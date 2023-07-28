Возвращение Александра Габышева в Якутск откладывается

28 июля 2023 г. Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры, отменил решение Уссурийского суда о переводе Александра Габышева на принудительное лечение в стационар общего типа в г. Якутск и отправил дело на новое рассмотрение. Вновь политические соображения возобладали над медицинскими, мнение профессионалов было проигнорировано. НПА России, предполагая такое развитие событий, направила в суд свое обращение, с которым ознакомили всех участников процесса, однако оно также было проигнорировано.

Таким образом, безобидный человек, не представляющий опасности ни для себя, ни для окружающих, давно отказавшийся от своих «криминальных» намерений и нуждающийся в реабилитации, вот уже несколько лет находится в закрытых психиатрических больницах строгого типа за много тысяч километров от дома (сначала в Новосибирске в стационаре с интенсивным наблюдением, потом в стационаре специализированного типа в Уссурийске), не получает антипсихотической терапии, соблюдает режим отделения, не конфликтует ни с персоналом, ни с другими пациентами, стойко переносит тяжелые условия содержания (скученность в палате, 35 градусов без кондиционера, скудное питание и т.п.). Регулярно навещающие его члены ОНК характеризуют его как доброжелательного, спокойного, отзывчивого человека с хорошим чувством юмора. Лечащий врач и члены комиссии считают, что А.Габышев не нуждается в продолжении такой изоляции, она ведет к развитию госпитализма и затрудняет дальнейшую реабилитацию. Однако соображения прокуратуры оказываются сильнее: надо учитывать тяжесть содеянного, есть вероятность ухудшения состояния и т.п.

И вновь врачей обвинят в использовании карательной психиатрии, хотя настоящими карателями являются вовсе не они, а прокуратура и суд.

Приложение: письмо НПА в суд в формате PDF

На фото: Александр Габышев беседует с членами ОНК Приморского края