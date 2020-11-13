Моральный вред за незаконную госпитализацию в психиатрическую больницу оценен в 200 тысяч рублей

4 сентября Московский городской суд увеличил на 180 тысяч рублей размер компенсации морального вреда для Евгения Алехина, которому 29 дней пришлось провести в психиатрической лечебнице. В результате Минфин России обязан выплатить 200 тысяч рублей истцу. Его интересы в суде представлял адвокат Ильнур Шарипов.

Полицейские задержали Евгения Алехина 16 июня 2011 года. В тот же день мужчину принудительно доставили в ГУЗ "Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева". Москвич находился в стационаре до 15 июля, то есть 29 дней. Алехину назначили антипсихотические препараты, которые вводили принудительно. Кроме того, мужчину положили в больнице в общем коридоре и не переводили в палату. Алехин указывал, что по этой причине он был лишен нормального покоя и сна, поскольку мимо него проводили прибывших пациентов, большинство из которых находились в остром психозе.

В ноябре 2014 года Президиум Московского городского суда отменил решение нижестоящего суда о принудительной госпитализации Алехина. После этого он обратился в Тверской райсуд столицы с иском о компенсации морального вреда. Свои страдания Алехин оценил в миллион рублей. Суд отказал ему в выплате компенсации, однако позднее Президиум Московского городского суда отменил постановление об отказе в удовлетворении иска и направил дело на новое рассмотрение в Тверской суд, который частично удовлетворил исковые требования Алехина и взыскал 20 тысяч рублей с Минфина РФ. В дальнейшем это решение было обжаловано в Мосгорсуд, который увеличил размер компенсации на 180 тыс. руб..

Приводим судебное решение, в котором много полезных формулировок:

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

дата

адрес

Тверской районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-6289/19 по иску фио к Министерству финансов Российской Федерации, Департаменту финансов адрес, третье лицо Департамент здравоохранения адрес, о компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

фио обратился с иском к Министерству финансов России о взыскании за счет средств казны Российской Федерации компенсации морального вреда, причиненного незаконным помещением на лечение в психиатрическую клинику, который истец оценивает в размере сумма, указывая на то, что незаконно был помещен на лечение в психиатрическую клинику, в результате чего испытал нравственные страдания.

Истец в судебное заседание не явился, о дне рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика Министерства финансов РФ в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика Департамента финансов адрес в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель третьего лица Департамента здравоохранения адрес в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Как указано истцом в исковом заявлении, дата истец был задержан сотрудниками полиции и в тот же день принудительно доставлен в ГБУЗ ПКБ №1 им. фио.

Решением Симоновского районного суда адрес от дата заявление ГБУЗ ПКБ №1 им. фио о принудительной госпитализации удовлетворено, фио принудительно госпитализирован в ГЮУЗ ПКБ им. фио с дата.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от дата решение Симоновского районного суда адрес оставлено без изменения.

Постановлением Президиума Московского городского суда от дата решение Симоновского районного суда к адрес и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от дата отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Решением Симоновского районного суда адрес от дата отказано в удовлетворении иска ГБУЗ ПКБ №1 им фио о принудительной госпитализации фио в психиатрическую клинику.

Как указано истцом, на принудительном лечении он находился с дата по дата, что причинило истцу нравственные страдания. Лечении.

Из направления на госпитализацию от дата следует, что фио ранее неоднократно проходил лечение в ПБ №1, состоит на учете в ПНД.

Согласно выписке из истории болезни №5053 в отношении фио, датар., последний имеет инвалидность 3 группы по общему заболеванию бессрочно, поступил в ПКБ №1 им фио дата, выписан дата, длительно время состоит на учете в ПНД, ранее проходил лечение в ПКБ №1 им фио, получал лечение, при выписке даны рекомендации по приему лекарственных средств в таблетках.

Поскольку вынесение в отношении истца судебного решения об удовлетворении требований ПКБ о помещении истца на принудительную госпитализацию явилось неправомерным, постольку требование о возмещении морального вреда, надлежит считать обоснованным.

При этом судом учитываются все заслуживающие внимание обстоятельства, свидетельствующие об объеме и степени страданий истца: его возраст, наличие заболеваний, инвалидности в связи с психиатрическим заболеванием, длительность принудительной госпитализации, неоднократность прохождения лечения ранее в связи с наличием психиатрического заболевания.

Согласно ч. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, главный распорядитель средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования выступает в суде соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию: 1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту.

Таким образом, надлежащим ответчиком по делу является Министерство финансов РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установ­ленном законом.

В отношении лиц, незаконно или необоснованно подвергнутых уголов­ному преследованию, такой порядок определен Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (статьями 133 — 139, 397 и 399).

Исходя из содержания данных статей и аналогии права, право на компенсацию морального вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной власти, возникает при наличии реабилитирующих оснований (вынесение в отношении подсудимого оправдательного приговора, а в отношении подозре­ваемого или обвиняемого — прекращение уголовного преследования по реабилитирующим основаниям).

В соответствии с частью 1 статьи 150 ГК РФ жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репу­тация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие немате­риальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

Согласно статье 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

На основании абзаца третьего статьи 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от дата № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», при определении размера компенсации морального вреда необходимо учитывать характер, объем и длительность причиненных истцу нравственных страданий, индивидуальные особенности истца, в том числе его возраст и состояние здоровья, степень вины ответчика, требования разумности и справедливости.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Учитывая обстоятельства вынесения в отношении истца судебного решения об удовлетворении требований ПКБ о помещении истца на принудительную госпитализацию, которое впоследствии признано неправомерным, степень нравственных страданий, причиненных в связи с госпитализацией, принимая во внимание данные о личности истца, конкретные обстоятельства настоящего дела, а также требования разумности и справедливости, суд приходит к выводу о необходимости взыскании в его пользу в счет компенсации морального вреда денежных средств в размере сумма

Указанный размер компенсации морального вреда суд полагает соответствующим фактическим обстоятельствам настоящего гражданского дела, разумным и справедливым, отвечающим требованиям добросовестности и объему перенесенных истцом страданий.

Требования истца о взыскании компенсации морального вреда в большем размере суд считает несоразмерными причиненному вреду.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования фио к Министерству финансов Российской Федерации, Департаменту финансов адрес, третье лицо Департамент здравоохранения адрес, о компенсации морального вреда — удовлетворить частично.

Взыскать с Министерства финансов Российской Федерации за счет Казны Российской Федерации в пользу фио компенсацию морального вреда в размере сумма.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 1 месяца со дня его изготовления в окончательной форме через Тверской районный суд адрес (дата).

Судья