НПА России продолжает сотрудничество с Центром помощи пострадавшим от домашнего насилия

Независимая психиатрическая ассоциация России продолжает сотрудничество с Центром помощи пострадавшим от домашнего насилия, продолжает помощь жертвам домашнего насилия и расширяет проект на женщин, которых пытаются ограничить в родительских правах в связи с психическим расстройством. Многие из них являются хорошими мамами, однако нуждаются в социальной, психологической и медицинской помощи и поддержке. Однако отделы опеки и попечительства вместо того, чтобы оказывать такую поддержку и сохранять детско-родительские отношения, при малейших нарушениях просто изымают ребенка из семьи и передают в детский дом, а затем инициируют дело об ограничении родительских прав. Мы видим свою задачу в том, чтобы поломать эту порочную практику, помочь женщинам воспитывать своих детей и не лишать детей материнской теплоты и ласки, заменяя ее на формально правильный, но бездушный режим казенного учреждения.

Общественная приемная НПА России принимает обращения как лично, так и дистанционно: nparinfo@gmail.com. Можно также обратиться, заполнив специальную форму Центра защиты пострадавших от домашнего насилия: htpps://wcons.net/uridicheskaya-pomochs/#section1.

Фото: nova24.uz