Защита прав пациентов с психическими расстройствами – совместная задача гражданского общества и государства

5 октября 2020 г. в рамках IV Всероссийского форума по общественному здоровью, который в этом году был проведен онлайн, состоялась секция «Общественный контроль и защита прав пациентов с психическими расстройствами в местах принудительного содержания», организованная Советом по правам человека при Президенте РФ и Независимой психиатрической ассоциацией России. Идея проведения такой секции принадлежала заместителю министра здравоохранения О.О.Салагаю, и он выступил с приветственным словом, в котором подчеркнул важность работы, проводимой гражданским обществом по защите прав наиболее уязвимой категории населения – людей с психическими расстройствами, и обещал поддержку Минздрава РФ в налаживании взаимодействия с руководителями психиатрических больниц и экспертных отделений, а также проведение регулярных встреч с ними для обсуждения результатов общественного контроля.

В своем вводном слове модератор секции эксперт Совета по правам человека и директор Института прав человека В.М.Гефтер обрисовал правовое поле общественного контроля психиатрических учреждений, которое сложилось после внесения дополнений в закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания» и принятия Минздравом России приказов, регламентирующих порядок посещения членами общественных наблюдательных комиссий психиатрических больниц и экспертных отделений. Он также обратил внимание на некоторые проблемы в этой сфере, которые нуждаются в дальнейшем прояснении, в частности, правовую неопределенность статуса «стражных» экспертных отделений, которые, по мнению Уполномоченного по правам человека Астраханской области А.В.Спицына, являются неким симбиозом между медицинской организацией и следственным изолятором. Не определено также, какое ведомство должно осуществлять охрану этих учреждений, из-за чего могут нарушаться права находящихся в них граждан.

Член Совета по правам Президента РФ (далее СПЧ) А.В.Бабушкин указал, на то, что права пациентов на общение с внешним миром часто необоснованно ограничиваются, между тем, пациенты могут находиться на принудительному лечении годами, и теряют таким образом связь со своими близкими. Он также выступил с предложением принятия нормативно-правового документа, обеспечивающего сохранение жилья за пациентами, находящимися на принудительном лечении.

Выступление исполнительного директора НПА России Л.Н.Виноградовой было посвящено взаимодействию членов ОНК с персоналом психиатрических стационаров. Она подчеркнула, что для того, чтобы общественный контроль стал эффективным, необходимо, с одной стороны, повысить профессионализм членов ОНК, познакомить их со спецификой медицинских организаций, в которых находятся люди с психическими расстройствами, и обучить методам мониторинга, а с другой – обеспечить готовность руководства психиатрических больниц и экспертных отделений к конструктивному взаимодействию с членами ОНК. Для обеих сторон это новое поле деятельности и потребуется время для того, чтобы общественный контроль психиатрических учреждений стал таким же налаженным, как контроль за обеспечением прав человека в местах лишения свободы. Л.Н.Виноградова рассказала, что при первых посещениях члены ОНК многих регионов столкнулись с настороженным отношением руководства психиатрических больниц и даже с попытками недопуска, однако когда стало понятно, что это не очередная утомительная проверка, и наблюдатели пришли не для того, чтобы мешать, а для того, чтобы помогать, отношение изменилось. Пока с трудом решается вопрос о беседах с пациентами, которые, согласно приказу Минздрава, могут быть запрещены только по медицинским показаниям, о чем должна быть сделана специальная запись в истории болезни. Практически невозможно создать условия, при которых члены ОНК могли бы беседовать с пациентом в ситуации, когда персонал может «видеть, но не слышать», трудно также получить доступ к медицинским документам пациента, хотя и Закон об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» позволяет это с согласия пациента. Особая задача членов ОНК – обеспечить пациентов бесплатной правовой помощью, на которую практически все они имеют право, стать мостиком между пациентом и адвокатами, работающими по программе бесплатной юридической помощи.

Все это – дело завтрашнего дня, но уже сегодня можно говорить о типовых нарушениях прав пациентов, которые обнаружили члены ОНК во время первых посещений. Так, член СПЧ и одновременно член ОНК Москвы Е.М.Меркачева рассказала о недостатке туалетов и душевых, отсутствии приватности этих мест, а также об отсутствии прогулок. С ее точки зрения, во многих отношениях права пациентов психиатрических больниц соблюдаются гораздо хуже, чем права заключенных. При этом она отметила доброжелательное отношение врачей и персонала к людям с психическими расстройствами, искреннее желание помочь им, что не мешало, однако, прерывать беседы, ссылаясь на то, что «пациент опасен, и с ним лучше не говорить».

В целом обсуждение получилось информативным и полезным, но главное – было положено начало диалогу между членами ОНК и руководством психиатрических больниц и экспертных отделений, который – при поддержке Минздрава России – будет продолжаться на регулярной основе. В этом основа совместной работы по улучшению положения с соблюдением прав людей с психическими расстройствами, находящихся в местах принудительного содержания.

Л.Н.Виноградова