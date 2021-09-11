Оказывается, так можно! Репортаж о посещении Волгоградской ПБСТИН

Мы слышали много хорошего о Волгоградской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, и я давно хотела ее посетить. И вот, наконец, представился такой случай. После проведения 27 июля 2021 г. круглого стола и семинара для членов общественных наблюдательных комиссий и представителей аппаратов уполномоченных по правам человека Южного федерального округа в Волгограде на следующий день руководство больницы предложило посетить ее всем желающим.

То, что мы увидели, превзошло все ожидания. Самое главное – это особая атмосфера уважения и доброжелательности, созданная в этом учреждении, принимающем самых опасных психически больных. Главный врач больницы Татьяна Алексеевна Кузнецова в прошлом педиатр, и это, безусловно, сказалось на ее профессиональных качествах. Она знает почти всех пациентов в лицо и по имени-отчеству, для каждого у нее найдется ласковое слово или маленькое угощение, кому-то улыбнется, кого-то погладит, кого-то пожурит или, наоборот, похвалит. Это большая семья, в которой все чувствуют себя нужными и принятыми. Коллектив укомплектован на 86%, время от времени приходят новые люди, и тут все решается в течение года: или человек уходит, или остается надолго. Охраняют больницу сотрудники ФСИН, и они четко выполняют свои обязанности. Охранники есть в каждом отделении и сопровождают и пациентов, и гостей на всей территории больницы, однако делают это как-то незаметно, ненавязчиво, не привлекая к себе внимание.

Мы попали на праздник «День Нептуна» и смогли воочию убедиться, как организуют здесь досуг пациентов. «День Нептуна» — ежегодный праздник, который очень любит и персонал, и пациенты, и который организуют каждый год в июле месяце. Каждое отделение проводит его по-своему, мы попали на праздник одного из отделений малой реабилитации, в котором находятся пациенты с еще не сформированной устойчивой ремиссией. В отделении 110 человек, часть принимала участие в представлении и конкурсах, другая – неравнодушные зрители, которые подбадривали команды своими аплодисментами, выкриками и сопереживанием. Прогулочный дворик оборудован скамейками для зрителей, тентами для гостей и пространством для представления. Сотрудники исполняли роли Нептуна и морячки, которая ведет разговор с царем моря и пациентами, пациенты изображали моряков, читали стихи, танцевали и задавали вопросы Нептуну. Затем на свободное пространство вышли две команды – каждая в своей яркой форме — и начались веселые конкурсы: кто быстрее перенесет воду из одного ведра в другое с помощью кружки, ботинка или даже решета, кто точнее попадет в далеко стоящее ведро с водой и т.п. И, конечно, в этих конкурсах не было победителей и побежденных, всегда «побеждает дружба», и все получают подарки. А закончилось все веселым обливанием друг друга и зрителей водой из бутылок.

А теперь о самой больнице. Она находится в 200 км от Волгограда в селе Дворянское, поэтому визит занял весь день. Ближайший город – Камышин, и от него можно доехать до больницы на маршрутке или такси, это 24 км. Больница рассчитана на 710 коек и осуществляет по постановлению судов принудительное лечение пациентов – мужчин, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно-опасные действия. В нее поступают люди из 22 регионов, от южных областей и республик Кавказа до Дальнего Востока, так что для родственников посещение своих близких дело нелегкое. Удалённость от районного и областного центров создает дополнительные проблемы. Так, практически ежегодно весной случается половодье, и в 1998 году оно было настолько сильным, что во время разлива реки Иловля был снесен мост, и приходилось на лодках перевозить сотрудников и продукты для пациентов. Осенью 2012 г. во время сорокоградусной жары и степных пожаров вставал вопрос об эвакуации пациентов, поскольку рядом горели сельские дома, а пожарная служба находится за 40 км. В 2013 г. больница оказалась в «снежном плену», и в течение 3 суток невозможно было заменить персонал на суточном дежурстве и завезти продукты.

Больница была организована на базе женской исправительной трудовой колонии ЯР 154/4 в марте 1978 года. Это 7 двухэтажных зданий, в 6 из которых постоянно проживают и лечатся пациенты, а в 7-ом находится лечебно-диагностическое отделение. Больница имеет свою жизнеобеспечивающую хозяйственную инфраструктуру (котельная, гаражи, водозаборные и очистные сооружения, трансформаторные подстанции, пищеблок). Территория закрытая, обнесена мощным кирпичным ограждением, вход через контрольно-пропускной пункт строго по пропускам, но получить их нам не составило труда.

