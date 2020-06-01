Умер правозащитник и гражданский активист Сергей Мохнаткин

Сергей Евгеньевич Мохнаткин пришел в правозащитное движение, можно сказать, случайно, в связи с обостренным неприятием всякой несправедливости и готовностью помочь, не останавливаясь ни перед чем.

Родившись в семье музыкантов, он не захотел идти по стопам родителей и получил два высших образования: закончил Ижевский механический институт по специальности программист и одновременно с отличием Вечерний университет марксизма-ленинизма по специальности международные отношения. Третий ВУЗ – Тюменский индустриальный институт, в котором он обучался в связи с работой на нефтяном месторождении на Крайнем Севере, он не закончил, уйдя с пятого курса. Его трудовая деятельность была разнообразной: он работал корреспондентом региональных СМИ, участвовал во внешнеэкономической деятельности, создав несколько предприятий за рубежом, был соучредителем Удмуртской торгово-промышленной палаты. С 2002 года жил в Москве, участвовал в акциях протеста. В 2009 г. Сергей Мохнаткин шел в магазин и увидел, как на Триумфальной площади силовики грубо избивают женщину, участвовавшую в протестных акциях. Мохнаткин не мог пройти мимо, вступился за нее, был обвинен в сопротивлении представителям власти и оказался за решеткой. С этого времени начинается новый этап его жизни — активная правозащитная деятельность.

За решёткой он отстаивал права свои и других заключённых, выступал против тяжёлых условий содержания, отсутствия необходимого лечения, объявлял голодовку, протестуя против условий содержания и неоказания ему медицинской помощи.

С 2012 года Мохнаткин — руководитель Тверского регионального отделения движения «За права человека», эксперт этого движения по вопросам защиты прав заключённых, автор статей в блоге радиостанции «Эхо Москвы» и ряда интернет-изданий. В 2013 году в качестве общественного защитника участвовал в процессах по «Болотному делу» и некоторых других. Лауреат международной премии Московской Хельсинкской группы «За мужество, проявленное в защите прав человека».

31 декабря 2013 года, ровно через 4 года после первого ареста, Мохнаткин был вновь задержан на Триумфальной площади в Москве, где находился в качестве специального корреспондента газеты «За права человека». Был осужден на 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях по отношению к представителю власти. Будучи в заключении, он не раз жаловался на пытки, рассказал, что в колонии сотрудники ФСИН весной 16-го года сломали ему позвоночник после отказа от принудительного перевода в СИЗО. В тюремном ведомстве это отрицали. На свободу Мохнаткин вышел только полтора года назад.

Все время, которое он провел на свободе, он отважно сражался с системой, которая сама порождает протест неравнодушных к произволу: выступал общественным защитником в судах, публиковал свои заметки в региональной и федеральной прессе, участвовал в акциях протеста и правозащитных конференциях. Он понимал, что это неравная борьба, но не мог остановиться.

В последние несколько месяцев, уже тяжело больной, с палочкой, он неоднократно появлялся в нашем офисе: всегда аккуратно одетый, подтянутый, несмотря на проблемы со здоровьем, с неизменным маленьким подарком, и всегда с просьбой о помощи другим людям. Он не мог терпеть малейшую несправедливость и отважно бросался на защиту людей, права которых, по его мнению, были нарушены, даже если сами они были не готовы бороться. Его называли Дон Кихотом правозащитного движения.

Ему было 66 лет, он мечтал получить юридическое образование, чтобы профессионально защищать людей в суде. Он умер от тяжелой болезни, возникшей после перелома позвоночника, полученного им в учреждении ФСИН. Никто не был наказан, но государство несет за это прямую ответственность. Можно сказать, что его убили…

Светлая ему память. Такие люди вселяют надежду на лучшее будущее.

Л.Н.Виноградова, Ю.С.Савенко