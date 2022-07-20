17 июня 2022 г. на 76-м году жизни скончался известный российский психиатр Петр Викторович Морозов

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Петр Викторович Морозов, 9.12.1946 – 17.07.2022

Исполком Российского общества психиатров с глубоким прискорбием сообщает, что 17 июля 2022 года ушел из жизни известный отечественный психиатр, вице-президент Российского общества психиатров, Генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации Петр Викторович Морозов.

П.В. Морозов родился в Москве в семье потомственных врачей. В 1971 г. окончил лечебный факультет II Мединститута. В последующие годы работал в академическом Институте психиатрии врачом, аспирантом, младшим, старшим научным сотрудником, зав.отделом.

В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию «Юношеская шизофрения с дисморфофобическими расстройствами», в 1991 г. – докторскую диссертацию «Клинико-биологические международные исследования проблемы классификации психических заболеваний». С 1994 г. — профессор кафедры психиатрии ПДО им. Н.И. Пирогова.

П.В. Морозов является автором более 250 научных работ (в том числе более 50 – на иностранных языках), 4-х монографий.

В числе научных достижений П.В. Морозова – разработка и внедрение уникальной методики международных многоцентровых коллаборативных исследований в психиатрии, организация первого международного симпозиума (1981 г.), первого Конгресса (1984 г.) и выпуск первого сборника научных трудов (1983 г.) по проблеме вирусной этиологии психических заболеваний.

В течение многих лет Петр Викторович достойно представлял нашу страну в различных международных организациях как инициатор и модератор многих проектов. В 1979-1986 гг. он был старшим медицинским советником отдела психического здоровья ВОЗ, в 1987-1989 гг. – членом исполкома Европейской коллегии нейропсихофармакологов (ECNP), в 1989-1995 гг. – членом секции по классификации и диагностике WPA и членом Кураториума психиатров дунайских стран (DANUВE).

С 2006 г. П.В. Морозов являлся членом Комитета экспертов по проблемам психического здоровья Комиссии Совета Европы в Страсбурге; в 1990-1997 гг. и с 2009 г. до настоящего времени – сопредседателем франко-российского психиатрического общества; c 2012 г. – послом Европейской коллегии нейропсихофармакологии в России; c 2012 г. – членом Совета Европейской психиатрической ассоциации, с 2020 г. – Генеральным секретарем WPA и членом редакционных советов целого ряда отечественных и зарубежных психиатрических изданий.

На протяжении многих лет П.В. Морозов активно занимался вопросами последипломного образования, созданием новых моделей обучения молодых психиатров на примере регулярной (с 1979 г.) школы в Суздале, а с 2012 г. – Академии WPA — Сервье.

В 2012-2015 гг. он был председателем комиссии по работе с молодыми учеными РОП, а с 2015 г. являлся вице-президентом РОП по международному сотрудничеству.

Как члену Правления и представителю WPA по Восточной Европе с 2011 г., ему удалось упрочить профессиональные связи с бывшими советскими республиками, реализовать ряд образовательных и научных проектов.

Хорошо известна издательская и медийная деятельность П.В. Морозова. В 1981-1986 гг. он был главным редактором журнала «Biological Approaches to Mental Health», издававшегося на английском и французском языках (Pergamon Press); в 1990-1996 гг. – главным редактором франко-русского журнала «Синапс» (NHA Communication); в 1994-1999 гг. – главным редактором российско-голландского журнала «Русский медицинский журнал» (Wolga Publisher). В 1999-2010 гг. П.В. Морозов был главным редактором основанного им издательства «MEDIAMEDICA», издателем 12 медицинских журналов.

Просветительской и дестигматизационной деятельности в П.В. 1998-2005 гг. была посвящена его работа в качестве автора и ведущего медицинской программы «Консилиум» на федеральном телеканале «Культура».

В 1999 г. он стал основателем и главным редактором журнала им. П.Б. Ганнушкина «Психиатрия и психофармакотерапия», в 2012 г. – основателем и главным редактором популярной научно-публицистической газеты «Дневник психиатра».

