Карательная психиатрия в системе ФСИН Ростовской области

Публикуем Обращение компетентной группы расследователей и призываем оценить сделанные предложения и дополнить их практическими советами для скорейшего осуществления.

В течение последних двух лет на организованных нами семинарах для членов ОНК и круглых столах с руководством психиатрических больниц и органов управления здравоохранением Ростовской области ситуация с оказанием психиатрической помощи в гражданских больницах выглядела благополучной, были даже филиалы областного ПНД, позитивный опыт которых мы распространяли. Но что касается психиатрического отделения в системе ФСИН, в частности в МОТБ-19, то члены ОНК Ростовской области рассказывали еще в октябре 2020 г. о грубых нарушениях прав пациентов, многодневном и даже многонедельном применении мер стеснения, неадекватном лечении, необъяснимых смертях и помещении в психиатрическое отделение в качестве наказания. Направление этих данных в прокуратуру ничего не изменило.

Главное Управление Министерства юстиции России по Ростовской области

Прокурору Ростовской области

Законодательное собрание Ростовской области

Общественная палата Ростовской области

Уполномоченный по защите прав человека в Ростовской области

Общественная наблюдательная комиссия Ростовской области

Независимая психиатрическая ассоциация России

Российское общество психиатров

Ростовское областное отделение Российского общества психиатров

ОБРАЩЕНИЕ

В Минимальных стандартных правилах обращения с заключёнными, принятых на первом Конгрессе Организации Объединённых Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1955 году, указывается, что целью и оправданием приговора к лишению свободы является, в конечном счёте, защита общества и предотвращение угрожающих обществу преступлений. Этой цели можно добиться только в том случае, если по отбытии срока заключения и по возвращении к нормальной жизни в обществе правонарушитель оказывается не только готовым, но и способным подчиниться законодательству и обеспечивать своё существование. Заключение и другие меры, изолирующие правонарушителя от окружающего мира, причиняют ему страдания уже в силу того, что они лишают его свободы. Поэтому тюремная система не должна причинять заключённым дополнительные страдания.

По информации из многочисленных публикаций в региональных и федеральных СМИ, в зарубежной прессе, основываясь на постановлении судьи Октябрьского районного суда г. Ростова н/Дону Захаркиной К.Е. по делу о смерти заключенного Михайлова Р.В., на результатах обсуждения ситуации с высокопоставленными сотрудниками Прокуратуры, Следственного комитета и ФСБ Ростовской области, по информации, полученной от врачей психиатров, в разные годы руководивших психиатрическим отделением ФКЛПУ МОТБ19 ГУФСИН России по Ростовской области, от членов федеральной и областной Общественной Наблюдательной Комиссии и Общественной палаты Ростовской области, от журналистов, заключенных, ранее находившихся в психиатрическом отделении МОТБ-19, основываясь на анализе опубликованных на сайте ОНК Ростовской области отчетов о посещении членами этой правозащитной организации МОТБ-19 и ГБУ Ростовской области «Психоневрологический диспансер» за период 2015-2020 годы, а также анализе ответов на депутатские запросы из Управления судебного департамента Ростовской области, Министерства здравоохранения Ростовской области и ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» имеется достаточно оснований полагать, что в психиатрическом отделении ФКЛПУ МОТБ-19 ГУФСИН России по Ростовской области (г. Ростов-на-Дону, ул. Тоннельная, 4 «А»), в течение длительного времени (нами исследован 32 летний период с 1988 по 2020 годы), на систематической основе грубо нарушалось и вероятно продолжает нарушаться российское законодательство, в том числе федеральные законы о здравоохранении и психиатрической помощи.

Мы, врачи психиатры Ростовской области, депутаты, общественные и политические деятели пришли к единому мнению, что ныне существующая в системе ФСИН Ростовской области модель психиатрической службы имеет отчетливые признаки карательной психиатрии. Использование медицинских психиатрических ресурсов – персонала, медицинских психиатрических технологий и медикаментов настолько часто используются в психиатрическом отделении ФКЛПУ МОТБ-19 ГУФСИН России по Ростовской области в немедицинских целях, что сложилось устойчивое мнение — существенная часть деятельности этого психиатрического отделения по своему содержанию имеет исключительно карательный характер, т.е. имеет цель умышленного причинения моральных, физических и иных страданий и ущерба лицу, путём применения к нему медицинских мер, не являющихся показанными и необходимыми, либо в объеме, выходящем за пределы терапевтической обоснованности.

В частности, имеются заслуживающие доверия свидетельства о фальсификациях медицинской документации, осуществление недобровольной госпитализации в психиатрический стационар лиц, без признаков психических нарушений, применение необоснованных и избыточных мер физического и фармакологического стеснения, необоснованное применение психотропных препаратов без цели лечения, но в «воспитательных» или «наказывающих» целях и в дозах, превышающих терапевтические, привлечение к осуществлению медицинских вмешательств лиц без медицинского образования, из числа осужденных и госпитализированных в психиатрический стационар, издевательства над пациентами такой степени жестокости, что это равнозначно пыткам, повлекшие, только за 2019-2020 годы, смерть не менее 9 человек. (см. Приложение свидетельства Мадорского В.В., Анциборова А.В., Терещук Ю.Н., Омельченко И.В., Меркуловой Н.Г., Садыкова В.Н., Кабашова В.П.).

