«Какие последствия нас ждут?» Письмо в НПА — крик о помощи

Добрый день! Совсем скоро в нашей стране вступит в силу законопроект запрете гормональной, хирургической, и юридической смены пола. Между тем смена пола является методом лечения таких серьезных заболеваний, как транссексуализм и гермафродитизм. Смену пола по медицинским показаниям практиковали в СССР. Ныне практикуют в странах Запада и Востока. Даже в исламских республиках — Иране и Пакистане. Но в России это больше невозможно. Подскажите пожалуйста, как мне быть?

Я печальная обладательница диагноза F64.0 полученного сразу в двух клиниках: государственной и частной. Притом имею обстоятельства, отягчающие течение гендерной дисфории: железистую гинекомастию с врожденную импотенцию с подросткового возраста. Врачи долго обследовали меня, не нашли хромосомных аномалий, но всё же дали добро на коррекцию пола, решив что это единственный способ помочь мне, ибо никакие иные методы, в том числе психотерапия и инъекции тестостерона, не дали никаких результатов.

Смена пола для меня желаемая и медицински необходимая процедура. Без неё я не могу обрести душевный комфорт, и создать семью, пусть и без кровных детей. Теперь же я, по сути дела, навечно застряла на этапе гормональной коррекции пола. Да и как вести эту гормональную терапию без контроля эндокринолога, как прежде? Как проводить операции, и менять документы?

Простите за некоторый сумбур в изложении мыслей, просто я в настоящем шоке. Я не из богатой семьи. На Родине, в России, я могла лечиться, но выехать за рубеж нет возможности. И как мне теперь жить дальше? Суицид совершать не хочу. Помогите, чем можете, хотя бы советом. Может быть можно будет проводить какие либо процедуры, направленные на смену пола, хотя бы нелегально? Но как? Куда обращаться за помощью, к кому?

Я не хочу верить, что всему медицинскому сообществу в России плевать на судьбы таких несчастных людей, как я!

Фото: edunote.ru