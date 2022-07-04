Вышел в свет второй в 2022 году номер Независимого психиатрического журнала

Уважаемые читатели! Рады сообщить, что вышел в свет Независимый психиатрический журнал №2 за 2022 год. Предлагаем вашему вниманию содержание выпуска:

Карл Ясперс накануне и после нацизма

ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Карл Ясперс. «Духовная ситуация времени» (1931)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ

Квалификация депрессивных и тревожных синдромов – Ю.С.Савенко

Раздражительность, гнев, дисфория (психопатологическая характеристика и диагностическое значение) – В.И.Крылов (СПб)

КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ

Самоповреждения: мода? характер? болезнь? – В.А.Содаткин, М.Н.Крючкова (Ростов-на-Дону)

ПСИХИАТРИЯ И ПРАВО

Нормы о правах граждан, находящихся в психиатрических стационарах, нуждаются в коррекции — Ю.Н.Аргунова

ИЗ ДОСЬЕ ЭКСПЕРТА

Гипобулика экспертов – писать по шаблону

ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕНИ

Советская власть как цель, оправдывающая любые средства

«Еврей Зюсс»

ОТКЛИКИ, ОБСУЖДЕНИЯ

Попытка диффамации чужими руками

Письмо из ПНИ Смоленской области

ПСИХОТЕРАПИЯ

XXVI Консторумские чтения. Часть 2

ИСТОРИЯ

Арам Григорьевич Галачьян (1897-1981). «Прозорливец» и «целитель» Иван Яковлевич

Юбилей,которого не было – С.Б.Манышев (Махачкала)

ВОСПОМИНАНИЯ

К 60-летию моей профессиональной деятельности. Часть 4 – Ю.С.Савенко

ХРОНИКА

Провокаторское предложение

Юбилейная конференция в Санкт-Петербурге

Абрамкинские чтения

Панихида Андрея Бабушкина

Защита прав граждан с психическими расстройствами в фокусе внимания Уполномоченного по правам человека в РФ

Александр Габышев – первый шаг на пути домой

Циничное предложение о покупном соавторстве уже реальность

ЮБИЛЕЙ

ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО

К 175-летию ареста Тараса Шевченко. Отрывки из запрещенного царской цензурой

А.Хомяков. Кающаяся Россия

Плакат для снятия стресса

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