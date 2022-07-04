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Независимая психиатрическая ассоциация России

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Вышел в свет второй в 2022 году номер Независимого психиатрического журнала

admin

Уважаемые читатели! Рады сообщить, что вышел в свет Независимый психиатрический журнал №2 за 2022 год. Предлагаем вашему вниманию содержание выпуска:

Карл Ясперс накануне и после нацизма 

ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

  •       Карл Ясперс. «Духовная ситуация времени» (1931)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ

  •       Квалификация депрессивных и тревожных синдромов – Ю.С.Савенко
  •       Раздражительность, гнев, дисфория (психопатологическая характеристика и диагностическое значение) – В.И.Крылов (СПб) 

КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ

  •       Самоповреждения: мода? характер? болезнь? – В.А.Содаткин, М.Н.Крючкова (Ростов-на-Дону)  

ПСИХИАТРИЯ И ПРАВО

  •       Нормы о правах граждан, находящихся в психиатрических стационарах, нуждаются в коррекции — Ю.Н.Аргунова

ИЗ ДОСЬЕ ЭКСПЕРТА

  •       Гипобулика экспертов – писать по шаблону

ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕНИ

  •       Советская власть как цель, оправдывающая любые средства
  •       «Еврей Зюсс»

ОТКЛИКИ, ОБСУЖДЕНИЯ

  •       Попытка диффамации чужими руками 
  •       Письмо из ПНИ Смоленской области

ПСИХОТЕРАПИЯ

  •       XXVI Консторумские чтения. Часть 2  

ИСТОРИЯ

  •       Арам Григорьевич Галачьян (1897-1981). «Прозорливец» и «целитель» Иван Яковлевич
  •       Юбилей,которого не былоС.Б.Манышев (Махачкала)

ВОСПОМИНАНИЯ

  •       К 60-летию моей профессиональной деятельности. Часть 4 – Ю.С.Савенко 

ХРОНИКА

  •       Провокаторское предложение
  •       Юбилейная конференция в Санкт-Петербурге  
  •       Абрамкинские чтения  
  •       Панихида Андрея Бабушкина
  •       Защита прав граждан с психическими расстройствами в фокусе внимания Уполномоченного по правам человека в РФ
  •       Александр Габышев – первый шаг на пути домой 
  •       Циничное предложение о покупном соавторстве уже реальность  

ЮБИЛЕЙ

ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО

  •       К 175-летию ареста Тараса Шевченко. Отрывки из запрещенного царской цензурой
  •       А.Хомяков. Кающаяся Россия
  •       Плакат для снятия стресса  

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