О системности проблемы свидетельствуют как установленные нами длительность, неоднократность и типичность негативных событий, происходящих в ФКЛПУ МОТБ-19 ГУФСИН России по Ростовской области, так и многочисленные публикации в СМИ о пытках в системе ФСИН, как например ОТБ-1 Управления ФСИН по Саратовской области, СИЗО-1 города Улан-Удэ, ИК-18 («Полярная сова»), ИК №46 в Свердловской области, Белореченская воспитательная колония, Омская ИК-7, ИК-33 в Хакасии, ИК-1 в Калмыкии, Челябинская ИК-2, Ярославская ИК-1, Оренбургская ИК-4, Брянская ИК-6, СИЗО-1 и ИК-6 в Иркутске по результатам расследования в которых осуждены многочисленные сотрудники ФСИН, а 25 ноября 2021 года Президент России Владимир Путин уволил главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова (http://kremlin.ru/acts/news/67191).

На сегодняшний день, как следует из Определения Судебной Коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27 сентября 2022 г. N 5-КГ22-67-К2 Россия не вышла из Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Принята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 года). В связи с чем, полагаем правомерным учесть сведения из опубликованных:

в 2013 доклада о местах заключения в Российской Федерации Комитета по предотвращению пыток, в котором указано, что — «Менее чем четыре года спустя (после предыдущего посещения), несмотря на усилия по реформированию структур внутренних дел, количество и обоснованность заявлений заставляет считать, что методы жестокого обращения/пыток по-прежнему часто используются полицией и сотрудниками других правоохранительных органов, особенно вне Москвы и Санкт-Петербурга»;

в 2018 шестого периодического доклада Российской Федерации в Комитет против пыток ООН, из которого следует, что проблема пыток в системе ФСИН по-прежнему сохраняет актуальность. В России гибнет шесть заключенных на каждую тысячу, содержащихся в местах лишения свободы, и это один из самых высоких показателей в странах Европейского континента.

В настоящее время многочисленные факты нарушений прав заключенных ФКЛПУ МОТБ-19 ГУФСИН России по РО, в том числе повлекших их смерть, расследуются следственными органами, некоторые фигуранты уже осуждены, некоторые, пока пребывают в статусе подсудимых и вероятно, также будут осуждены.

Однако, имеются веские опасения, что выявленные факты могут быть рассмотрены не как сложившаяся системная проблема, а как эксцесс исполнителя, что чревато возобновлением данной практики в дальнейшем. На сегодняшний день, кроме уголовного преследования отдельных должностных лиц, нет никакой информации или свидетельств о том, что выявленные факты жестокого обращения/пыток по отношению к заключенным оценены как системная проблема и предпринимаются эффективные меры по предотвращению подобного в будущем.

Так, по имеющейся информации врач-хирург Константинов А.Г., вновь вернулся на работу в МОТБ-19, хотя ранее решением суда был признан виновным по ст. 109 ч.2, причинение смерти по неосторожности заключенному Михайлову Р.В. (производство по делу прекращено по истечению сроков давности уголовного преследования). Сотрудник терапевтического отделения филиала подведомственной ФСИН межобластной туберкулезной больницы №19 (МОТБ-19) врач-эндокринолог Лусине Григорян, также освобождена по ч. 2 ст. 109 УК РФ от наказания за причинение по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей смерти осужденному Б.Д.В. Информация о ходе последних судебных процессов в отношении Лях А., врачей психиатров Поздняковой Д.П. и Поторочиной А. вообще носит закрытый характер.

Марку Туллию Цицерону приписывают утверждение: «Безнаказанность — величайшее поощрение преступления», и с этим трудно не согласиться.

Налицо неэффективность действующих в медицинских структурах региональной ФСИН систем внутреннего, ведомственного и федерального государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности, предусмотренных главой 12 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Не эффективным оказался и прокурорский надзор, предусмотренный ст.45 закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», более 30 лет подряд не замечавший происходящее в МОТБ-19.

Эффективность общественного надзора остается недостаточной, в том числе из-за отсутствия безопасного и независимого механизма подачи жалоб.

Несмотря на обилие информации о вопиющих нарушениях медицинской этики, профессиональное медицинское сообщество Ростовской области также никоим образом не отреагировало на факты нарушений тюремными врачами этических норм и клятвы врача. Клятвопреступление вообще не рассматривается врачебным сообществом как преступление, хотя требования соблюдать нормы профессиональной этики содержатся в ст.19 федерального закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и в ст.6, ст.71 и 73 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Как следует из молчания на депутатский запрос в региональное Министерство здравоохранения в Ростовской области, отсутствуют органы или структуры, осуществляющие оценку действий медицинских работников на предмет соблюдения ими норм и принципов медицинской этики и деонтологии. Отсутствуют какие-либо регламентирующие документы, которыми должно руководствоваться при оценке этико-деонтологических нарушений и установления мер ответственности за нарушения этих норм. В Ростовской области отсутствует практика рассмотрения дел об этических нарушениях медицинскими работниками.

Согласно нашей Конституции и всему действующему, в том числе уголовному законодательству, никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. А деятельность уголовно-исполнительной системы должна осуществляться на основе принципов законности, гуманизма, уважения прав человека.