Стационар больницы рассчитан на 710 коек, однако на момент нашего посещения там было около 750 пациентов. «Мы не можем отказывать тем, кого привозят по постановлению суда», — говорит главный врач больницы Татьяна Алексеевна Кузнецова. Отделения больницы профилизированы по режиму содержания пациентов: приемно-диагностическое, отделение острых состояний, два отделения малой реабилитации, три реабилитационных отделения. В больнице имеется психосоматическое отделение на 102 койки, где проходят лечение пациенты с туберкулезом. В отделения малой реабилитации поступают пациенты, вышедшие из острого состояния, однако еще не достигшие устойчивой ремиссии и нуждающиеся в серьезной терапии. В реабилитационных отделениях находятся пациенты, которых готовят к переводу на менее ограничительную форму содержания и лечения («в вольную больничку», как говорят пациенты), и с ними проводят целый спектр психосоциальных реабилитационных мероприятий, направленных на ресоциализацию и успешное возвращение в общество.

Условия содержания. Во всех отделениях с круглосуточным пребыванием пациентов тесно, площадь на одну койку значительно ниже установленной санитарными требованиями нормы в 6 кв. м. В небольших палатах установлено по 4-5 коек, а кое-где еще и 1 койка вторым ярусом. Свободное передвижение пациентов внутри отделения возможно только в реабилитационных отделениях, во всех остальных – обязательно в сопровождении сотрудника охраны. Но пациенты не жалуются: у каждого есть место для хранения личных вещей, в палатах установлены кондиционеры и телевизоры, в туалет выводят по первому требованию, значительную часть времени пациенты проводят вне палат. Летом обязательные прогулки два раза в день по два часа, зимой – по одному часу. Работают арт-мастерские, досугово-образовательный центр, спортивно-тренажерный зал.

На территории больницы строится дополнительных трехэтажный корпус на 180 коек. Завершение строительства позволит решить проблемы скученности и улучшить условия пребывания пациентов. Однако сроки сдачи объекта в эксплуатацию все откладываются и откладываются, сейчас это намечено на 2024 г.

Контингент пациентов сложный, с разнообразными нозологическими и синдромальными формами, значительная часть пациентов имеет большую длительность заболевания, криминальное прошлое, неблагоприятный характер течения болезни и высокую степень дезадаптации. 85 % из них являются инвалидами. Поэтому основная задача – осуществление комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий, направленных на снижение социальной опасности пациентов, ресоциализацию и возвращение в социум.

Помимо психофармакологиеской терапии уже на ранних этапах лечения начинаются лечебно-реабилитационные мероприятия. Максимально используется терапия средой и вовлечение в посильную и адекватную текущему состоянию полезную занятость.

Основные направления реабилитационных мероприятий можно разделить на:

Организацию досуга;

Создание условий для творчества: лепки, выжигания, рисования, изготовления оригами, пения, игры на музыкальных инструментах;

Преодоление двигательной заторможенности, развитие игровых и коммуникативных навыков: волейбол, мини-футбол, настольные игры;

Развитие коммуникативных, социальных и бытовых навыков;

Групповая работа, направленная на преодоление зависимости от психоактивных веществ

Большое значение имеет благоприятная среда обитания, которая оказывает положительное терапевтическое воздействие, снижает уровень агрессии и негативное отношение к окружающему. Эстетика и возможный комфорт в палатах создаются, благодаря использованию тёплых тонов красок, оформлению каждого уголка – это картины, фотоработы, декоративные украшения, комнатные растения, красивые покрывала и шторы.

Но, конечно, больше всего на общее и эмоциональное состояние пациентов влияют доброжелательные отношения и сотрудничество с персоналом и другими пациентами. Медицинский персонал обучен способам незаметного ведения непрерывного наблюдения. К каждому пациенту относятся с уважением, стараются, чтобы он понял, что его мысли и переживания не безразличны. Из пациентов стараются сделать помощников в лечении.

Цель терапии занятостью — реализовать индивидуальные интересы и склонности пациентов, не обязательно профессионального характера, но с обязательным эстетическим содержанием. Доверительные и доброжелательные отношения с персоналом помогают вовлечь пациентов в общественную работу и жизнедеятельность отделения. Они принимают участие в оформлении интерьеров, в работе кружков по интересам («Умелые ручки», шахматы, нарды, настольный теннис, резьба и выжигание по дереву, музыкальный кружок, любители книг и т.д.), оформляют прогулочные дворики, их силами разбиты клумбы цветов и плантация плодово-ягодных культур, заложен фруктовый сад и аллея вечнозеленых растений. Пациенты реабилитационных отделений охотно ухаживают за посадками, находящимися на территории больницы.

Практически во всех отделениях используют элементы зоотерапии. Многие пациенты ухаживают за кошками, собаками, хомячками, попугаями канарейками, участвуют в разведении кроликов. На территории больницы имеется голубятня, которую содержат пациенты отделения острых состояний и минипруд с рыбками.

