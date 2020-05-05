Предложения по реагированию на вспышку COVID-19 и сопутствующие факторы психического дистресса для людей с умственной отсталостью и расстройствами аутического спектра с высокими и очень высокими потребностями в уходе

Италия стала одной из первых европейских стран, где вспыхнула эпидемия коронавируса. Особенно это коснулось северных районов. Среди заболевших оказалось много людей с психическими расстройствами и нарушениями поведения, и итальянские специалисты в области психического здоровья первыми откликнулись на эти вызовы. Так, Итальянское общество неврологических расстройств в сотрудничестве с другими организациями разработало предложения по реагированию на вспышку COVID-19 для людей с умственной отсталостью и расстройствами аутистического спектра, Итальянская психиатрическая ассоциация предложила Рекомендации по работе учреждений психического здоровья в условиях эпидемии COVID-19.

Предлагаем вашему вниманию перевод предложений по реагированию на вспышку COVID-19 для людей с умственной отсталостью и расстройствами аутистического спектра, подготовленный группой российских и белорусских психиатров.

Скачать/читать перевод в формате PDF