Однако, столь же очевидно, что сегодня, на уровне смыслов, философии и идеологии отсутствует понимание того, в кого и как необходимо перевоспитывать осужденного к заключению человека. В связи с чем, полная перестройка пенитенциарной системы, по нашему мнению, пока невозможна. Поэтому говорить нужно о локальных решениях, которые могут достаточно быстро поправить текущую ситуацию.

По нашему мнению, система исполнения наказания должна стать более прозрачной, подконтрольной извне и нести ответственность за пытки, которые сейчас обходятся ей во всех смыслах слишком «дешево».

В целях недопущения нарушения прав заключенных и пациентов медицинских организаций в местах лишения свободы, использования медицинских психиатрических технологий в немедицинских целях, не претендуя на полноту, в качестве мер, реализация которых позволит, по нашему мнению, снизить вероятность нарушений прав заключенных, мы предлагаем рассмотреть и поддержать следующие наши предложения:

1. Изучить результаты ранее реализованного в Москве и Московской области пилотного проекта об административном переподчинении тюремных медицинских служб Министерству здравоохранения в целях оценки возможности его реализации на территории Ростовской области.

2. В соответствии со ст.30 федерального закона РФ от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», ст. 30. (2) при оказании психиатрической помощи, при недобровольной госпитализации допускается применение мер физического стеснения и изоляции. Однако, до сих пор, не разработан регламент создания и функционирования помещений для изоляции. Министерством здравоохранения не созданы необходимые нормативные документы, регламентирующие применение мер физического стеснения, причем не только в психиатрических медицинских организациях, но и в стационарах иного профиля – реанимация, неврология, хирургия, в учреждениях социальной защиты постоянного пребывания подопечных, где данная практика вообще существует на основе больничных обычаев. Письмо МЗ РФ от 26 декабря 2002 г. № 2510/12967-02-32 «О мерах физического стеснения при оказании психиатрической помощи», очевидно, не обеспечивает должного регулирования.

Предлагаем, разработать и принять нормативные документы, регламентирующие порядок создания и оснащения помещений для изоляции стационарных пациентов в психиатрических стационарах и регламент их работы, а также разработать и принять Регламенты проведения процедур физического стеснения и изоляции. Настоящим подтверждаем свою готовность участвовать на общественных началах в указанной работе.

3. Разработать и принять регламент медицинского освидетельствования при сообщении о пытках.

4. Поскольку, в соответствии со ст.91-94 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 09 февраля 2022 г. N 140 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 555 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» ведение медицинской документации в системе ЕГИСЗ является обязательным, предлагаем инициировать процесс обязательного подключения МОТБ-19 к ЕГИСЗ в установленном законом объеме требований. Данная мера, обеспечит невозможность фальсификации и переписывания медицинских документов, позволит осуществлять дистанционный контроль за качеством и безопасностью медицинской помощи.

5. В соответствии с п.5, ст.13, п.1.9 ст.79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 24 июня 2021 г. N 664н «Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел в случаях, установленных пунктом 5 части 4 статьи 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в медицинских организациях должен быть принят порядок информирования органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий.

Как показывает практика ОНК и результаты наших усилий и запросов, в подведомственных Областному психиатрическому диспансеру МЗ РО организациях такого рода обязательные процедуры не разработаны, медицинскому персоналу не известны и не выполняются. Предлагаем инициировать их разработку и принятие к исполнению, что позволит сформировать разноуровневый контроль за соблюдением прав человека, за счет возможности вневедомственного контроля психо-физического состояния лиц, переводимых в психиатрические отделения Областного психиатрического диспансера МЗ РО из МОТБ-19, а также из учреждений системы социального обеспечения стационарного типа, где также имеются сведения о фактах неправомерного физического стеснения проживающих.

6. В соответствии со ст.19 федерального закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», в ст.6, ст. 71 и 73 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики врача Российской Федерации, врач при оказании пациенту медицинской помощи руководствуется, в том числе, нормами и принципами медицинской этики и деонтологии. Однако, ответственность за нарушения указанных норм, как и клятвопреступление в действующих нормативно-правовых актах отсутствуют. В связи с чем, предлагаем инициировать разработку регламентирующих документов, которыми должно руководствоваться при оценке этико-деонтологических нарушений и установления мер ответственности за нарушения этих норм. Сформировать в Ростовской области орган или структуру, осуществляющую оценку действий медицинских работников на предмет соблюдения ими норм и принципов медицинской этики и деонтологии. Настоящим подтверждаем свою готовность участвовать на общественных началах в указанной работе.

7. Учитывая уровень организации и степень закрытости в медицинских структурах региональной ФСИН систем внутреннего, ведомственного и федерального государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности, предусмотренных главой 12 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полагаем целесообразным распространить гражданский, силами ОНК, и прокурорский надзор и на данную сферу деятельности.

8. Поскольку, по данным Управления судебного департамента Ростовской области за последние 5 лет судами Ростовской области никогда не рассматривались административные исковые заявления о госпитализации в психиатрическое отделение МОТБ-19 в недобровольном порядке, а также о продлении госпитализации в недобровольном порядке, рекомендовать руководству ФКЛПУ МОТБ19 ГУФСИН России по Ростовской области и членам ОНК Ростовской области провести обучение врачей психиатров и членов ОНК особенностям осуществления данной обязательной процедуры и контроля за ее соблюдением. Врачи психиатры, подписавшие данное обращение, выражают свою готовность по участию в таком целевом обучении.