Пациентов приучают заботиться о своем внешнем виде. В реабилитационных отделениях они сами стирают и гладят свою одежду, в туалетных комнатах над каждым умывальником – большое зеркало, причем не антивандальное, а самое обычное. И никто эти зеркала не бьет, не портит.

Большое внимание уделяется урегулированию конфликтных внутрисемейных отношений, затрудняющих социальную адаптацию пациента. В больнице созданы хорошие условия для проведения свиданий. С февраля 2020 года был введен карантин, но в «докарантинный период» все свидания проводились, согласно утвержденному регламенту, комнаты для встреч с посетителями работали ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 09-00 до 14-00, право на свидания ограничивалось крайне редко и только в интересах здоровья или безопасности пациентов и других лиц. Были обеспечены условия разговора наедине, предоставлена возможность нескольких свиданий в один день.

Принудительное лечение в больнице длится несколько лет, поэтому особенно важно организовать досуг пациентов, найти каждому занятие по душе. А возможностей здесь немало.

В приемно-диагностическом отделении организован караоке клуб «Улыбка» (вокальная группа), в отделении острых состояний — арт-студия «Надежда» (историческая реконструкция как движение, с помощью которого воссоздаются те или иные события, зарисовки из духовной жизни россиян), в отделениях малой реабилитации работают хореографический коллектив «Возрождение», студия сатиры и юмора «Лицедеи», эстрадно-цирковая студия «Колизей», театральная студия «Провинция» и т.п. Для работы в студии «Колизей» (жонглеры, эквилибристы, акробаты, клоунада, силовые номера) был приглашен руководитель детской эстрадно-цирковой студии, отбирает талантливых ребят из числа пациентов и сотрудников и терпеливо репетирует с ними сложные трюки. Трудно представить, что пациенты, длительно находящиеся на психофармакологической терапии, способны выполнять такие номера, повторить которые не могут подчас и здоровые люди. В отделении №7 работает модерн-группа «Визит» (вокально-инструментальный ансамбль), основу которой составили пациенты, раннее имеющие профессиональные навыки игры на музыкальных инструментах. Больница приобрела необходимую аппаратуру: электробас, электроритм, акустические гитары, синтезатор, ударную установку, что позволило пациентам, тонко чувствующим музыку, пробовать себя в роли музыкантов и вокалистов.

Среди сотрудников больницы много творческих, талантливых людей. В отделении №8 группа медицинских работников, имеющих опыт выступления в бальных и эстрадных танцах, организовала студию мюзикл-холл «Романтик» (эстрадно-хореографическая группа), к которой присоединились и пациенты. Этот творческий союз пациентов и медперсонала выступает с удивительными хореграфическими постановками и изобретает различные флеш-мобы.

Большое внимание уделяется духовно-нравственной составляющей реабилитации. На территории стационара находится храм святых бессеребреников и целителей Косьмы и Дамиана, возведена Звонница. Священник иерей Константин сумел найти подход и к пациентам, и к сотрудникам больницы, обеспечивает личные нужды пациентов церковными принадлежностями и духовной литературой, проводит богослужения, беседы с пациентами и медперсоналом на духовные темы. По его инициативе стало традицией проведение совместных мероприятий со школьниками Уметовской средней школы (пасхальные и Рождественские спектакли). Мусульмане также имеют свои религиозные атрибуты, литературу, разрешено совершение намазов.

С 2004 года для пациентов ежемесячно издается общебольничная газета «Здравствуй». Ее название было предложено пациентом на конкурсной основе и получило большинство голосов. Здесь печатают поздравления с юбилеями и выпиской, размещают фоторепортажи с различных мероприятий. Ежегодно в августе проводится саммит корреспондентов газеты «Здравствуй», на котором вносятся новые предложения и учитываются пожелания читателей, издание увеличилось в размерах, стало цветным. Газету отправляют в письмах-ответах бывшим пациентам, а также к праздникам – близким родственникам.

