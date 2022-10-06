Сотрудники психиатрических стационаров должны знать все о правах пациентов и общественном контроле

27 сентября 2022 г. в Общественной палате Омской области был проведен семинар для сотрудников и персонала Омской областной клинической психиатрической больницы им. Н.Н.Солодникова на тему «Основы прав пациентов психиатрических учреждений». Семинар был организован координатором проекта «Новые аспекты в работе ОНК» в Сибирском федеральном округе Геннадием Постниковым в сотрудничестве с общественной наблюдательной комиссией Омской области и Независимой психиатрической ассоциацией России. На семинар приехала команда сотрудников больницы во главе с заместителем главного врача Виктором Ивановичем Каратюком. В Омской области стационарная психиатрическая помощь централизована, все пациенты проходят лечение в Омской областной больнице, рассчитанной на 1480 коек. Это целый больничный городок в черте города.

Целью семинара было познакомить медицинский персонал с понятием «права человека» и «общественный контроль за обеспечением прав человека в психиатрических больницах и экспертных учреждениях», а также обсудить возможности профилактики нарушений прав пациентов. Модератор семинара Г.Постников подчеркнул, что нарушения прав пациентов происходят не по злой воле, а по незнанию.

На семинаре присутствующих познакомили с основами концепции прав человека, ее основным понятиями и стандартами, рассказали о соответствии российского и международного законодательства, регулирующего права лиц с психическими расстройствами, обсудили права пациентов психиатрических больниц и основания для применения принудительных мер, которые неизбежны в психиатрии, а также критерии уважения достоинства пациентов, разработанные в рамках проекта. В заключение семинара члены ОНК Томской области поделились своим опытом работы в психиатрических стационарах, рассказали о позитивных практиках, возможностях и ограничениях общественного контроля.

Семинар прошел в доброжелательной атмосфере и вызвал большой интерес участников, которые задавали вопросы и рассказывали об имеющихся в их больнице проблемах. Присутствующие были единодушны в том, что общественный контроль помогает не только выявлять, но и решать имеющиеся проблемы, является залогом соблюдения прав пациентов и сотрудников.