Андреев А.С. врач психиатр, стаж работы 40 лет, заведующий отделением психиатрической больницы Новочеркасского филиала ГБУ РО «Психоневрологический диспансер», член Ростовского областного отделения Российского общества психиатров.

Бухановская О.А. врач психиатр высшей квалификационной категории, стаж работы 30 лет, судебно-психиатрический эксперт. Кандидат медицинских наук, преподаватель юридического факультета Южного федерального университета, член Правления Ростовского областного отделения Российского общества психиатров, член Профессиональной Медицинской Психотерапевтической Ассоциации, главный врач ЛРНЦ «ФЕНИКС».

Величко Д.А. Депутат Законодательного собрания РО. Заместитель председателя Регионального отделения в РО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА».

Перехов А.Я. врач психиатр, стаж работы 40 лет. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, вице-президент Независимой психиатрической ассоциации России, член Российского общества психиатров.

Симаков И.Б. врач психиатр, стаж работы 34 года, член Правления Ростовского областного отделения Российского общества психиатров, член Общественного совета по защите прав предпринимателей при Прокуратуре Ростовской области, Председатель Экспертного совета Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ростовской области, член Правления Торгово-промышленной палаты Ростовской области, Председатель комитета по развитию малого и среднего предпринимательства ТПП Ростовской области, Председатель Регионального отделения в Ростовской области ВПП «ПАРТИЯ РОСТА», член Федерального политического совета.

Приложение

I. Перечень публикаций в СМИ, использованных в качестве источника информации:

II. Свидетельства лиц, имевших в разные годы то, или иное отношение к рассматриваемой проблеме:

Мадорский Владимир Викторович Врач психиатр психиатрического отделения МОТБ-19 с 1988 по 2002 годы. Являлся кадровым сотрудником уголовно-исполнительной системы в звании капитана медицинской службы. Очная встреча 30.11.2022, провел Симаков И.Б.

При обсуждении интервью санитара МОТБ-19 (https://youtu.be/rttNAHxraIE) допустил реальность изложенного.Свое мнение о ситуации с оказанием психиатрической помощи в местах лишения свободы опубликовал в 2007 в Независимом психиатрическом журнале (http://npar.ru/vypusk-4-2007-g/#prak2)

При обсуждении известных публикаций СМИ о ситуации в психиатрическом отделении МОТБ-19 полагает, что изложенные факты могли иметь место. Действительно, и 30 лет назад, и в настоящее время санитарами в отделении являлись и являются осужденные, которые отбираются на данную должность и «увольняются» с нее офицерами оперативной части. Им же санитары передают информацию о ситуации в отделении и результатах общения с заключенными. Фактически санитары были не подконтрольны врачебному и сестринскому персоналу, как это организовано в гражданских больницах. При формально двойном подчинении опер.части и медперсоналу, фактическое управление заключенными-санитарами осуществлялось, все-таки, офицерами опер. части. Решение о физической фиксации и прекращении её, ранее принимали врачи отделения, в настоящее время, полагает В.В. Мадорский, что и офицеры опер. части. Обычно, врач в истории болезни писал – «фиксировать при возбуждении», сроки не оговаривались, все было устно. Каких-либо регламентов по физическому стеснению в отделении не было. Большая часть «пациентов» отделения, это лица с нарушениями поведения и адаптации в местах лишения свободы, госпитализированные, в том числе, и в воспитательных целях. Принцип добровольности госпитализации в психиатрическое отделение имел относительный характер, тюремное заключение по решению суда для сотрудников МОТБ-19 означало и право на помещение в психиатрическое отделение и применение психотропных препаратов без учета волеизъявления заключенного. При этом, для установления психиатрического диагноза, в отличие от врачей интернистов, психиатры МОТБ-19, в целях уточнения анамнестических данных имели доступ к личным делам заключенных.

По мнению В. Мадорского врачи, как правило, находились в иной позиции по отношению к офицерам оперативной части. Но, поскольку возражения и/или отказы от исполнения их приказов влекли увольнение из МОТБ-19, случаи обжалования вмешательства офицеров в деятельность медицинского персонала ему не известны. Хотя, в зависимости от политических способностей того, или иного врача, часто удавалось продавливать позицию, отстаивая интересы пациентов и медицинской службы. Служба в больнице засчитывалась по стажу как «год за два» и к 33 годам врач имел право выхода на пенсию по выслуге лет. Данное обстоятельство и является, по мнению В. Мадорского основным удерживающим мотивом работы в МОТБ-19. О каких-либо угрозах и фактах внеслужебного давления на врачей он не знает.

В. Мадорский считает, что, фиксируя пациентов на столь длительные сроки, врачи отделения явно переусердствовали с физическим стеснением, хотя имели возможность получить нужный результат с меньшим риском для пациентов, используя психотропные препараты.

Вскрытие умерших пациентов МОТБ-19 во время его службы проводилось в Ростовской государственном медицинском институте. При явных признаках насильственной смерти врачи отказывались фиксировать «естественную» смерть, но, как правило, «диагностические разногласия» в итоге как-то улаживались.

Полагает невозможной и вредной идеей передачу и подчинение больницы и медицинского персонала в Министерство здравоохранения.