Для осуществления физической реабилитации в больнице проводятся различные мероприятия. В зимний период организуются чемпионаты по настольным видам спорта: нардам, шашкам, шахматам, домино, настольному теннису. Весной и летом на специально оборудованной площадке проходят чемпионаты по волейболу, баскетболу, мини-футболу. Победители соревнований награждаются дипломами и грамотами. В реабилитационных отделениях на прогулочных двориках установлены спортивные тренажеры: штанги, беговые дорожки, столы для настольного тенниса. Во всех восьми отделениях своя форма, флаг, свое название команды, клуб болельщиков. Из пациентов-представителей команд создан спорткомитет, на заседаниях которого решаются организационные вопросы, определяются правила игр, составляется план спортивных мероприятий. За небольшой период времени удалось пробудить всеобщий интерес к занятиям спортом, вовлечь в них большое количество пациентов, популяризировать здоровый образ жизни. На территории больницы обустроен спортивный комплекс «Чемпион» для занятий спортом в весенне-летний период. В него включены площадки для волейбола и минифутбола, полоса для легкоатлетических соревнований по метанию, прыжкам в длину и бегу на короткие дистанции. Есть места для зрителей и табло. Поддерживают площадки в рабочем состоянии сами пациенты. Выравнивают грунт, делают на полях разметки. Благодаря теплому климату, с апреля по октябрь на территории спортивного комплекса проходят спортивные состязания, сначала тренировочные матчи, а затем отборочные и финальные игры чемпионатов по волейболу, баскетболу, мини-футболу. В досугово-образовательном центре функционирует тренажерный зал с необходимым оборудованием. Занятия на тренажерах проводятся в группах от 8-10 человек и индивидуально. Посещают его группы пациентов реабилитационных отделений в сопровождении медицинского персонала. График тренировок согласован, длительность занятия — в течение часа. Все спортивные мероприятия согласованы со службой охраны и проходят с необходимым сопровождением.

Несколько лет назад в больнице появилась новая субкультура – фанклуб спортивных команд отделений. Вначале группа болельщиков из числа «неспортивных» пациентов просто поддерживала свою команду «голосом» на протяжении всей игры. Затем были созданы фанклубы восьми команд. Был принят устав, определен свод правил поведения на спортивных мероприятиях. В частности, запрещалось мусорить, курить на спортивной площадке, нецензурно выражаться – за данное нарушение судьи объявляли штрафной. Сейчас фанклубы спортивных команд отличаются разноцветной атрибутикой. Здесь и клубные шарфы, и футболки, кепки, шапки, и флаги. Медицинский персонал отделений является одним из активных участников своих фанклубов. Регулярно проводятся товарищеские матчи, где команда пациентов выступает против команды сотрудников, и состязания проходят на равных. Из пациентов-представителей команд создан спорткомитет ВПБСТИН, на заседаниях которого решаются организационные вопросы, определяются правила игр, составляется план спортивных мероприятий.

Медицинские психологи регулярно проводят тематические дискуссии против наркомании и табакокурения, видеолектории и тренинги, направленные на выработку трезвеннических установок и разрыв антисоциальных связей, преодоление внутренних и внешних конфликтов. Пациентам помогают выработать правильное восприятие сложившейся обстановки, сформировать критическое отношение к общественно-опасным действиям и адаптироваться к пребыванию на принудительном лечении. В стационаре работают группы анонимных алкоголиков и наркоманов, группы по изучению компьютерной грамотности, тренинги общения, лепки и выжигания, музыкотерапия, кружок религиозных чтений.

Мы неоднократно писали о том, что уважение человеческого достоинства является мощным терапевтическим фактором и существенно влияет на поведение пациентов. Волгоградская ПБСТИН – выразительный пример этого. Конечно, тут, как и в любой другой психиатрической больнице, при необходимости применяют меры физического стеснения и изоляции, могут ограничить право пациента на встречи с близкими, телефонные разговоры и т.п., однако все это обсуждается с пациентом, он всякий раз получает соответствующее разъяснение. Гуманное уважительное отношение к пациентам существенно снижает количество конфликтов, способствует более быстрому улучшению состояния и минимизирует нарушения поведения.

Все это похоже на рекламный буклет, призванный показать, какие возможности есть в данной больнице. Однако, в данном случае это не так. Мы посетили много разных больниц и можем оценить все критическим взглядом. Что же лежит в основе успеха? Одним из важнейших является персональный фактор, личность главного врача и личные качества персонала и сотрудников. Такие главные врачи как В.А.Фукалов в Черняховской ПБСТИН, Р.Г.Валинуров в Республиканской ПБ Башкирии в Уфе, Т.А.Кузнецова в Волгоградской ПБСТИН и некоторые другие сумели превратить свои больницы в настоящие реабилитационные центры, где пациенты не чувствуют себя изолированными от общества и быстрее и легче возвращаются в обычную жизнь. Другим важнейшим фактором является индивидуализация лечебного и реабилитационного процессов. Конвейерное шаблонное использование стандартного набора реабилитационных мероприятий не дает такого результата, как индивидуально подобранная терапия, направленная на удовлетворение внутренних потребностей пациента и соответствующая его жизненным ценностям и установкам. В ВПБСТИН каждый вновь поступивший пациент проходит дополнительное психологическое обследование, после чего может быть включен в ту или иную группу по интересам.

Итак, гуманное уважительное отношение к пациентам, благоприятный психологически климат и комфортная среда в сочетании с индивидуально подобранной фармакотерапией и системой социально-реабилитационных методов обеспечивают результаты, к которым всем следует стремиться. Перед нами удачный опыт сочетания общих принципов и универсального режима с максимально индивидуализацией.

Л.Н.Виноградова