Приглашаем на «Консторумские чтения»-2021

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие с докладом в ежегодной XXVI научно-практической конференции по клинической классической психотерапии «Консторумские чтения», которая состоится 24-25 декабря 2021 года в онлайн-формате.

Тема предстоящей конференции: "Смысл болезни — взгляд психотерапевта".

Организаторы конференции: Независимая психиатрическая ассоциация России, кафедра психотерапии и сексологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига.

Председатели конференции:

Борис Аркадьевич Воскресенский, к.м.н., психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии факультета лечебного дела РНИМУ им. Н.И.Пирогова, заместитель председателя Общества клинических психотерапевтов НПА России;

Людмила Васильевна Махновская, к.м.н., психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Регламент: доклады по 15-20 минут с последующим обсуждением.

Тезисы конференции будут опубликованы в «Независимом психиатрическом журнале» НПА России.