Семинар для ОНК Северо-Западного округа в Санкт-Петербурге

28-29 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся семинар для членов ОНК Северо-западного федерального округа на тему «Основы общественного контроля за обеспечением прав человека в психиатрических лечебных и экспертных учреждениях». Семинар проводился при содействии Независимой психиатрической ассоциации России (НПА), а в нем приняли участие члены ОНК практически всех регионов Северо-Запада: Вологодской, Псковской, Мурманской, Калининградской, Архангельской областей, Республики Карелия, Республики Коми и Санкт-Петербурга. В каждом из этих регионов есть психиатрические стационары, которые члены ОНК вправе посещать для проведения общественного контроля за соблюдением прав человека.

На семинаре был представлен региональный опыт работы ОНК в психиатрических учреждениях, пока что не очень обширный в связи с ограничениями, налагаемыми пандемией. Однако, эту вынужденную паузу члены ОНК используют для повышения квалификации.

Так, на семинаре были рассмотрены права граждан с психическими расстройствами и основания для применения недобровольных мер в психиатрии. Отдельное внимание было уделено и принудительному лечению, трудностям, связанным с судебным контролем продления такого лечения, доступа пациентов к квалифицированной юридической помощи.

Эти проблемы обсуждались с учетом практики Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам человека и Комитета по правам людей с инвалидностью ООН. В рамках практической работы были разобраны и несколько типовых ситуаций, для которых участники семинара предлагали алгоритмы действий членов ОНК, например, в случае чрезмерного применения силы к пациенту и мер стеснения. Участники смогли опробовать в ходе практической работы методологию и карты наблюдения, разработанные экспертами НПА.

Состоялся важный разговор с Главным врачом психиатрической больницы № 2 Святого Николая Чудотворца А.П.Отмаховым о системе оказания психиатрической помощи в Санкт-Петербурге, сложностях, которые видят медицинские работники, и перспективных направлениях сотрудничества с ОНК. Одна из очевидных проблем — это несоответствие реальной жилой площади пациента принятым стандартам, связанная с тем, что большинство психиатрических стационаров находится в зданиях, построенных в XIX-XX веке, представляющих архитектурную ценность. Такие здания перестраивать нельзя, а во время их строительства санитарно-эпидемиологические правила и нормы были совершенно другими.

Обсуждалась и проблема длительного нахождения в психиатрических стационарах пациентов, которые больше в стационарном лечении и наблюдении не нуждаются. Но по-прежнему находятся там исключительно потому, что в обществе отсутствуют условия для их интеграции и самостоятельной жизни с необходимой поддержкой и уходом.

В мероприятии принял участие начальник аналитического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга К.Е.Шарыгин, который представил свой взгляд на проблемы с соблюдением прав человека в психиатрических стационарах, привел примеры поступающих к Уполномоченному жалоб от пациентов. У членов ОНК Петербурга и Аппарата Уполномоченного по правам человека налажено взаимодействие, они проводят совместные мониторинговые визиты, в данный момент они совместно работают над устранением препятствий общественному контролю в период действия карантинных мер.

Кроме новых знаний и навыков члены ОНК получили редкую возможность познакомиться с коллегами из близлежащих регионов, наладить взаимодействие по разным направлениям работы, что является необходимым условием для успешной работы, как по психиатрических стационарам, так и по учреждениям системы ФСИН.

Е.В.Шахова