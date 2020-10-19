Генеральная ассамблея Всемирной психиатрической ассоциации

Двадцатый всемирный конгресс WPA по психиатрии, который должен был состояться в октябре 2020 г. в Бангкоке, в связи с пандемией COVID-19 пришлось перенести на март 2021 г., но и в эти даты он будет проходить онлайн. Между тем, согласно уставу WPA, выборы ее новых руководителей должны проходить каждые три года, и здесь никакие переносы невозможны.

И вот 16 октября 2020 г. впервые в истории Всемирной психиатрической ассоциации состоялась виртуальная Генеральная ассамблея. Поправки в Устав, регламентирующие эти нововведения, были заранее согласованы с обществами-членами и утверждены в самом начале заседания. В течение 14 дней до Ассамблеи обществам, которые в срок заплатили свои членские взносы, была предоставлена возможность голосования за кандидатов на посты лидеров WPA и зональных представителей. Независимая психиатрическая ассоциация России приняла участие в голосовании своими 7 голосами, у Российского общества психиатров по-прежнему 11 голосов.

Как и в реальных условиях, от каждого общества-члена на Генеральной ассамблее мог присутствовать один делегат, и им заранее были присланы ссылка на онлайн-платформу и необходимые инструкции.

На сегодняшний день членами WPA являются 144 общества, из них 109 вовремя внесли свои членские взносы и, соответственно, получили возможность участвовать в Генеральной Ассамблее. Зарегистрировалось в качестве участников 68 делегатов, так что кворум был, и решения, принятые Ассамблеей, являются правомочными. В целом, все было как всегда: доклады президента и ранее избранного президента (President Elect), генерального секретаря, секретаря по финансам и секретарей по другим направлениям деятельности WPA, утверждение новых членов и документов, объявление результатов предварительного голосования и т.п. Конечно, было много вопросов, связанных с действиями ВПА и ее членов в условиях пандемии. В качестве одного из положительных результатов было упомянуто укрепление связей между существующими секциями и внутри секций: онлайн платформы позволяют чаще встречаться, расширился географический охват, повысилось гендерное и возрастное разнообразие. Удалось существенно сократить расходы на содержание офисов WPA, что, однако, не отразилось на эффективности работы секретариата. Участники Ассамблеи одобрили работу всех руководителей ВПА, утвердили новый Кодекс этики. Премию Жана Делэя получила проф. Hannelore Envenrich из Германии, и впоследствии ей будет предоставлена возможность выступить с почетным докладом на конгрессе ВПА. Избранный на прошлом Конгрессе проф. Afzal Javed вступил с должность президента WPA и сказал, что он видит свою задачу в продолжении прежнего курса организации. Основные приоритеты WPA остаются без изменений. Вновь избранным президентом, который начнет свою работу в этой должности через три года, стала проф. Данута Вассерман из Швеции, а генеральным секретарем ВПА – проф. П.В.Морозов из России. Надо сказать, что по этой позиции – впервые за всю историю WPA – голосование было безальтернативным, так что победа была обеспечена. Мы поздравляем Петра Викторовича с этим несомненным успехом, очень значимым для отечественной психиатрии. Зональным представителем зоны Восточной Европы вновь стал проф. Олег Алексеевич Скугаревский из Беларуси. При этом Грузинское психиатрическое общество перешло из зоны Восточной Европы в Центральную, а от Казахстана и Молдовы были приняты еще по одному обществу-члену – Ассоциация специалистов, работающих в области психического здоровья Казахстана, и Ассоциация психиатров, наркологов, психотерапевтов и клинических психологов Молдовы.

Следующий XXI-й Всемирный конгресс WPA состоится 18-21 октября в Колумбии, а Бангкок сможет принять психиатров всего мира 27-30 сентября 2022 года. Будем надеяться, что к этому времени межгосударственные границы откроются, и эти конгрессы состоятся в реальном, а не виртуальном формате.

Л.Н.Виноградова