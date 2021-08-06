Обсуждение итогов мониторинга соблюдения прав пациентов в психиатрических стационарах СФО

4 августа в столице Сибири Томске прошел круглый стол на тему «Итоги мониторинга соблюдения прав пациентов в психиатрических учреждениях Сибирского федерального округа». Мониторинг проводился в рамках проекта, организованного по инициативе Общественной наблюдательной комиссии Томской области при поддержке Независимой психиатрической ассоциации России.

В работе круглого стола очно и в дистанционном формате приняли участие омбудсмены и представители аппаратов Уполномоченных по правам человека Сибирского федерального округа, прокуратуры Ленинского района г. Томска, Томского областного суда, Общественных наблюдательных комиссий Новосибирской, Омской, Томской, Волгоградской областей и Алтайского края, Главный врач Томской клинической психиатрической больницы С. Андреев, Главный врач ФКУ «Волгоградская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» Т. Кузнецова, представители Общероссийской общественной организации «Независимая психиатрическая ассоциация России», Адвокатской палаты Томской области, ФКУ ДПО Томский институт повышения квалификации работников ФСИН России, и др.

С приветственным словом выступил председатель Общественной палаты Томской области, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор, В. Уткин, который отметил важность и актуальность диалога по данной теме между государственных структурами и гражданским обществом.

На круглом столе прозвучали выступления представителей общественности, научных, медицинских и образовательных учреждений, что позволило обсудить заявленную тему с разных сторон.

В ходе своего выступления на заседании круглого стола уполномоченный по правам человека в Томской области Е. Карташова озвучила результаты мониторинга соблюдения прав пациентов, направленных судом на принудительное лечение в томские психиатрические стационары. Она подчеркнула конструктивную позицию главного врача Томской клинической психиатрической больницы С. Андреева при решении вопросов организации посещений психиатрического стационара правозащитниками. Особое внимание Е. Карташова в своем выступлении уделила обеспечению прав находящихся на длительном стационарном лечении дееспособных пациентов, как участников гражданско-правовых отношений, а также необходимости взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам реагирования на сообщения о преступлениях, предположительно совершаемых в отношении пациентов психиатрических больниц.

В числе прочего, участники круглого стола обсуждали вопросы ресоциализации психически больных граждан после прекращения стационарного принудительного лечения. Как правило, сроки принудительного лечения в стационаре исчисляются годами. За это время пациенты утрачивают социальные связи и навыки и после выхода из больницы людям приходится заново учиться жить в обществе. Чтобы помочь таким людям решить проблемы жизнеустройства, необходимо наладить эффективное взаимодействие медицинских и социальных служб, а также общественных организаций.

Участники круглого стола обобщили проблемные вопросы соблюдения прав пациентов в психиатрических учреждениях СФО и приняли решение подготовить соответствующие рекомендации для правозащитных и медицинских организаций.