Анцыборов А.В. врач-психиатр. С 2011 по 2013 год заведовал психиатрическим отделением МОТБ-19. Интервью по телефону, провел Симаков И.Б.

Воспоминания о работе самые негативные. Считает систему ГУФСИН высоко коррумпированной структурой с наиболее высоким уровнем принуждения как формой внутреннего управления.

Использование заключенных в качестве санитаров являлось обыденной практикой. Санитаров подбирали и осуществляли фактическое руководство сотрудники оперативной части. Санитарам для стимулирования оперативной работы среди пациентов отделения давали полный карт-бланш, обеспечивая доступность спиртного и наркотиков, а также предоставляя им права на применение к пациентам мер физического насилия. Это особенно ярко было в хирургии и терапии. Санитары также имели доступ к медикаментам и применяли их к пациентам не только в психиатрическом отделении, но и в отделениях хирургии и терапии. Указал, что знает пациента, который, после его увольнения умер от применения сверхвысоких доз галоперидола. И это был не единичный случай.

В период работы в отделении методами физического стеснения практически не пользовался. Какие-либо регламенты по данной процедуре в отделении отсутствовали. Все осуществлялось на усмотрение врача и персонала.

Диагноз психического расстройства устанавливался из анализа материалов уголовного дела, собранного у пациента анамнеза и результатов наблюдения за поведением. Несмотря на то, что не все пациенты в отделение поступали добровольно, за установленный законом срок 72 часа удавалось уговорить пациента подписать согласие на госпитализацию. За время работы с административным заявлением в суд о недобровольной госпитализации ни разу не обращался.

Факты госпитализации в терапевтическое, хирургическое и психиатрическое отделения МОТБ-19 с целью «отдыха» или «воспитании» имели место по требованию сотрудников оперативной части.

Внутренний и ведомственный контроль качества и безопасности медицинской помощи в отделении фактически отсутствовал и на системной основе не применялся. Указал, что неоднократно официально обращался к начальнику медицинской части подполковнику Озеровой Людмиле Викторовне (врач-терапевт), в Прокуратуру РО и Генеральную прокуратуру с заявлениями о нарушениях прав пациентов отделения.

Многочисленные обращения зав. отделения об освобождении заключенных/пациентов от наказания по причине хронических и тяжелых психических болезней (деменция, шизофрения, и т.д.) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью» обычно игнорировались, а требования закона не соблюдались. Как правило, такие обращения «наказывались» психологическим давлением на врача, угрозами и провокациями – взломом сейфа, кабинета, компьютера.

Омельченко И.В. Член общественной палаты РО, Председатель Общественной Наблюдательной Комиссии в Ростовской области, очная встреча 28.10.2022, повел Симаков И.Б.

Общественные Наблюдательные Комиссии занимаются, в соответствии с федеральным законодательством, контролем соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. Созданы и функционируют на основе ФЗ №76 от 10.06.2008 «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания».

Со слов Омельченко И.В., в связи с очередным посещением МОТБ-19 он обратил внимание на заключенного Заргарян Вазгена, у которого имелись выраженные повреждения кожных покровов в области кистей обеих рук и ног. Как пояснил заключенный, он в воспитательных целях, в течение 71 дня был привязан к кровати в палате психиатрического отделения МОТБ-19 — «протерлась нога до самого мяса». В связи с обездвиженностью у него развились множественные пролежни, а после отвязывания у заключенного возникли атрофия мышц и множественные рубцы на ногах, руках и теле, что заключенный и продемонстрировал Омельченко И.В. Данное обстоятельство и послужило основанием для «погружения» в деятельность психиатрического отделения МОТБ-19.

Психиатрическое отделение, на 60 коек представлено двух и четырехместными палатами. Имеется в отделении и «резиновая комната» палата №5 на 2 койки для особо «буйных», которая полностью обита толстой резиной. При посещении психиатрического отделения членов ОНК сопровождала заведующая отделением Позднякова Дарья Петровна. Кроме нее, Омельченко полагает, что в отделении работал еще один врач психиатр. В палатах было много привязанных людей, которые находились в необычном состоянии: были неконтактны, взгляд отрешенный, изо рта неконтролируемо текла слюна. Некоторые были истощены. При осмотре тел привязанных Омельченко И.В. фиксировал пролежни различного, иногда весьма значительного размера. На вопрос, зачем привязывают людей, заведующая пояснила, что все находящиеся в отделении лица психически больные люди, а фиксированные представляют опасность для окружающих и не могут быть отвязаны из-за своей агрессивности. Обратило внимание пояснение всеми врачами отделения в отношении обоснования применения мер физического и фармакологического стеснения – «а вы знаете, что он совершил», или «а за что осужден».

По мнению Омельченко И.В. ОНК располагает достаточной и убедительной информацией, что в психиатрическое отделение МОТБ-19 отправляют заключенных, «которые или поругались с сотрудниками ФСИН или не выполняют то, что от них нужно». Чаще всего туда направляют из медицинской части колонии или СИЗО с пометкой «острый психоз».

Омельченко И.В. подтвердил все факты, указанные в цитируемых публикациях СМИ, указал, что все материалы, полученные при посещении МОТБ -19 были переданы им следователям СК, в связи с инициированным ОНК расследованием. Кроме того, Омельченко И.В. дал подписку о неразглашении подробностей.

