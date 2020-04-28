В условиях пандемии – о дистантной психотерапии

Доктор медицинских наук, M.D., Ph.D., Licensed Psychologist, член учёного совета Института экзистенциальной психологии и жизнетворчества Виктор Ефимович Каган — о текущей ситуации в мире и дистантной психотерапии: «Меньше года назад говорил о дистантной терапии на петербургском саммите. Говорил ещё не в условиях пандемии и не в столь технологических деталях, многие из которых, по определению, понятны. И пандемия — мощный толчок к её развитию, смысл которого, конечно, не в абсолютной имитации ею очной, а в развитии доступов к её внутренним ресурсам».

XIV Санкт-Петербургский Саммит психологов состоится 31 мая — 3 июня 2020 года в онлайн-формате

Напомним, что в рамках XIII Саммита психологов Виктор Ефимович Каган отметил: «Меня больше интересует практика, а не то, что новые технологии входят. Хотя сейчас уже раздаются голоса, что нужно разрабатывать новые виды психотерапии, прямо рассчитанные на дистантную терапию, строить новые методологии терапии, чтобы ими можно было пользоваться в терапии не очной. Не знаю, я думаю, что это будет. Но, в принципе, идет реакция на цифровизацию, на технологические возможности, мы, скорее, не знаем, как с этим быть, затрудняемся в том, что полезно и что не полезно. И для меня вопросы тут сводятся к тому, как я, психотерапевт, обращаюсь с этим каналом коммуникации. Чем он удобен для меня, пациента и как я с ним работаю. Для меня стартовым уровнем является все-таки эпистолярная терапия, терапия в письмах…»

Полная видеозапись выступления Виктора Ефимовича Кагана: