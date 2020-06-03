Права пациентов экспертных отделений

25 мая состоялась 4-ая встреча координаторов проекта «Предотвращение пыток и жестокого обращения в местах принудительного содержания лиц с психическими расстройствами». На этот раз в центре внимания были экспертные отделения, как «стражные», так и «бесстражные». Кого там можно встретить? Кого можно поместить на судебно-психиатрическую стационарную экспертизу без его согласия по уловному делу? В каких случаях допускается проведение СПЭ без согласия лица по гражданскому делу? Как быть, если в экспертное отделение попал человек еще до возбуждения уголовного дела и процессуально-правовое положение подэкспертного не определено? – Вот лишь несколько вопросов, которые обсуждались на встрече.

Эксперты рассказали участникам о различиях в условиях производства СПЭ в отношении лиц, содержащихся и не содержащихся под стражей, функциях охраны «стражных» отделений. Можно ли лечить подэкспертных? Что должен сделать руководитель отделения, если лицо, не содержащееся под стражей и не страдающее тяжелым психическим расстройством, совершает действия, угрожающие жизни и здоровью окружающих или дезорганизующие работу психиатрического стационара?

Не забыли и о том, что подэкспертные помимо своего процессуального положения (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, потерпевший) обладают статусом пациента. Однако такой статус, а соответственно и все права, регламентированные Законом о психиатрической помощи и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», распространяются только на «бесстражных» подэкспертных. На тех, кто содержится в «стражных» отделениях распространяются нормы УПК РФ и Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Наблюдатели не могут вмешивать в экспертную деятельность, однако они могут проверить законность нахождения подэкспертного в экспертном отделении, сроки проведения экспертизы, возможность адвокатов присутствовать при проведения экспертного исследования, условия встреч подэкспертных с адвокатами и многое другое.

Это новые задачи, и здесь нужна особенно серьезная подготовка. Уже в июне начнутся первые посещения, и тогда можно будет скорректировать предложенный инструментарий, чтобы сделать его понятным и удобным для тех, кто будет впоследствии проводить масштабный мониторинг.

Л.Н.Виноградова