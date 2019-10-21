Прекратить сегрегацию людей с ментальной инвалидностью!
Организации родителей детей-инвалидов и НКО, работающих с людьми с инвалидностью, обращаются к Президенту России В.В Путину.
Обращение уже подписали более 90 организаций из 46 регионов России.
Поводом для обращения стало массовое строительство дорогостоящих и многонаселенных закрытых учреждений – психоневрологических интернатов. А одобренные Президентом внестационарные формы жизнеустройства людей с ментальный инвалидностью практически отсутствуют.
К Обращению прилагаются материалы, подтверждающие содержащиеся в нем выводы:
Гендерная сегрегация в ПНИ
Капитальные вложения в строительство (сопровождаемое проживание и ПНИ)
Учреждения для людей с ментальной инвалидностью в ФРГ
Обращение будет передано в администрацию Президента РФ после окончания сбора подписей.
Читайте, присоединяйтесь, подписывайте!
Как подписать
Скачать письмо подтверждающее подпись
Файлы к скачиванию (.doc):
Обращение к Президенту
Список подписавшихся
Список регионов
Как подписать
Письмо подтверждающее подпись
Гендерная сегрегация в ПНИ
Капитальные вложения в строительство (сопровождаемое проживание и ПНИ)
Учреждения для людей с ментальной инвалидностью в ФРГ