Вышел в свет третий том издания «Клинические разборы в психиатрической практике»

В третий том книги вошли материалы открытых клинических разборов 2015-2020 годов, проводившихся под эгидой Независимой психиатрической ассоциации России в разных психиатрических клиниках Москвы, в последние годы на базе клинической психиатрической больницы № 4 им. П.Б.Ганнушкина.

Книга представляет интерес для психиатров, врачей других специальностей, психотерапевтов и клинических психологов.

Содержание

Вместо предисловия. Клинические разборы – основная школа профессионализма

I. Аффективные расстройства

1.1.Неблагоприятное течение биполярного психоза

1.2. Сенесто-ипохондрический синдром

1.3. Шизоаффективный психоз?

II. Шизофрения (расстройства самоидентификации)

2.1. Транссексуализм или шизофрения? А были ли основания для смены пола?

2.2 Гибоидное постпсихотическое расстройство

III. Гипердиагностика шизофрении или психоорганическая «аутоперсонамнезия»?

3.1. Аутоперсонамнезия как дежавю. Расстройство памяти или деперсонализация?

3.2. Аутоперсонамнезия (биографическая амнезия): деперсонализация? конверсия? симуляция? органическая амнезия?

3.3 Случай аутоперсонамнезии. Диагностический разброд – подарок антипсихиатрам

IV. Нервная анорексия и булимия

4.1. Нервная булимия и компульсивный гемблинг

4.2. Больная с нервной анорексией. Какова нозология?

4.3. Нервная анорексия, успех терапии

V. Пограничные расстройства

5.1. Anwesencheit, феномен воплощенного присутствия

5.2. Эпилепсия как маска аутоасфиксиофилии

5.3. Случай наркомании

VI. Сочетанные формы психических расстройств

6.1. Особенности течения эндогенного процесса при ВИЧ-инфекции

6.2. Психическое расстройство у ВИЧ-инфицированной пациентки

6.3. Еще раз о сочетанных формах психической патологии

6.4. Болезнь Альцгеймера у эндогенной больной