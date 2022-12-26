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Независимая психиатрическая ассоциация России

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Вышел в свет четвёртый в 2022 году номер Независимого психиатрического журнала

admin

Уважаемые читатели! Рады сообщить, что вышел в свет Независимый психиатрический журнал №4 за 2022 год. Предлагаем вашему вниманию содержание выпуска:

Гуманность, широта горизонта и креативность профессии психиатра

  • Александр Александрович Богданов (Малиновский) (1873-1927)
  • Христиан Георгиевич Раковский (1873-1941)

ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

  • Письмо Александра Богданова – Анатолию Луначарскому 19.XI.1917 г.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ

  • Континуальный подход в диагностике и сиcтематике психических расстройств — В.И.Крылов. (СПб.)
  • Основные единицы психопатологического анализа (симптом, симптомокомплекс, синдром) — В.И.Крылов (СПб).
  • Биологические и конституциональные аспекты диагностики депрессий (обзор литературы) — А.А.Шмилович, А.А.Шадина
  • Доступность психологической и психотерапевтической помощи в Республике Беларусь: иллюзии и реальность – Ф.Б. Плоткин, Т.В.Короткевич (Минск, Беларусь)
  • Что такое политика и что такое политика в психиатрии — Ю.С.Савенко.

КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ

  • Dementia praecox Крепелина – А.А.Шмилович, А.М.Ложникова

ПСИХИАТРИЯ И ПРАВО

  • Право пациента на компенсацию морального вреда в связи с ненадлежащим оказанием психиатрической помощи — Ю.Н.Аргунова

ИЗ ДОСЬЕ ЭКСПЕРТА

  • Шаманская ворожба – общественная опасность? Первое независимое освидетельствование Александра Габышева

ОТКЛИКИ, ОБСУЖДЕНИЯ

  • Соблюдается ли врачебная тайна? – Б.Л.Лихтерман
  • Новый Порядок диспансерного наблюдения Минздрава – бюрократическая регламентация за счет человеческих отношений – Л.Н.Виноградова

ИСТОРИЯ

  • Отечественной психиатрии было кем гордиться в эпоху «карательной психиатрии».
  • К 100-летию Анатолия Кузмича Ануфриева. – Ю.С.Савенко
  • История учреждения НПА. Глава из книги Александра Подрабинека

ХРОНИКА

  • Год мрачных юбилеев 
  • Стандартный стиль вместо соответствия уникальному моменту.
  • 150-летие Санкт Петербургской психиатрической больницы св.Николая Чудотворца.
  • 245-летие Преображенской психиатрической больницы
  • Поездка в Омск
  • 95-летие Л.М.Алексеевой
  • Юбилей Российского исследовательского центра по правам человека
  • («иностранный агент» с 2015 г.)
  • Демографическая ситуация  

ВОСПОМИНАНИЯ  

  • К 60-летию моей профессиональной деятельности, ч.6. — Ю.С.Савенко

ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО

  • Александр Гельман. Стихи из сборника «После всего» (2018)

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