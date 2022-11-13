Новая книга Александра Подрабинека

Предлагаем вашему вниманию новую книгу «Третья жизнь» (М.: ООО «ЭКСПО», 2022, 320 с.), которую написал один из инициаторов и учредителей Независимой психиатрической ассоциации России Александр Подрабинек. Одна из глав книги посвящена подробному описанию создания НПА. Книгу можно заказать в интернет-магазине «ОЗОН».

«Третья жизнь» – продолжение ранее опубликованного автобиографического романа Александра Подрабинека «Диссиденты». Новая книга – новые времена: последние годы социализма, распад СССР, крах коммунизма, судорожный рывок к демократии и постепенное сползание в советское прошлое. Попытки отстаивать демократические ценности сталкиваются с тщеславием политиков, карьеризмом чиновников, ангажированностью правозащитников и равнодушием общества к собственной свободе. Книга будет интересна тем, кто ожидает повторения в России драматических событий в СССР в конце ХХ века.