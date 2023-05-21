«Человек в неволе» — чем можно помочь?

15 мая 2023 г. в Москве состоялась конференция «Абрамкинские чтения», которую ежегодно проводит Центр содействия реформе уголовного правосудия. В этот раз конференция была посвящена еще и известному правозащитнику Андрею Бабушкину, который ушел из жизни ровно год назад. Тема конференции «Человек в неволе – акценты последних лет» имела непосредственное отношение к положению людей с психическими расстройствами, находящимся на принудительном лечении, поэтому НПА традиционно поддержала ее.

В конференции приняли участие 35 человек: 17 непосредственно и 18 онлайн. Конференция началась с выступления Татьяны Щур из Челябинска, которая поставила перед всеми вопрос, ставший особенно актуальным в последнее время, когда пространство для правозащитной работы стремительно сокращается. Имеет ли смысл работа правозащитников с заключенными? Все последующие выступления фактически стали анализом ситуации и ответом на этот вопрос.

Говорили о современном положении заключенных, в частности, о ситуации с переполненностью СИЗО («перелимитом» по выражению МВД и ФСИН) и условиях содержания в изоляторах (Ева Меркачева), стигматизации бывших заключенных (Искандэр Ясавеев), возможностях международной защиты (Карина Москаленко) и противодействии применению пыток после принятия поправок в УК РФ (Асмик Новикова), различных аспектах борьбы за права заключенных (Николай Щур, Вера Гончарова, Алексей Соколов и др.), а также об организации правового просвещения в заключении (Михаил Коломиец). Отдельная панель была посвящена медицине: положение наркозависимых (Арсений Левинсон), оказание медицинской помощи осужденным и освобождение от отбывания наказания по болезни (Александр Листков, Любовь Жукова ), условия содержания и соблюдение прав пациентов в психиатрических стационарах, осуществляющих принудительное лечение (Любовь Виноградова, Владимир Найдин). Исполнительный директор НПА России Любовь Виноградова рассказала о результатах масштабного мониторинга соблюдения прав пациентов, находящихся на принудительном лечении, который был проведен в 2020-2021 гг. в 68 психиатрических больницах и 16 экспертных отделениях 13 субъектов Российской Федерации (http://npar.ru/publikacii/). В ее выступлении прозвучала утверждение, что общественный контроль необходим для улучшения ситуации в психиатрических больницах, и там, где независимые наблюдатели посещают эти учреждения на регулярной основе и выстраивают конструктивные отношения с руководством, ситуация постепенно меняется к лучшему. Это было проиллюстрировано конкретными примерами и видеоматериалами ситуации в Приморском крае (председатель ОНК Приморского края Владимир Найдин).

Особенно вдохновляющим было выступление медицинского психолога Людмилы Карнозовой из Алтайского края, рассказавшей о проекте «Вместе мы справимся», в котором отрабатывалась модель восстановительной работы с женщинами, освобождающимися из мест лишения свободы, и их семьями. Интересно, что проект выполнялся совместно с ГУФСИН, Министерством социальной защиты и кризисными центрами для женщин. Женщине труднее, чем мужчине, вернуться в семью, к детям, которые ее часто не помнят, и к родственникам, для которых на ней клеймо преступницы. Кропотливая совместная работа психологов, социальных работников и других неравнодушных людей помогает решать эту проблему.

Подводя итоги конференции, участники очередной раз подчеркнули необходимость общественного контроля для человека в неволе, и в один голос заявили, что правозащитное движение живо, нужно помнить, что «и один в поле воин», и искать новые пути для своей работы. Было высказано также пожелание чаще встречаться: это необходимо не только для обсуждения существующих проблем и обмена опытом, но и для душевной поддержки друг друга в эти сложные времена.