Прекратить сегрегацию людей с ментальной инвалидностью!

Организации родителей детей-инвалидов и НКО, работающих с людьми с инвалидностью, обращаются к Президенту России В.В Путину.

Обращение уже подписали более 90 организаций из 46 регионов России.

Поводом для обращения стало массовое строительство дорогостоящих и многонаселенных закрытых учреждений – психоневрологических интернатов. А одобренные Президентом внестационарные формы жизнеустройства людей с ментальный инвалидностью практически отсутствуют.

К Обращению прилагаются материалы, подтверждающие содержащиеся в нем выводы:

Гендерная сегрегация в ПНИ

Капитальные вложения в строительство (сопровождаемое проживание и ПНИ)

Учреждения для людей с ментальной инвалидностью в ФРГ

Обращение будет передано в администрацию Президента РФ после окончания сбора подписей.

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Как подписать

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Файлы к скачиванию (.doc):

Обращение к Президенту

Список подписавшихся

Список регионов

Как подписать

Письмо подтверждающее подпись

Гендерная сегрегация в ПНИ

Капитальные вложения в строительство (сопровождаемое проживание и ПНИ)

Учреждения для людей с ментальной инвалидностью в ФРГ