Вышел в свет четвёртый в 2022 году номер Независимого психиатрического журнала
Уважаемые читатели! Рады сообщить, что вышел в свет Независимый психиатрический журнал №4 за 2022 год. Предлагаем вашему вниманию содержание выпуска:
Гуманность, широта горизонта и креативность профессии психиатра
- Александр Александрович Богданов (Малиновский) (1873-1927)
- Христиан Георгиевич Раковский (1873-1941)
ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
- Письмо Александра Богданова – Анатолию Луначарскому 19.XI.1917 г.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ
- Континуальный подход в диагностике и сиcтематике психических расстройств — В.И.Крылов. (СПб.)
- Основные единицы психопатологического анализа (симптом, симптомокомплекс, синдром) — В.И.Крылов (СПб).
- Биологические и конституциональные аспекты диагностики депрессий (обзор литературы) — А.А.Шмилович, А.А.Шадина
- Доступность психологической и психотерапевтической помощи в Республике Беларусь: иллюзии и реальность – Ф.Б. Плоткин, Т.В.Короткевич (Минск, Беларусь)
- Что такое политика и что такое политика в психиатрии — Ю.С.Савенко.
КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ
- Dementia praecox Крепелина – А.А.Шмилович, А.М.Ложникова
ПСИХИАТРИЯ И ПРАВО
- Право пациента на компенсацию морального вреда в связи с ненадлежащим оказанием психиатрической помощи — Ю.Н.Аргунова
ИЗ ДОСЬЕ ЭКСПЕРТА
- Шаманская ворожба – общественная опасность? Первое независимое освидетельствование Александра Габышева
ОТКЛИКИ, ОБСУЖДЕНИЯ
- Соблюдается ли врачебная тайна? – Б.Л.Лихтерман
- Новый Порядок диспансерного наблюдения Минздрава – бюрократическая регламентация за счет человеческих отношений – Л.Н.Виноградова
ИСТОРИЯ
- Отечественной психиатрии было кем гордиться в эпоху «карательной психиатрии».
- К 100-летию Анатолия Кузмича Ануфриева. – Ю.С.Савенко
- История учреждения НПА. Глава из книги Александра Подрабинека
ХРОНИКА
- Год мрачных юбилеев
- Стандартный стиль вместо соответствия уникальному моменту.
- 150-летие Санкт Петербургской психиатрической больницы св.Николая Чудотворца.
- 245-летие Преображенской психиатрической больницы
- Поездка в Омск
- 95-летие Л.М.Алексеевой
- Юбилей Российского исследовательского центра по правам человека
- («иностранный агент» с 2015 г.)
- Демографическая ситуация
ВОСПОМИНАНИЯ
- К 60-летию моей профессиональной деятельности, ч.6. — Ю.С.Савенко
ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО
- Александр Гельман. Стихи из сборника «После всего» (2018)
РЕКОМЕНДАЦИИ
АННОТАЦИИ