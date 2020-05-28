В ПНИ Сальска из-за вспышки COVID-19 изолированы 900 человек (статья dontr.ru и комментарий Л. Виноградовой)

Всех работников и проживающих в сальском психоневрологическом интернате изолировали от внешнего мира. Всего 900 человек. Это учреждение — режимный объект, попасть в него свободно нельзя было и до карантина. Теперь, после того, как в закрытый коллектив попал COVID-19, меры усилили в разы. По последним данным, которые сообщает корреспондент «Дон-ТР», находящийся в Сальске, на месте уже выявлено свыше 300 зараженных.

Из-за очага коронавируса в Сальске статистика по заболеваемости COVID-19 в Ростовской области за сутки выросла в 2 раза — по данным регионального Роспотребнадзора на 23 мая, на Дону зафиксировано 353 новых случаев инфекции. Из них с утра субботы 248 — положительные результаты тестов из психоневрологического интерната Сальска.

По мнению главы Сальского района Владимира Березовского, быстрому распространению инфекции способствовал факт закрытого типа учреждения. Здесь большое количество человек круглосуточно находятся в тесном контакте друг с другом.

Из 900 человек, которые не покидают помещение интерната, 163 — сотрудники. У остальных работников, которые находятся дома, отбирают пробы специальные ковидные бригады. Задача — не допустить распространения инфекции в городе, население которого почти 60 тысяч человек.

По информации регионального пресс-центра по информированию населения Ростовской области о ситуации по COVID-19, по факту вспышки коронавируса в Сальске донской Роспотребнадзор проводит расследование, в ходе которого выявят ответственных должностных лиц.

dontr.ru 23 Мая 2020

Комментарий Л. Виноградовой:

НКО, занимающиеся защитой прав граждан, проживающих в психоневрологических интернатах, постоянно выступают за их расформирование и переход к внестационарным формам социального обслуживания, в первую очередь, системе сопровождаемого проживания. Этому было посвящено Обращение к Президенту Российской Федерации, которое подписали более 100 общественных организаций по всей стране (см. — дать ссылку на письмо на нашем сайте). Сейчас, в эпоху распространения коронавируса, мы очередной раз убеждаемся не только в негуманности, но и в опасности подобного рода учреждений, где в условиях чрезвычайной скученности и отсутствия должной медицинской помощи проживают сотни человек. В случае Сальского ПНИ — это 765 граждан с психическими расстройствами, права которых теперь будут еще в большей степени ограничены: ни встреч с родственниками и близкими, ни прогулок на свежем воздухе, ни свободного перемещения даже внутри здания, и т.п. Мы уже почувствовали на себе, что такое социальная изоляция, а каково людям, которых изолируют в некомфортных социально-бытовых условиях, среди которых множество инвалидов? В таких случаях неизбежно нарастает внутренняя напряженность, обостряются существовавшие ранее конфликты, появляется тревога, агрессия или, наоборот, апатия. Необходимо организовать видео-связь этих людей с внешним миром, обеспечить как квалифицированную медицинскую помощь, так и психологическую помощь и поддержку проживающим в ПНИ и персоналу. Будем надеяться, что власти Ростовской области это понимают и не ограничатся «выявлением ответственных должностных лиц», а найдут возможность выполнить свои прямые обязанности — позаботиться о тех, кто заболел и не по своей воле оказался фактически в условиях лишения свободы.

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