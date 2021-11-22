Приглашаем на «Консторумские чтения»-2021
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие с докладом в ежегодной XXVI научно-практической конференции по клинической классической психотерапии «Консторумские чтения», которая состоится 24-25 декабря 2021 года в онлайн-формате.
Тема предстоящей конференции: "Смысл болезни — взгляд психотерапевта".
Организаторы конференции: Независимая психиатрическая ассоциация России, кафедра психотерапии и сексологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ, Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига.
Председатели конференции:
Борис Аркадьевич Воскресенский, к.м.н., психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии факультета лечебного дела РНИМУ им. Н.И.Пирогова, заместитель председателя Общества клинических психотерапевтов НПА России;
Людмила Васильевна Махновская, к.м.н., психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
Регламент: доклады по 15-20 минут с последующим обсуждением.
Тезисы конференции будут опубликованы в «Независимом психиатрическом журнале» НПА России.
Тему своего доклада просим сообщить по электронной почте lvmah@yandex.ru или по телефону (WhatsApp) 8 (916) 419-12-49 Людмиле Васильевне Махновской.