Стандартный стиль вместо соответствия уникальному моменту

10 октября — Международный день психического здоровья — отмечается с 1992 г. по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и Всемирной организации здравоохранения. В этом году его тема — «сделать психическое здоровье и благополучие для всех глобальным приоритетом» — в России звучала как лозунг «Никаких стен!». Сделать психиатрическую помощь максимально доступной, приблизить ее к населению.

Можно было посочувствовать взявшимся выступать на пресс-конференции руководителям Центра им. В.П.Сербского Светлане Шпорт и Роману Ахапкину без учета массовой аудитории, для которой адекватным были бы не генералы государственной психиатрии, а практикующий психиатр-клиницист, сама манера и лексика которого вызывала бы доверие, а не отталкивала гладким многословием и обтекаемым содержанием административного стиля. Это выглядело стандартным выполнением мероприятия, очередным отчетом без души, вкладываемой в дело, более того, уклонением от буквально раскаленной конкретики текущего времени. Зато прозвучали слова о «беспрецедентных усилиях минздрава» по изданию множества приказов, нормативных актов, очередных благостных переименованиях ПНД в центры психического здоровья и введении в поликлиниках кабинетов психологической помощи без упоминания о масштабах и сроках реализации этого предприятия и штатов для этого.

Ни слова о реальных трудностях, никакого смущения относительно противоречия между резко возросшим числом первичных амбулаторных больных, требующих адекватного диагноза для адекватного лечения, и отсутствием для этой ступени узких специалистов, хотя это самая трудная и ответственная задача.

Существенным позитивом прозвучало понимание недопустимости скороспелой ( в течение месяца!) подготовки врачей общей практики для оказания психиатрической помощи в рамках первичной медицинской сети, как это уже начало практиковаться в Москве.

Итак, открыть психотерапевтические кабинеты в поликлиниках, переименовать психоневрологические диспансеры в Центры психического здоровья, обучать врачей первичной медицинской сети навыкам работы с людьми с психическими расстройствами, и т.п. А с другой стороны — создать федеральный реестр психически больных, склонных к совершению общественно опасных действий, и передать его в правоохранительные органы, ввести новый порядок диспансерного наблюдения, где людей в состоянии ремиссии или компенсации, в течение 5 и более лет не получавших стационарную психиатрическую помощь, предлагается по-прежнему держать под наблюдением, и в случае смены места жительства передавать их медицинские документы в новую медицинскую организацию. Уже не говоря о том, что человек практически с любым психиатрическим диагнозом не может получить разрешение на управление автотранспортом и работу по некоторым специальностям. Какая уж тут врачебная тайна и дестигматизация!

Поднимались и другие важные темы: кадровый дефицит и расширение ординатуры по психиатрии, государственная экспертиза компьютерных игр и игрушек, работа частных психиатрических клиник, сотрудничество с ВОЗ и др.

Все время оставалась за скобками одна из важнейших тем сегодняшнего дня, которая, кстати, была вынесена в анонс пресс-конференции — «Как будет организована психиатрическая помощь семьям мобилизованных и ветеранам боевых действий?». Лишь в конце пресс-конференции, прозвучала просьба ведущей прокомментировать многократно возросшие в последнее время продажи антидепрессантов и дать советы относительно того, как помочь гражданам в это время нестабильности и нарастающей тревоги. — Ответ был прост: оказывается, в каждом регионе есть горячие линии, куда можно позвонить, и нужно разговаривать со своими близкими, делиться переживаниями, одно это снижает чувство тревоги. О государственных программах специализированной помощи пока речь не идет. А это одна из актуальных задач. Мы помним, что было во времена чеченских войн, когда оттуда вернулись тысячи военнослужащих с посттравматическим стрессовым расстройством.

Фото: http://www.minzdravkk.ru/