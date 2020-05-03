В режиме онлайн состоялась первая встреча организаторов и координаторов проекта «Предотвращение пыток и жестокого обращения в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами»

Как мы писали ранее, НПА России является одним из участников проекта «Предотвращение пыток и жестокого обращения в местах принудительного содержания людей с психическими расстройствами». Проект поддерживается Европейским Союзом. Он стал возможным благодаря внесению в 2018 году изменений в закон «Об общественном контроле», позволивших членам ОНК осуществлять контроль в отношении людей, к которым были применены принудительные меры медицинского характера, а также в отношении тех, кто был недобровольного госпитализирован или направлен на психиатрическое освидетельствование в недобровольном порядке.

Для членов ОНК это особенная задача, которая требует новых знаний, умений и навыков. Именно для обучения членов ОНК, создания и апробирования методики и инструментов мониторинга психиатрических учреждений НПА и другие участники проекта начали работу в конце 2019 года. Весной 2020 года проект должен был войти в фазу активного очного обучения членов ОНК различных регионов, но пандемия помешала этому плану осуществиться в первоначальном виде.

Тем не менее, участники проекта работу продолжили и перевели ее в онлайн формат. 27 апреля состоялась первая онлайн-встреча региональных координаторов (напоминаю, в проекте участвуют восемь регионов России) и организаторов проекта. Кроме того, на ней присутствовали члены региональных команд, например, от Санкт-Петербурга активное участие в обсуждении приняли представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

Участники встречи обсудили основные термины и понятия в сфере психиатрии, которыми члены ОНК будут оперировать при осуществлении мониторинга психиатрических учреждений; начали обсуждение методики мониторинга, определили темы для будущих встреч, ну и, наконец, познакомились и посмотрели друг на друга, впервые встретившись таким большим составом (на конференции присутствовали 13 человек). Такие встречи будут проходить регулярно до тех пор, пока работа по проекту не будет переведена в офлайн режим.