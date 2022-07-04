Вышел в свет второй в 2022 году номер Независимого психиатрического журнала
Уважаемые читатели! Рады сообщить, что вышел в свет Независимый психиатрический журнал №2 за 2022 год. Предлагаем вашему вниманию содержание выпуска:
Карл Ясперс накануне и после нацизма
ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
- Карл Ясперс. «Духовная ситуация времени» (1931)
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ
- Квалификация депрессивных и тревожных синдромов – Ю.С.Савенко
- Раздражительность, гнев, дисфория (психопатологическая характеристика и диагностическое значение) – В.И.Крылов (СПб)
КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ
- Самоповреждения: мода? характер? болезнь? – В.А.Содаткин, М.Н.Крючкова (Ростов-на-Дону)
ПСИХИАТРИЯ И ПРАВО
- Нормы о правах граждан, находящихся в психиатрических стационарах, нуждаются в коррекции — Ю.Н.Аргунова
ИЗ ДОСЬЕ ЭКСПЕРТА
- Гипобулика экспертов – писать по шаблону
ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕНИ
- Советская власть как цель, оправдывающая любые средства
- «Еврей Зюсс»
ОТКЛИКИ, ОБСУЖДЕНИЯ
- Попытка диффамации чужими руками
- Письмо из ПНИ Смоленской области
ПСИХОТЕРАПИЯ
- XXVI Консторумские чтения. Часть 2
ИСТОРИЯ
- Арам Григорьевич Галачьян (1897-1981). «Прозорливец» и «целитель» Иван Яковлевич
- Юбилей,которого не было – С.Б.Манышев (Махачкала)
ВОСПОМИНАНИЯ
- К 60-летию моей профессиональной деятельности. Часть 4 – Ю.С.Савенко
ХРОНИКА
- Провокаторское предложение
- Юбилейная конференция в Санкт-Петербурге
- Абрамкинские чтения
- Панихида Андрея Бабушкина
- Защита прав граждан с психическими расстройствами в фокусе внимания Уполномоченного по правам человека в РФ
- Александр Габышев – первый шаг на пути домой
- Циничное предложение о покупном соавторстве уже реальность
ЮБИЛЕЙ
ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО
- К 175-летию ареста Тараса Шевченко. Отрывки из запрещенного царской цензурой
- А.Хомяков. Кающаяся Россия
- Плакат для снятия стресса
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