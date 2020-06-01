Венецианская комиссия проверит поправки к Конституции РФ

В начале марта этого года группа известных правозащитников, юристов, экспертов в области общественных науках и представителей демократической оппозиции, среди которых был и президент НПА России Ю.С.Савенко, инициировала открытое обращение к Совету Европы с просьбой о проведении срочной правовой экспертизы поправок к Конституции России и процедуры их принятия. 11 марта обращение было размещено на платформе Change.org и в течение одной недели собрало 100 тысяч подписей граждан, желающих выразить свою поддержку. Сейчас там – уже почти 210 тысяч подписей!

27 мая Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы рассмотрел на своем первом после перерыва заседании это обращение и принял решение запросить Венецианскую комиссию провести такую экспертизу.

Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право — это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Она уполномочена давать правовую оценку конституционных проектов стран-членов Совета Европы. Ее экспертные оценки носят рекомендательный характер, однако являются очень значимыми для международного сообщества, поскольку отражают «европейские стандарты» в области демократии.

Венецианская комиссия проверит изменения Конституции РФ на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы. Конечно, мы узнаем об ее оценке уже после «всенародного голосования», однако важно иметь эту оценку на будущее.

Мы расцениваем это как очередной успех гражданских активистов России. Российское гражданское общество еще раз показало, что оно не сдается и может добиваться успеха, несмотря на сложную ситуацию и давление властей. Об этом уже вышло множество публикаций. Вот некоторые из них:

— Комиссия Совета Европы проведёт экспертизу поправок к Конституции РФ. «Радио Свобода» https://www.svoboda.org/a/30637973.html

— Смерть из Венеции. Оценка поправок к Конституции РФ Венецианской комиссией Совета Европы может повлиять на результаты «всероссийского голосования». «Новая газета» https://novayagazeta.ru/articles/2020/05/28/85571-smert-iz-venetsii

— В Совете Европы рассмотрели петицию россиян о правовой экспертизе поправок в Конституцию. И отправили ее на экспертизу в Венецианскую комиссию. «Знак» https://www.znak.com/2020-05-27/v_sovete_evropy_rassmotreli_peticiyu_rossiyan_o_pravovoy_ekspertize_popravok_v_konstituciyu

— Совет Европы изучит обновленную Конституцию России. Заключение на инициированные Путиным поправки даст Венецианская комиссия. «Ведомости» https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/05/28/831358-sovet-evropi-izuchit

— Совет Европы проведёт срочную экспертизу поправок к Конституции РФ. The New Times https://newtimes.ru/news/detail/194571

— Комментарий: Оценка Европой поправок в Конституцию РФ важна для будущего (комментарий политолога Федора Крашенинникова). «Дойче Велле» https://www.dw.com/ru/комментарий-оценка-европой-поправок-в-конституцию-рф-важна-для-будущего/a-53596279

— В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию. В Парламентской ассамблее Совета Европы решили проверить правомерность поправок в российскую Конституцию. Поводом для этого стала петиция, которую подписали более 200 тыс. человек. РБК https://www.rbc.ru/politics/28/05/2020/5ecfd1a39a7947699e471848

— «Эту Конституцию нам придётся всё равно менять». Авторы петиции прокомментировали «Улице» решение Совета Европы проверить поправки к Основному закону РФ. «Адвокатская улица» https://advstreet.ru/news/etu-konstitutsiyu-nam-pridetsya-vse-ravno-menyat/

— Вопрос сразу встал в повестку. Юрий Джибладзе – о решении Совета Европы дать правовую оценку поправкам к Конституции России. (аудио интервью) «Радио Свобода» https://www.svoboda.org/a/30639866.html

— Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию. «МБХ-Медиа» https://mbk.news/news/sovet-evrop/

— Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию. «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru/news/2650287-echo.html