Также Омельченко И.В. рассказал о том, что находящиеся в палатах психиатрического отделения жаловались на пытки и издевательства со стороны «санитаров» (все «санитары» были заключенными, которые играли в дротики, кидая в них шприцы). Однако под протокол данная информация не попала, из-за отказа заключенных по мотивам страха за свою жизнь. Кроме того, «санитары» имели абсолютно свободный доступ к психотропным препаратам и по указанию офицеров оперативной части, либо самостоятельно применяли их к пациентам, по своему усмотрению выбирая препарат и дозу.

Меркулова Н.Г. очная встреча 14.11.2022, провели Симаков И.Б. и Бухановская О.А.

С 2014 по 2019 секретарь Общественной Наблюдательной Комиссии Ростовской области, с 2019-2021 заместитель председателя ОНК РО, после ротации в настоящее время занимается юридической практикой.

Со слов Меркуловой Н.Г., в связи с очередным обращением родственников Заргарьян Вазгена, подробно занялась изучением ситуации в МОТБ-19. В ходе беседы с Заргарьян В. в СИЗО-1 (после очередного содержания заключенного в МОТБ-19) члены ОНК РО обратили внимание, что у заключенного Вазгена Заргарян, имеются выраженные повреждения кожных покровов в области кисти на одной руке. Как пояснил заключенный, он содержался в психиатрическом отделении МОТБ-19 в течение 71 дня и был привязан к кровати. Также Заргарьян продемонстрировал шрамы от ремней, которыми его привязывали к кровати, выше колена и ниже колена на одной ноге. В связи с обездвиженностью, после отвязывания у заключенного возникли атрофия мышц и рубцы на ноге и руке, что заключенный и продемонстрировал членам ОНК РО. Данное обстоятельство и послужило основанием для «погружения» в деятельность психиатрического отделения МОТБ-19.

Меркулова Н.Г. сообщила, что все многочисленные факты нарушений прав заключенных, указанные в публикациях СМИ подтвердили заключенные в ходе следствия. Кроме того, указала, что подробно занималась делом Вазгена Заргарян.

Наталья Геннадьевна указала, что в соответствии с федеральным законом, членами ОНК может осуществляться фото-, видеофиксация в учреждениях на цифровые носители учреждения. А также имеется возможность ознакомления с медицинской документацией пациентов-заключенных в МОТБ-19, с их письменного согласия. Меркулова Н.Г. подтвердила подлинность фотографий, размещенных на ее странице в социальных сетях, где зафиксированы травмы тела Заргарьяна в результате фиксации в психиатрическом отделении МОТБ-19. А также показала две фотографии другого пациента психиатрического отделения МОТБ-19, на которых также видны повреждения от «вязок». Указала, что материалы, полученные членами ОНК и ею, в том числе, при посещении МОТБ-19 были переданы следователям СК, в связи с инициированным ОНК РО уголовным расследованием.

Инспекционный визит 28.10.2020 в Новочеркасский филиал ОПД Ростовской области помнит хорошо. Указала, что члены ОНК всегда беседуют с пациентами в отдельной комнате, но с обязательным присутствием медицинских сотрудников. Во время посещения 8 и 9 отделений Новочеркасского филиала ОПД РО в х. Малое Мишкино, в предоставленном членам ОНК кабинете присутствовали 2 женщины, сотрудники больницы, которые очень эмоционально, с сопереживанием реагировали на рассказы пациентов о насилии в МОТБ-19.

III. Выдержки из отчетов о посещении членами ОНК МОТБ-19 и ОПД Ростовской области, опубликованных на сайте ОНК (http://antipytki.ru)

Заключение по результатам посещения ФКЛПУ МОТБ-19 ГУ ФСИН РФ по РО от 09.06.2018 г. Состав группы: Надтока С.В., Хлиян С.А.

Цель визита: проверка соблюдения прав граждан, содержащихся в учреждении, работа с жалобами.

Комиссию сопровождали: начальник ФКЛПУ МОТБ-19 ГУ ФСИН РФ по РО полковник вн. службы Гаджикурбанов С.А., начальник отряда ФКЛПУ МОТБ-19 ГУ ФСИН России по Ростовской области капитан вн. службы Рабаев Р.Р., начальник филиала МОТБ-19 «ФКУЗ МСЧ-61» ФСИН России капитан вн. службы Мкртчян Т.Р.

Члены ОНК РО провели личный приём пациентов:

А. находится в психиатрическом отделении, поступил в учреждение 27.05.2018 в крайне агрессивном состоянии. Проводится лечение успокаивающими препаратами. В настоящее время чувствует себя гораздо лучше. Помещался в «мягкую комнату» в целях предупреждения причинения себе увечий. Собственноручно написал согласие на ознакомление членов ОНК РО и ООД «За права человека» со своей медицинской документацией.

Заключение по результатам посещения учреждения ФКЛПУ МОТБ-19 ГУФСИН России по Ростовской области 24 сентября 2016 года. Состав группы: Селезень А.А., Сокуренко О.В., Смыкова М.И.

Цель визита: Проверка соблюдения прав граждан, содержащихся в учреждении, работа с жалобами.

Комиссию сопровождали: Врио начальника ФКЛПУ МОТБ-19 ГУФСИН РФ по РО капитан внутренней службы Букреев М.Л.., Кривенко Александр Владимирович — начальник оперативного МОТБ-19, начальник ОТБ МСЧ №61 ФСИН России, подполковник Шельвицкий В.В.

