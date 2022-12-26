Юбилей российского исследовательского центра по правам человека

9 декабря 2022 г. отмечался 30-летний юбилей одной из старейших правозащитных организаций в России, объединившей в свое время 15 правозащитных организаций разной направленности: от Московской Хельсинкской группы и Союза комитетов солдатских матерей России, до Центра содействия реформе уголовного правосудия, Независимой психиатрической ассоциации и Организации помощи инвалидам. Центр был создан в 1990 г., но зарегистрирован только в 1992, и назывался тогда Московским исследовательским центром по правам человека. В те годы «торжества демократии» он был признан властями и получил помещение рядом со Старой площадью в комплексе изданий, которые занимал ВЛКСМ.

Одним из инициаторов и организаторов Центра был известный правозащитник и бывший политзаключенный Алексей Смирнов. Он родился в Москве в 1951 г., а в 1952 г. его отец был арестован и отправлен в лагерь на Дальнем Востоке. Воспитывался в семье деда, писателя А.Е.Костерина, колымского политзаключённого 1930-х годов, а в 1960-х – защитника крымских татар, — деятельность, которую продолжил П.Григоренко. В 1979 г. окончил Мосстанкин, готовил материалы для «Хроники текущих событий», в 1970 г. осужден по ст. 70 на 6 лет ИТЛ и 4 года ссылки, в 1987 г. реабилитирован, снова в правозащитной деятельности, участвовал в организации первых международных правозащитных конференций в Москве и Вильнюсе, а с 1990 по 1998 гг. был директором Московского исследовательского центра по правам человека, получившего тогда международную награду «За демократию и права человека».

В Центре работала Общественная приемная, куда стекались обиженные властью граждане со всей страны, где они впервые встречали сочувствие к своим бедам, человеческое отношение и реальную помощь. Разнообразие групп Центра позволяло оказать помощь практически по любому вопросу, группы Центра консультировали граждан, писали обращения в органы государственной власти, заявления в суд и прокуратуру, юристы Центра защищали интересы граждан в суде. Центр установил конструктивные отношения с региональными правозащитными организациями, которые тогда росли как грибы, но не имели никакого опыта в правозащитной работе. Группа «Информационная правозащитная сеть», закупив при финансовой поддержке иностранных грантов компьютеры, ксероксы и другую оргтехнику, посетила многие регионы страны и научила местных активистов пользоваться уже забытыми сейчас факсами, ксероксами и электронной почтой. Члены Центра взаимодействовали со многими государственными структурами, были членами Общественных Советов при Министерстве Обороны, МВД, ФСИН и т.п., активно занимались законотворческой деятельностью, издавали правозащитную литературу, участвовали в международном правозащитном движении. Союз комитетов солдатских матерей номинировался на Нобелевскую премию мира и получил альтернативную ей премию Фритьефа Нансена. Это было время, когда нас рассматривали как представителей гражданского общества и обязательно приглашали на обсуждение важных вопросов, касающихся соблюдения прав человека, в частности, в Совет Федерации. Членов НПА приглашали на экспертные комиссии в Центр им. В.П. Сербского, и это, как правило, было на пользу и всем членам комиссии и подэкспертным.

С 1998 г. по 2005 г. директором Центра была Любовь Виноградова, одновременно исполнявшая обязанности исполнительного директора НПА России. В это время Центр прошел перерегистрацию, получил всероссийский статус и стал называться Российским исследовательским центром по правам человека. Каждая организация работала по своим проектам, но была и общая деятельность, общие проекты, объединявшие все группы Центра.

Сколько воды утекло с того времени! Как изменилась ситуация в стране, как сократилось пространство для работы правозащитников, сколько появилось так называемых ГОНГО (общественных организаций, созданных и контролируемых государством) и как осложнилось взаимодействие с органами государственный власти у настоящих правозащитников; появились иностранные агенты, нежелательнее организации и т.д. В 2015 г. Российский исследовательский центр по правам человека сам был признан иностранным агентом, что мы расценили как признание значимости нашей работы.

Сейчас Центр объединяет 8 правозащитных организаций: некоторые перестали существовать, другие выбрали иной путь развития, но Центр сохранил часть своего помещения, по-прежнему работает, и наличие в нем разных организаций позволяет решать трудные проблемы, связанные с нарушением прав человека в разных областях одновременно. Жалобы на нарушения в области психиатрии при этом не уменьшаются, становятся более сложными и требуют более высокой квалификации, как психиатров, так и юристов.

Фото: https://fb.ru/post/psychology/2019/9/23/141637

Примечание: Российский исследовательский центр по правам человека по требованию Минюста России в 2015 г. внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.