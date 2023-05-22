Защита женщин с психическими расстройствами в ситуации домашнего насилия – совместная задача психиатров и юристов

17 мая 2023 г. состоялась презентация доклада «Проблемы защиты прав женщин с психическими расстройствами, пострадавших от гендерного насилия, в системе уголовного судопроизводства», подготовленного в рамках совместного проекта НПА России и Центра защиты пострадавших от домашнего насилия, созданного Общероссийским консорциумом женских неправительственных организаций. Проект был инициирован адвокатами, участвующими в уголовных и гражданских делах женщин, пострадавших от домашнего насилия, и НПА России сразу же поддержала его, поскольку женщины с психическими расстройствами обладают особой уязвимостью в таких ситуациях.

С одной стороны, длительное постоянное пребывание в ситуации домашнего насилия само по себе может вести к появлению психических расстройств, а с другой — их наличие еще больше усугубляет имеющиеся конфликты, что, как правило, заканчивается разводом с разделом имущества, определением места жительства детей и т.п., а порой и тяжелыми травмами и даже убийствами в качестве реакции на действия насильника (вспомним книгу «Женщины-убийцы. Очерки судебной психиатрии» Н.Г.Шумского с соавт., 2004). Правовая помощь и психологическая поддержка таким женщинам крайне необходимы.

Презентация проходила онлайн и в ней приняли участие 35 юристов и адвокатов из разных регионов страны. На самом деле заявок было гораздо больше (около 90), но по разным причинам не все смогли принять участие и попросили прислать видеозапись презентации. Психиатры не проявили интереса к заявленной теме.

Доклад представили исполнительный директор НПА России Любовь Виноградова и руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян. Как сообщили ведущие, целью доклада был обзор проблем и сложностей, с которыми сталкиваются женщины с ментальными нарушениями, пострадавшие от домашнего насилия, при попытке восстановить свои права в системе уголовного судопроизводства.

На презентации рассматривались международные обязательства страны в области защиты прав женщин с ментальными расстройствами, пострадавших от гендерного насилия, особенности участия таких женщин в качестве потерпевших в уголовном судопроизводстве и отношение к ним при проведении следственных действий. Особое внимание было уделено психолого-психиатрической экспертизе, также недобровольным госпитализациям в психиатрический стационар как инструменту запугивания и давления на женщин.

Доклад вызвал большой интерес, было задано много уточняющих вопросов.

В заключение ведущие представили рекомендации государственным органам, которые были разработаны по результатам проведённого анализа.

В целях защиты прав женщин с ментальными нарушениями государству следует сформировать систему нижеследующих мер:

— развивать взаимодействие с некоммерческими организациями, оказывающими помощь женщинам с психическими расстройствами, ставшими жертвами насилия;

— обеспечить просвещение граждан, начиная со старшего школьного возраста, в области психического здоровья и особой уязвимости отдельных групп населения, в том числе женщин с психическими расстройствами, подвергающихся насилию;

— разработать и принять конкретные меры по дестигматизации, бороться с пагубными стереотипами и предрассудками в отношении женщин с ментальными расстройствами, учитывая все сложности множественной дискриминации;

— при принятии нормативных актов, учитывать особую уязвимость женщин с ментальными расстройствами при осуществлении ими своих прав, проводить широкие консультации с представителями гражданского общества, занимающимися этой проблемой;

— включить оказание бесплатной юридической помощи людям с ментальными расстройствами, пострадавшим от домашнего и сексуализированного насилия, в государственную систему бесплатной юридической помощи.

— гарантировать женщинам с ментальными нарушениями доступность социальной, медицинской, психологической и иной помощи, включая убежища и кризисные центры, наравне с другими женщинами, и с учетом их особых потребностей и уязвимостей;

— обучать специалистов системы социального обеспечения, органов опеки и попечительства и специалистов медицинских организаций особенностям оказания помощи женщинам с ментальными расстройствами;

— обеспечить наличие эффективных средств правовой защиты для женщин с ментальными особенностями, подвергшихся насилию (законы, нормативные акты, правоприменительная практика);

— обеспечить подготовку специалистов системы правосудия, юристов и адвокатов в области работы по защите прав женщин с психическими расстройствами, подвергшихся насилию;

— ограничить длительность проведения следственных действий с участием этой категории потерпевших, предусмотрев обязательное участие психолога;

— с целью выработки дальнейших мер по защите и организации помощи женщинам с психическими расстройствами, пострадавшим от домашнего насилия, проводить мониторинг случаев насилия в отношении женщин, включая заявления в полицию и следственные комитеты от женщин с ментальными нарушениями, по которым было отказано в возбуждении уголовных дел, а также результаты направленных опросов при обращении за медицинской помощью.

Сотрудничество НПА России и Центра защиты пострадавших от домашнего насилия показало свою востребованность и эффективность и будет продолжено. Следующая тема – помощь женщинам с психическими расстройствами в делах об ограничении родительских прав.

Любовь Виноградова