М.- находился в психиатрическом отделении, палате номер 7. Объявил голодовку с 21.09.2016 в связи с несогласием с назначенным взысканием и назначенным лечением по установленному диагнозу: В-клеточная лимфома из малых лимфоцитов, IV Е-А стадия, хронический лимфоцитарный лейкоз с поражением плевры справа, вовлечением прилежащих мягких тканей грудной стенки, легких, внутригрудных и забрюшинных лимфоузлов, правого надпочечника. Состояние после торакоскопической биопсии плевры и курса внутриплевральной пролонгированной ФДК. Состояние после 6-ти курсов ПХТ по программе «R-CHOP». Частичная ремиссия.

М выразил свое несогласие, с переводом в психиатрическое отделение. С его слов, имеющиеся у него заболевание, входит в перечень заболеваний, препятствующее содержанию в местах принудительного содержания. М сообщил членам ОНК РО, что мед комиссия рекомендует проведение пункции, с чем он категорически не согласен, медицинские работники поясняют, что это необходимо для подтверждения диагноза, хотя, с его слов диагноз на данный момент не оспаривается. М. обратился к членам комиссии, с просьбой в оказании содействия, в получении дополнительной консультации своего лечащего врача, который находится в Москве.

Психиатрическое отделение палата номер 5. А. психически не устойчив, однако мед документов, подтверждающих диагноз – нет, во время общения с членами ОНК РО требовал его отправки для освидетельствования в НИИ психиатрии им. Сербского.

Заключение по результатам посещения Новочеркасского филиала ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» от 28.10.2020 года.

Состав группы: Заместитель председателя ОНК Ростовской области Меркулова Н.Г., член ОНК РО Калафат О.С.

Комиссию сопровождали: заведующий отделением №8 Новочеркасского филиала ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» Богатырёв И.С., старшая медицинская сестра отделения №9 Терещук Ю.Н.

Члены ОНК РО повторно посетили указанное отделение Новочеркасского филиала ГБУ РО «ПНД» для оказания юридической помощи ранее обратившимся пациентам этого отделения по возникшим в ходе предыдущего посещения правовым вопросам.

С. – Палата 1: с его слов ранее – в марте 2020г. был направлен из ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН РФ по РО в ФКЛПУ МОТБ-19 ГУФСИН РФ по РО в психиатрическое отделение. В МОТБ-19 к нему, по его мнению, часто и в течение длительного времени применялись меры физического стеснения. С. рассказал членам ОНК РО, что в МОТБ-19 определённые лица, из числа осуждённых, забирают содержимое из личных посылок/передач других заключенных. Также эти осуждённые имеют в постоянном пользовании запрещенные предметы, в том числе дротики для игры в дартс, которые бросают в ноги пациентам, находящимся в обездвиженном состоянии в связи с применением к ним мер физического стеснения в виде фиксации к кровати. С. назвал фамилию пациента, находящегося на лечении в Новочеркасском филиале ГБУ РО «ПНД», рассказав об известной ему информации, что этот человек также пострадал от этих осуждённых, в период содержания в ФКЛПУ МОТБ-19.

Д. – Палата 3 (всего 10 мест, на момент посещение находилось 9 человек) – находится на принудительном лечение по постановлению суда. В суде апелляционный инстанции вынесено постановление об отмене постановления суда первой инстанции и о передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного разбирательства. Обратился к членам ОНК с просьбой разъяснить, почему дело направлено на новое разбирательство, и будет ли он снова этапирован в СИЗО, если он проходит лечение в ПНД. Члены ОНК РО разъяснили Д., что в судебной практике были случаи, когда при наличии медицинского заключения о нестабильном психическом состоянии гражданина, совершившего преступление, ему не назначались меры лечебного характера. В подобном случае судья должен представить законные обоснования своего решения и проинформировать о психическом состоянии подсудимого официальных представителей органов здравоохранения. Исходя из медицинской экспертизы, в которой установлена степень тяжести заболевания, суд выбирает принудительное лечение или содержание под стражей. Члены комиссии побеседовали с Д. на предмет подтверждения информации, полученной от С., касающейся нарушений закона и прав человека в ФКЛПУ МОТБ-19 ГУФСИН РФ по РО. Он подтвердил всю информацию, указанную выше о том, что во время применения к нему мер физического стеснения в период лечения в МОТБ-19, «санитары из числа осуждённых кидали в него дротики и забирали его личные вещи из передаваемых ему посылок/передач». Писать заявления в правоохранительные органы о сложившейся ситуации в МОТБ-19 он отказался, потому что, с его слов, опасался за свою жизнь и здоровье в случае перевода в учреждения ГУФСИН РФ по РО.

Богатырёв И.С. зав. отделением №8 Новочеркасский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер». 09.11.2022 по телефону с Симаков И.Б.

Факта посещения именно этой комиссии ОНК не помнит, но указал, что отделение регулярно члены ОНК посещают, с пациентами общаются конфиденциально, в выделяемом кабинете. Пациентов из МОТБ-19 не помнит, в отделении таких в последние годы не поступали.

Терещук Ю.Н. ст. мед.сестра отделения №9 Новочеркасский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер». 10.11.2022 по телефону с Симаков И.Б.

