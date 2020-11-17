В Москве прошел семинар об общественном контроле в психиатрических учреждениях

14-15 ноября в Москве прошел семинар «Основы общественного контроля за обеспечением прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях». Семинар был организован для членов Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) и сотрудников аппаратов уполномоченных по правам человека Центрального федерального округа. В нем приняли участие члены ОНК Ярославской, Воронежской, Липецкой, Ивановской, Орловской, Тамбовской, Владимирской, Московской областей, города Москвы. Присутствовали и сотрудники аппаратов уполномоченного по правам человека Москвы, Смоленской и Тамбовской областей. В онлайн режиме к семинару присоединились члены ОНК Хабаровского края и Татарстана.

Главной целью семинара стало обучение членов общественных наблюдательных комиссий ЦФО и сотрудников аппаратов уполномоченных по правам человека методикам эффективного общественного контроля за обеспечением прав человека в психиатрических стационарах и экспертных учреждениях, а также обучение конструктивному взаимодействию с государственными органами, руководством больниц и психиатрами.

Правозащитники и независимые психиатры давно предлагали властям распространить действие ФЗ № 76 об общественном контроле на психиатрические больницы, которые осуществляют принудительное лечение. В 2018 году такие поправки были приняты и обновленный закон вступил в силу. В мае 2020 года Министерство здравоохранения России утвердило порядок посещения членами ОНК медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь и осуществляющих судебно-психиатрические экспертизы. Однако оказалось, что многие члены ОНК испытывают сложности при осуществлении контроля в таких учреждениях из-за их специфики. Поэтому Независимая психиатрическая ассоциация России совместно с ОНК Москвы и Московской области решили организовать обучающий семинар, чтобы ознакомить членов ОНК и аппаратов уполномоченных со спецификой психиатрических учреждений, с нормативно-правовой базой, а также с методиками осуществления общественного контроля.

На семинаре выступили исполнительный директор НПА России Любовь Николаевна Виноградова, представитель Психиатрической клинической больницы № 5 Департамента здравоохранения Москвы Александр Александрович Панкевич, Директор Института прав человека Валентин Михайлович Гефтер и многие другие.

На семинаре обсуждалась специфика психиатрических учреждений, типы отделений и режимов содержания, работа врачей и персонала, изучались основы общения с пациентами. Участникам было рассказано о работе с медицинскими документами при посещении психиатрических стационаров и экспертных отделений, о правах граждан с психическими расстройствами, об основаниях для применения недобровольных мер в психиатрии. В рамках практической работы участники семинара обсудили несколько кейсов, в которых потенциально нарушаются права пациентов психиатрических стационаров.

Марина Литвинович