и осуществление диспансерного наблюдения, и проведение судебно-психиатрической экспертизы в недобровольном порядке. Особо была отмечена двусмысленность ситуации с назначением СПЭ на стадии доследственной проверки, когда у подэкспертного еще нет никакого правового статуса: он и не обвиняемый, и не подозреваемый, не потерпевший и не свидетель. Ю.Н. Аргунова также обратила внимание присутствующих на то, что до сих пор на разработан закон о принудительном лечении, о необходимости которого профессиональное сообщество говорит уже более 15 лет. Член наблюдательного совета А.В.Бабушкин, рассказывая о том, как можно использовать опыт, полученный членами ОНК при мониторинге мест лишения свободы, при посещении психиатрических стационаров, вспомнил шутку, с которой его когда-то встречали руководители психиатрических учреждений: «кто к нам с общественным контролем придет, тот с диагнозом уйдет». К счастью, сегодня это уже не так, и члены ОНК имеют возможность свободно проверять соблюдение прав пациентов. А.В.Бабушкин посоветовал во время посещений не ограничиваться так называемыми «экскурсионными маршрутами», а проводить тотальную проверку всех помещений в пределах возможностей комиссии и обязательно включать объекты по случайному принципу: а где у вас палата № 5? А что у вас в подвале? И т.п.. Он также напомнил, что нужно интересоваться наличием книг в библиотеке, подчеркивать необходимость их разнообразия и наличия информационно-правовой литературы. Эксперт проекта О.А.Гузенко, двадцать с лишним лет работавшая в должности заместителя главного врача психиатрической больницы, и член ОНК третьего созыва, обратила внимание на некоторые детали, связанные с психическим состоянием пациентов, которые не всегда понятны членам ОНК. Так, она подробно остановилась на правилах применения мер физического стеснения и мер изоляции, а также сообщила, что в наблюдательной палате, где находятся пациенты в остром состоянии, не должно быть тумбочек. Эксперт проекта Д.Г.Бартенев заострил внимание на некоторых несоответствиях российского и международного законодательства в отношении прав людей с психическими расстройствами, в частности, разном подходе к пониманию инвалидности, мер стеснения и изоляции. Он также подчеркнул, что видеонаблюдение в палатах – это недопустимое вторжение в сферу частной жизни пациента, для его применения должна быть четкая правовая основа, и при наличии соответствующей жалобы оно может быть оспорено в Европейском суде по правам человека.

Первый день завершился обсуждением практических вопросов: Ю.Н.Аргунова рассказала о том, какие записи следует искать в историях болезни и как их анализировать, Л.Н.Виноградова остановилась на особенностях беседы с пациентом, а региональные координаторы Л.В.Петрашис (Ростовская область), Г.Н.Постников (Томская область), Д.А.Халяпин (Сверловская область) и А.Н.Листков (Нижегородская область) поделились своим опытом выстраивания отношений с руководством региональных органов здравоохранения и администрацией психиатрических стационаров и экспертных отделений.

Во второй день семинара участники, разделившись на группы, обсуждали предложенную им карту мониторинга психиатрических больниц разного типа и карту посещения экспертных отделений, а региональные координаторы обрисовали перспективы работы в своих и соседних регионах. В большинстве регионов первоначальное недоверие администрации психиатрических стационаров удалось преодолеть и, таким образом, работа по проекту может продолжаться.

В ближайших планах – двухдневный семинар для юристов и адвокатов, защищающих права граждан с психическими расстройствами, целью которого является обеспечение доступа к правосудию людей, находящихся в закрытых психиатрических учреждениях. Это одна из самых уязвимых категорий населения, которая, как правило, не может самостоятельно защищать свои права. Роль членов ОНК здесь чрезвычайно велика. Они могут беспрепятственно посещать психиатрические учреждения, выявлять имеющиеся нарушения прав и служить мостиком между пациентами и адвокатами.

В заключение следует отметить, что Минздрав России с большим интересом и пониманием отнесся к проекту. Заместитель министра Олег Олегович Салагай выразил сожаление, что не может присутствовать на семинаре в связи с чрезвычайной занятостью (сотрудники Минздрава работают сейчас 7 дней в неделю!), прислал видеобращение к участникам семинара и пригласил руководителей проекта принять участие во Всероссийском форуме по общественному здоровью в России, в который специально включили секцию по взаимодействию членов ОНК и органами здравоохранения в свете новых полномочий общественных наблюдателей. Будем надеяться, что это сотрудничество будет продолжено.

Л.Н.Виноградова