Указанный в докладе факт посещения комиссией ОНК помнит, указала, что с пациентами члены ОНК беседовали конфиденциально, в выделенном кабинете соц. работника. Подтверждает, что слышала, как пациенты жаловались на то, что в психиатрическом отделении МОТБ-19 они подвергались издевательствам и физическому насилию. О каких-либо действиях руководства отделения по информации о фактах физического насилия в отношении пациентов отделения, переведенных из МОТБ-19 ей неизвестно. Не известно старшей медсестре и о том, что эта информация должна передаваться в органы правопорядка.

Кабашов В.П. 27.10.2022 Интервью по телефону в форме обсуждения интервью санитара психиатрического отделения МОТБ-19 (https://youtu.be/rttNAHxraIE).

Со слов в 2007/2008, в связи с объявлением голодовки был направлен в психиатрическое отделение МОТБ-19. Насилию не подвергался, учитывая предыдущие судимости и характер статей, по поручению «смотрящего» за зоной стал «отвечать перед зеками за дурдом». Его обязанностью было следить, чтобы не было «беспредела» в больнице, а также информировать смотрящего о происходящем там.

Кабашов В.П. подтверждает, что при посещении психиатрического отделения в палатах было много привязанных заключенных. Некоторые находились привязанными по многу дней, у отдельных заключенных на спине, на запястьях и «подмышками» раны были столь значительными, что сочилась кровь. Указывает, что заставлял санитаров отвязывать пациентов и прогуливать их. Некоторые пациенты создавали у него впечатление психически больных людей. Знает, что имели место случаи привязывания в воспитательных целях. Рассказал, что больница использовалась и как место отдыха для некоторых заключенных, и как место встречи, если заключенные отбывали наказание в разных «зонах» и надо было встретиться, то организовывалась одновременная госпитализация в МОТБ-19.

Санитары набирались из «козлов» — заключенных, сотрудничавших с администрацией. Кабашов В.П. следил, что бы с их стороны не было «беспредела», рассказал о случае, когда вынужден был применить физическое насилие по отношению к санитару, который забрал у больного передачу с вещами и продуктами. Санитары, по мнению Кабашова В.П., подчинялись администрации зоны, а не врачам. Врачи в отделении появлялись очень редко. За год нахождения в МОТБ-19 имен врачей он не запомнил, так как видел их не более нескольких раз. Кабашов В.П. считает, что «хозяевами» больницы являлось вышестоящее руководство, а не оперативная часть.

Мнение о просмотренном интервью «санитара больницы». Сомневается в правдивости интервью и правдивости самой фигуры «санитара». Считает уровень его откровенности запредельным. По мнению Кабашова В.П., за такое на зоне следовала смерь. Однако допускает, что при определенных условиях такая вынужденная откровенность возможна.

Садыков В.Н. бывший заключенный, пациент психиатрического отделения МОТБ-19 в ноябре-декабре 2018 года, в общей сложности 19 дней. Интервью по телефону провел Симаков И.Б.

Со слов, бывший подполковник ФСБ в отставке. В психиатрическое отделение МОТБ-19 попал по собственной воле в целях изменить условия своего нахождения в СИЗО – пожаловался на наличие у себя мыслей суицидального характера. При поступлении в психиатрическое отделение в МОТБ-19 подписал добровольное согласие на госпитализацию. Сразу после этого был препровожден в 4 местную палату. В связи с длительным не приходом врача начал стучать в дверь и настаивать на общении с врачом. Через некоторое время появилась молодая женщина врач в сопровождении санитаров из заключенных — Юрий и его старший напарник – «смотрящий за дуркой» со шрамом на горле. (Садыков, потом перезвонил сказать, что вспомнил — его привязывала Позднякова). Врач спросила, зачем пациент настаивает на осмотре, и нет ли у него суицидальных намерений. Со слов Садыкова В.Н. он ответил, что всякое возможно при таких обстоятельствах. После этого сразу его привязали к кровати. Через несколько часов лежания на тонком матрасе на кровати из металлической арматуры у него начались сильные боли в области копчика. На вязках провел 5 дней, в туалет не отвязывали, пил только воду, боясь пролежней, занимался медитацией и мысленно «гонял белый мячик в черном квадрате» мышцами ягодиц и спины, чем и избежал «потертостей». Во время физического стеснения пациенту давали какие-то медикаменты, а санитар Юрий делал уколы в ноги. Через 5 дней через санитара попросил его отвязать, заявив, что никаких суицидальных мыслей у него нет, и не было. Был отвязан, а еще через несколько дней выписан из отделения. Ни до госпитализации, ни после к психиатру не обращался и жалоб на психическое здоровье не предъявлял.

Со слов Садыкова В.Н. в отделении находились лица, как без, по его мнению, признаков психических нарушений, так и с явными душевными расстройствами. Видел некоторых пациентов со следами «потертостей» от «привязывания». В отделении порядок определяли и поддерживали заключенные, которые жили в одной из палат, свободно передвигались по отделению, имели доступ к медикаментам и самостоятельно применяли их к пациентам отделения. Врачи, молодые женщины отличались надменностью и необщительностью. Имен не помнит, с врачом практически не общался. На основании пояснений санитаров отделения, полагает, что привязывание к кровати, это тоже метод лечения.