Владимир Николаевич Козырев (1937 – 2021) – выдающийся пример 18-летнего плодотворного сотрудничества с НПА России

23 октября, спустя две недели после своего 84-летия, ушел из жизни выдающийся деятель организации московского здравоохранения на протяжении 36 лет (1974-2010), из которых 22 года организатор психиатрической службы (1988-2010), заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор В.Н.Козырев.

Владимир Николаевич — выходец из Астрахани, где окончил медицинский институт, клиническую ординатуру на кафедре психиатрии выдающегося профессора Абрама Мироновича Халецкого. Еще на шестом курсе получил золотую медаль на Всесоюзном конкурсе студенческих работ за исследование, выполненное на базе трех кафедр: микробиологии, биохимии и психиатрии. Первый опыт практической работы психиатра в Астрахани продолжил в Элисте в качестве зачинателя первого республиканского ПНД со стационаром, а затем зав. отделением Московской областной психиатрической больницы им. В.И.Яковенко. В 1966 г. он — зав. отделением, а затем заместитель главного врача самой передовой в то время, богатой организационными новациями Московской областной психиатрической больницы № 9 в Яхроме, а с 1971 г. – главный врач Московской психиатрической больницы № 5 в Троицке-Антропове, осуществлявшей принудительное лечение общего типа. За три года его принципиально нового стиля руководства больница преобразилась — гуманизировалась, кардинально улучшив содержание больных, техническое оснащение больницы и умножив направления ее деятельности.

Последующие 12 лет (1974-1986) он был первым заместителем начальника Главного управления здравоохранения Мосгорисполкома и после краткого пребывания старшим научным сотрудником Института им. В.П.Сербского в течение 22 лет (1988-2010) возглавлял психиатрическую клиническую больницу № 1 (с 1992 г. им. В.П.Кащенко, а с 1994 г. им. Н.А.Алексеева), являясь также главным психиатром и наркологом Москвы. И здесь он развернул на редкость активную разностороннюю деятельность, организовав ряд новых профильных отделений, в частности, уникальное — для пограничных состояний пожилого и старческого возраста, центр нетрадиционных методов лечения, амбулаторное клинико-диагностическое отделение с различными консультативными кабинетами, гинекологической службой, блоком гипербарической оксигенации, службами лечебной физкультуры, функциональной диагностики. В результате в больницу, ставшую одним из самых передовых психиатрических учреждений страны, посещали многочисленные делегации коллег из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 1983 году Владимир Николаевич защитил кандидатскую диссертацию в НИИ общей и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, в 2001 году — докторскую диссертацию “Модели интеграции психиатрической службы в систему медицинской помощи населению”. Разработанные В.Н. Козыревым новые формы и методы организации специализированной психиатрической помощи нашли широкое применение в практическом здравоохранении Москвы. Все это сказалось на создании полноценной «терапевтической среды» в больнице, многообразии форм арт-терапии, групповой психотерапии, терапии занятостью. Восхищение вызывала даже организация питания больных: количество и разнообразие диетических столов и блюд. Владимир Николаевич сумел с большим тактом отнестись к духовным потребностям пациентов больницы, в частности, восстановив православную молельню.

Но В.Н. был еще замечательным педагогом, лектором, автором 64 научных и учебно-методических работ, был участником многих конференций и съездов. Он преподавал в Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова на кафедре психиатрии и психосоматики и на кафедре социальной и судебной психиатрии, читал курс лекций по общей психиатрии для слушателей ФППО.

Владимир Николаевич был президентом Московской медицинской ассоциации, членом президиумов Российского и Московского обществ психиатров и наркологов, членом редколлегий четырёх ведущих психиатрических журналов. Был награждён орденом «Знак Почета». (Данные собраны Международным биографическим центром).

Особо следует отметить, что – наряду с сотрудничеством с академическим институтом психиатрии, в частности, акад. А.Б.Смулевичем, Владимир Николаевич активно сотрудничал и с НПА России. Знаменательно, что начало этому положила моя остро криическая работа «Экстерьер и интерьер больницы П.П.Кащенко», взбудоражившая сотрудников больницы. Но Владимир Николаевич пригласил меня и после обстоятельной прощупывающей меня откровенной беседы начал полноценное уважительное сотрудничество. Он многократно предоставлял для конференций НПА актовый зал клуба больницы, принимал в них непосредственное участие, как, например, в первых Чтениях Н.П.Бруханского, объединивших нас с ним и А.С.Тиганова, ценил и поддерживал деятельность НПА, лично показывал свои достижения и, невзирая на нашу критическую позицию, шел навстречу всем нашим просьбам, хорошо понимая, что это необходимое условие дальнейшего роста. Он открывал зеленую улицу для знакомства с действительно впечатляющей постановкой дела в отделениях и других службах.

Мы всегда с уважением и благодарностью вспоминаем эти 18 лет нашего продуктивного сотрудничества и плодов его творческого открытого гуманного стиля руководства и распространения новаций своей больницы на психиатрические службы всей столицы. – Это достойный пример решительного преимущества выбранного им курса, курса «доктрины человеческих отношений», которую в свое время психиатрия внесла даже в производство. За 5 лет до смерти его жизнь была омрачена судебным процессом из-за собственного сына.

Благодарная память о Владимире Николаевиче сотрудников больницы, когда он был прикован к постели длительной болезнью, выразилась в регулярных посещениях его многолетним помощником Аркадием Липовичем Шмиловичем до самого последнего времени. Не только в нашей памяти Владимир Николаевич останется навсегда образцом замечательного организатора психиатрической службы и благородного человека.

Ю.С.Савенко