П.В. были присущи глубокая эрудиция, интеллигентность, принадлежность к уходящей ныне европейской книжной культуре, владение четырьмя иностранными языками, литературная и музыкальная одаренность. В молодости Петр Морозов был победителем Всесоюзного телеконкурса «Алло, мы ищем таланты», участником одного из первых советских вокально-инструментальных ансамблей «Камертон», автором двух рок-опер. Любителям поэзии известна его книга сонетов. В 1983-84 гг. П.В. Морозов успешно выступал в швейцарской футбольной лиге ветеранов, был обладателем Кубка чемпионата Швейцарии.

Многогранная деятельность П.В. Морозова получила заслуженное признание профессионального сообщества в нашей стране и за рубежом. Еще в 1982 г. он награжден знаком «Отличник здравоохранения», в 2014 г. медалью Крепелина – Альцгеймера Мюнхенского университета «За научные достижения и лечение больных», а в 2016 г. стал лауреатом Национальной общественной премии «Гармония» за особые заслуги в сфере охраны психического здоровья.

Российские психиатры скорбят о кончине Петра Викторовича и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Светлая память о Петре Викторовиче Морозове навсегда сохранится в наших сердцах[1].

Исполком Российского общества психиатров

От Независимой психиатрической ассоциации России

Неожиданный уход из жизни такого на редкость высоко культурного и разносторонне одарённого психиатра как Петр Викторович Морозов в полном смысле этого слова невосполнимая потеря для отечественной психиатрии. Это был человек необыкновенно теплый и обаятельный, сущий гений общения, умевший увлечь и сплотить коллег творческими, научными и организационными замыслами. Он был на этом поле блестящим и вездесущим, как ртуть, как Меркурий, и при этом содержательным и продуктивным.

Сын и ученик выдающегося психиатра Виктора Михайловича Морозова, автора откровенного интервью о советской психиатрии[2], унаследовавший многообразные таланты материнского и отцовского рода, он неизбежно попал в объятия власти, которая использовала его незаурядные способности, а в 1989 г. сделала крайним. Так, на Конгрессе WPA в Афинах, вопреки его стараниям, при зачитывании текста обязательств Всесоюзного общества психиатров, все возникшие при этом огрехи повесили на него. В результате, когда в последующем решался вопрос о зональном представителе региона бывшего Советского Союза в WPA предложение НПА выбрать его не было поддержано (РОП заявляло тогда кандидатуру С.Глузмана), но и не было им забыто и обеспечило очень доброжелательные, даже доверительные отношения. Петр Викторович принес мне домой ксерокопии двух объемистых монографий Ван Ворена с дезинформацией о нашей Ассоциации, что позволило мне успеть получить опровержение этого от медицинского директора APA Мелвина Сабшина. В трудные времена для финансового выживания научных журналов П.В. встречался со мной, пытался помочь, но не смог сохранить даже свой «Синапс». А восемь лет назад на юбилейном съезде НПА России П.В. выступил с панегириком 25-летия ее деятельности. Он дружил с членом НПА А.Богданом, с которым работал на одной кафедре.

Петр Викторович, обычно активный, заразительно жизнерадостный, бывал и совсем другим – тихим, неузнаваемо незаметным. Таким я как-то увидел его, не узнав, в помещении перед конференц-залом Московского НИИ психиатрии на какой-то конференции. Вокруг толпились коллеги, сдававшие членские взносы. А у окна стоял, прислонившись, какой-то знакомо-незнакомый человек с бородой, печально глядя на меня. Я неуверенно подошел почти вплотную. – «Не узнаете?». – Оказалось, что он только недавно из кардиологического отделения. А еще накануне майского съезда психиатров мы активно общались в связи с непристойным игнорированием НПА руководством РОП. Тогда он разрешил эту ситуацию. Но объятия власти тем крепче, чем к ней ближе. А с тех пор все невероятным образом катастрофически усугубилось, и его отзывчивое сердце, видимо, не выдержало напряжения неразрешимой противоречивости формальных и неформальных требовании нашей действительности.

Замечательное видео-интервью Петра Викторовича молодым коллегам, размещенное на сайте РОП два года назад, дает возможность видеть и слушать его вживую, каким он запечатлелся навсегда в нашей памяти.

НПА России отдает должное выдающейся деятельности Петра Викторовича и сопереживает его родным и близким.

Ю.С.Савенко

[1] Текст приводится с несущественными сокращениями.

[2] «История отечественной психиатрии» Ю.А.Александровского, том 3