Вышел в свет четвёртый в 2022 году номер Независимого психиатрического журнала

Уважаемые читатели! Рады сообщить, что вышел в свет Независимый психиатрический журнал №4 за 2022 год. Предлагаем вашему вниманию содержание выпуска:

Гуманность, широта горизонта и креативность профессии психиатра

Александр Александрович Богданов (Малиновский) (1873-1927)

Христиан Георгиевич Раковский (1873-1941)

ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Письмо Александра Богданова – Анатолию Луначарскому 19.XI.1917 г.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ

Континуальный подход в диагностике и сиcтематике психических расстройств — В.И.Крылов. (СПб.)

Основные единицы психопатологического анализа (симптом, симптомокомплекс, синдром) — В.И.Крылов (СПб).

Биологические и конституциональные аспекты диагностики депрессий (обзор литературы) — А.А.Шмилович, А.А.Шадина

Доступность психологической и психотерапевтической помощи в Республике Беларусь: иллюзии и реальность – Ф.Б. Плоткин, Т.В.Короткевич (Минск, Беларусь)

Что такое политика и что такое политика в психиатрии — Ю.С.Савенко.

КЛИНИЧЕСКИЕ РАЗБОРЫ

Dementia praecox Крепелина – А.А.Шмилович, А.М.Ложникова

ПСИХИАТРИЯ И ПРАВО

Право пациента на компенсацию морального вреда в связи с ненадлежащим оказанием психиатрической помощи — Ю.Н.Аргунова

ИЗ ДОСЬЕ ЭКСПЕРТА

Шаманская ворожба – общественная опасность? Первое независимое освидетельствование Александра Габышева

ОТКЛИКИ, ОБСУЖДЕНИЯ

Соблюдается ли врачебная тайна? – Б.Л.Лихтерман

Новый Порядок диспансерного наблюдения Минздрава – бюрократическая регламентация за счет человеческих отношений – Л.Н.Виноградова

ИСТОРИЯ

Отечественной психиатрии было кем гордиться в эпоху «карательной психиатрии».

К 100-летию Анатолия Кузмича Ануфриева. – Ю.С.Савенко

История учреждения НПА. Глава из книги Александра Подрабинека

ХРОНИКА

Год мрачных юбилеев

Стандартный стиль вместо соответствия уникальному моменту.

150-летие Санкт Петербургской психиатрической больницы св.Николая Чудотворца.

245-летие Преображенской психиатрической больницы

Поездка в Омск

95-летие Л.М.Алексеевой

Юбилей Российского исследовательского центра по правам человека

(«иностранный агент» с 2015 г.)

Демографическая ситуация

ВОСПОМИНАНИЯ

К 60-летию моей профессиональной деятельности, ч.6. — Ю.С.Савенко

ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ТВОРЧЕСТВО

Александр Гельман. Стихи из сборника «После всего» (2018)

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